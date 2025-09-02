Flipar
Após muitas especulações, agora é pra valer: William Bonner marca saída do Jornal Nacional
Bonner também é o editor-chefe do JN e esse cargo passará a ser ocupado pela atual adjunta, Cristiana Souza Cruz. As mudanças serão em novembro. E Bonner deu a notícia aos espectadores durante o JN de 1/9. Disse que há cinco anos decidiu que sairia do jornal, mas precisava organizar sua substituição. Foto: Reprodução TV Globo
Ele afirmou queo Globo Repórter é o único produto do jornalismo da Globo em que ele ainda não atuou. E, portanto, será um acréscimo em sua carreira. E enfatizou que fará reportagens no programa e terá chance de conciliar melhor a rotina familiar Foto: Reprodução TV Globo
As especulações sobre uma possível saída de Bonner já ocorreram diversas vezes nos últimos anos. A cada ausência do apresentador na bancada, surgiram novos rumores. Foto: Reprodução/TV Globo
Tanto que, no dia18/8/2025, Bonner fez questão de gravar uma mensagem no Instagram, ao lado do colega Helter Duarte, para explicar por que Helter apresentaria o Jornal Nacional naquela noite. Foto: Instagram
Helter disse: "Porque você está gripado. Você é um paciente difícil, não devia ter vindo, devia ter ficado descansando em casa, mas você veio para fechar o jornal. É por isso, está dodói, gripado". Foto: Instagram
"Eu tô desde sábado com a voz bem alterada. E eu queria só dar uma satisfação porque eu desapareço do ar e as pessoas já ficam achando que eu tô matando serviço. Não tô matando serviço não”, disse Bonner com bom humor. Foto: Instagram
Recentemente, o colunista Alessandro Lobianco havia publicado que a saída do jornalista já estaria endo negociada com a Globo para ocorrer ainda em 2025. Foto: Instagram/@realwbonner
A mudança estaria sendo conduzida de forma estratégica e discreta. Relembre a trajetória de William Bonner Foto: Reprodução/TV Globo
Nascido em 16 de novembro de 1963, em São Paulo, Bonner se formou em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Foto: Reprodução/TV Brasil
Apesar de ter iniciado sua trajetória profissional como redator publicitário e locutor de rádio, foi na televisão que sua carreira decolou. Foto: Wikimedia Commons/TV Brasil
Em 1985, Bonner trabalhou na TV Bandeirantes como locutor e apresentador. Um ano depois, já foi convidado para ingressar na Rede Globo. Foto: Reprodução
Seu primeiro trabalho na emissora foi como apresentador e editor no telejornal local “SPTV”. Foto: Reprodução
Em 1988, ganhou projeção nacional ao apresentar o Fantástico. Em 1989, comandou o Jornal da Globo. Foto: Reprodução
Em 1996, Bonner teve a oportunidade de assumir a bancada do Jornal Nacional, o principal telejornal da Globo, ao lado de Lillian Witte Fibe. Foto: Divulgação/TV Globo
Em 1999, ele também se tornou o editor-chefe do noticiário, cargo que lhe deu grande influência na definição das pautas e no formato do JN. Foto: Reprodução/TV Globo
Em 2009, ele lançou o livro "Jornal Nacional: Modo de Fazer", em homenagem aos 40 anos do telejornal. Foto: Divulgação/Zé Paulo Cardeal/TV Globo
A vida pessoal de Bonner também atraiu a atenção do público, especialmente seu casamento e divórcio com a também jornalista Fátima Bernardes, com quem dividiu a bancada do JN por 13 anos. Foto: Divulgação/TV Globo
Juntos, eles tiveram três filhos trigêmeos. O casamento, que durou 26 anos, terminou em 2016. Foto: Montagem/Reprodução Instagram
Em 2018, Bonner se casou novamente, dessa vez com a fisioterapeuta Natasha Dantas, com quem está junto até hoje. Foto: Instagram @natashadantasb
Ao longo de sua carreira, Bonner esteve à frente de coberturas históricas, como os atentados de 11 de setembro de 2001 e a morte de figuras importantes, como o Papa João Paulo II, em 2005. Foto: Reprodução/Instagram
Ao longo da carreira, Bonner recebeu diversos prêmios de jornalismo e comunicação, entre eles um "Prêmio Unesco" e um Emmy Internacional na categoria Notícia. Foto: Instagram/@realwbonner