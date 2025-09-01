Assine
Não é só 'ridículo': Tendência de chupeta para adultos traz riscos à saúde

RF
Redação Flipar
  • Na China, Coreia do Sul e EUA, adultos estão usando chupetas como forma de buscar conforto emocional semelhante ao que se tem durante a infância.
  • Relatos de adeptos nas redes sociais apontam benefícios como sensação de calma, melhora no sono e até auxílio no abandono do cigarro.
  • As chamadas â??chupetas para adultosâ?, feitas de silicone ou borracha, sÃ£o vendidas em plataformas de e-commerce e chegam a custar mais de R$ 400 quando personalizadas.
  • No entanto, especialistas em saúde mental alertam que o hábito pode gerar efeitos psicológicos negativos.
  • Psicologicamente, o hábito pode levar à regressão comportamental e prejudicar o desenvolvimento emocional.
  • Fisicamente, segundo dentistas, o uso de chupetas pode causar problemas dentários, disfunções na articulação da mandíbula e infecções bucais.
  • "Em adultos, esses problemas tendem a ser ainda mais difíceis de corrigir do que em crianças, muitas vezes exigindo tratamento ortodôntico complexo", explicou ao Terra o cirurgião-dentista Júlio Brant, especialista em Radiologia Oral. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • "Outro ponto é o acúmulo de placa bacteriana: se a chupeta não for higienizada adequadamente, ela se torna um foco de microrganismos, aumentando o risco de cáries, gengivites e mau hálito", acrescentou. Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
  • Embora pareça um hábito inofensivo, especialistas reforçam que não há comprovação de benefícios psicológicos duradouros.
  • "Ao invés de aliviar o estresse, pode gerar problemas que demandam tratamentos complexos e prolongados”, comentou a cirurgiã dentista Diana Fernandes. Foto: Reprodução/Pacifier Addict
  • O ator Ary Fontoura, de 92 anos, criticou a nova moda em um vÃ­deo nas redes sociais:
    O ator Ary Fontoura, de 92 anos, criticou a nova moda em um vÃ­deo nas redes sociais: "NÃ£o Ã© uma loucura, gente? Usar chupeta para tirar o estresse", comeÃ§ou ele. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais
  • "É a criança virando adulto, é o adulto virando criança. Onde é que vai parar isso? Alexa, dispara um meteoro na Terra!", brincou o ator. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Nos comentários, alguns seguidores concordaram com a indignação.
  • A chupeta é um objeto criado para acalmar bebês, funcionando como substituto do seio materno ao proporcionar o movimento de sucção, que transmite conforto e segurança.
  • Em diferentes culturas, era comum oferecer às crianças pedaços de pano embebidos em mel, pedaços de couro ou pequenos objetos para chupar, com o mesmo objetivo de tranquilizar.
  • A chupeta como é conhecida hoje foi inventada no início do século 20. O primeiro a patenteá-la foi o farmacêutico Christian W. Meinecke, em 1901, nos Estados Unidos.
  • O acessório chamado
  • A partir daí, outras versões começaram a ser produzidas, incorporando materiais mais seguros e formatos ergonômicos.
