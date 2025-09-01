Assine
'Casas de Fadas': ilha italiana tem túmulos de 5 milênios esculpidos em rochas

RF
Redação Flipar
  • Entre os mais notáveis estão as Domus de Janas (ou
  • São mais de 3.500 túmulos escavados na rocha há cerca de 5 mil anos e reconhecidos como Patrimônio Mundial da Unesco.
  • Eram necrópoles onde comunidades do Neolítico enterravam seus mortos com oferendas, recriando aspectos da vida cotidiana.
  • Muitas são decoradas com símbolos ritualísticos, como chifres de touro, e possuem arquitetura complexa com cômodos e até corredores.
  • Um dos complexos funerários mais relevantes é Sant’Andrea Priu, em Bonorva. Fica escavado em um afloramento de lava vulcânica com 180 metros de extensão e 10 metros de altura.
  • O local foi reutilizado em diferentes épocas: primeiro pelos romanos, depois pelos bizantinos, quando chegou a ser transformado em igreja dedicada a Sant’Andrea.
  • Já na região de Putifigari, a necrópole de Monte Siseri, a 850 metros de altitude, abriga S’Incantu, considerado um dos exemplos mais refinados da arte neolítica.
  • Outro sítio arqueológico significativo é Montessu, no sudoeste da ilha, formado por 35 domus que compõem um verdadeiro “anfiteatro” datado do terceiro milênio antes de Cristo.
  • JÃ¡ em Alghero, a menos de dez quilÃŽmetros do mar, encontra-se Anghelu Ruju, necrÃ³pole descoberta em 1903.
    Já em Alghero, a menos de dez quilômetros do mar, encontra-se Anghelu Ruju, necrópole descoberta em 1903. Foto: Wikimedia Commons/Gianni Careddu
  • "É uma oportunidade extraordinária para a Sardenha pré-histórica. A Domus de Janas entra oficialmente no coração da cultura mundial", disse o professor Giuseppa Tanda, diretor científico do Centro de Estudos de Identidade e Memória (Cesim). Foto: Wikimedia Commons/Gianderiu
  • Outro local relevante de Sardenha que já era considerado Patrimônio da UNESCO é Su Nuraxi di Barumini, um complexo nurágico com torres de pedra de até 18 metros.
  • Tais reconhecimentos ampliam ainda mais o protagonismo histórico e cultural da Itália, país com o maior número de sítios tombados pela Unesco: 61.
  • Com cerca de 1,5 milhão de habitantes, Sardenha é a segunda maior ilha do Mediterrâneo.
  • É um destino turístico muito procurado por suas praias de águas cristalinas, especialmente na Costa Esmeralda.
  • Montanhas, cavernas e trilhas são outras atrações naturais que tornam a ilha um destino versátil.
  • Ao longo da história, Sardenha foi dominada por fenícios, romanos, espanhóis e árabes, o que ajudou a enriquecer ainda mais sua cultura.
