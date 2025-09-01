Flipar
'Casas de Fadas': ilha italiana tem túmulos de 5 milênios esculpidos em rochas
-
Entre os mais notáveis estão as Domus de Janas (ou "Casas de Fadas"), túmulos pré-históricos esculpidos em pedras entre o Paleolítico e a Idade do Bronze. Foto: Wikimedia Commons/Gianni Careddu
-
São mais de 3.500 túmulos escavados na rocha há cerca de 5 mil anos e reconhecidos como Patrimônio Mundial da Unesco. Foto: Wikimedia Commons/Madpack
-
Eram necrópoles onde comunidades do Neolítico enterravam seus mortos com oferendas, recriando aspectos da vida cotidiana. Foto: Divulgação/Secretaria Regional do Ministério da Cultura da Sardenha
-
Muitas são decoradas com símbolos ritualísticos, como chifres de touro, e possuem arquitetura complexa com cômodos e até corredores. Foto: Divulgação/Centro de Estudos de Identidade e Memória
-
-
Um dos complexos funerários mais relevantes é Sant’Andrea Priu, em Bonorva. Fica escavado em um afloramento de lava vulcânica com 180 metros de extensão e 10 metros de altura. Foto: Wikimedia Commons/Gianni Careddu
-
O local foi reutilizado em diferentes épocas: primeiro pelos romanos, depois pelos bizantinos, quando chegou a ser transformado em igreja dedicada a Sant’Andrea. Foto: Flickr - Ángel M. Felicísimo
-
Já na região de Putifigari, a necrópole de Monte Siseri, a 850 metros de altitude, abriga S’Incantu, considerado um dos exemplos mais refinados da arte neolítica. Foto: Divulgação/Centro de Estudos de Identidade e Memória
-
-
Outro sítio arqueológico significativo é Montessu, no sudoeste da ilha, formado por 35 domus que compõem um verdadeiro “anfiteatro” datado do terceiro milênio antes de Cristo. Foto: Wikimedia Commons/Mboesch
-
JÃ¡ em Alghero, a menos de dez quilÃŽmetros do mar, encontra-se Anghelu Ruju, necrÃ³pole descoberta em 1903. Foto: Wikimedia Commons/Gianni Careddu
-
"É uma oportunidade extraordinária para a Sardenha pré-histórica. A Domus de Janas entra oficialmente no coração da cultura mundial", disse o professor Giuseppa Tanda, diretor científico do Centro de Estudos de Identidade e Memória (Cesim). Foto: Wikimedia Commons/Gianderiu
-
-
Outro local relevante de Sardenha que já era considerado Patrimônio da UNESCO é Su Nuraxi di Barumini, um complexo nurágico com torres de pedra de até 18 metros. Foto: Wikimedia Commons/Cristina Zappardo
-
Tais reconhecimentos ampliam ainda mais o protagonismo histórico e cultural da Itália, país com o maior número de sítios tombados pela Unesco: 61. Foto: Frederic Christian/Unsplash
-
Com cerca de 1,5 milhão de habitantes, Sardenha é a segunda maior ilha do Mediterrâneo. Foto: Wikimedia Commons - Maurizio Panicara
-
-
É um destino turístico muito procurado por suas praias de águas cristalinas, especialmente na Costa Esmeralda. Foto: Ivan Ragozin/Unsplash
-
Montanhas, cavernas e trilhas são outras atrações naturais que tornam a ilha um destino versátil. Foto: Freepik/wirestock
-
Ao longo da história, Sardenha foi dominada por fenícios, romanos, espanhóis e árabes, o que ajudou a enriquecer ainda mais sua cultura. Foto: Davide Baraldi/Unsplash
-