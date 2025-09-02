Após muitas especulações, agora é pra valer: William Bonner marca saída do Jornal Nacional

Bonner também é o editor-chefe do JN e esse cargo passará a ser ocupado pela atual adjunta, Cristiana Souza Cruz. As mudanças serão em novembro. E Bonner deu a notícia aos espectadores durante o JN de 1/9. Disse que há cinco anos decidiu que sairia do jornal, mas precisava organizar sua substituição. Foto: Reprodução TV Globo