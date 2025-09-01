Flipar
Conheça as limitações do novo contrato de Harry e Meghan com a Netflix
Dessa vez, o novo acordo é significativamente diferente e mais limitado do que o anterior. Foto: Divulgação
Em vez de um contrato de exclusividade, a plataforma agora tem o direito de primeira recusa, ou seja, pode aceitar ou recusar os projetos da produtora do casal, a Archewell Productions, antes que eles sejam oferecidos a concorrentes. Foto: Divulgação
Este novo modelo, embora ofereça mais flexibilidade ao casal, é financeiramente menos lucrativo, de acordo com fontes citadas pelo The New York Times. Foto: Divulgação
A colaboração com a Netflix começou em 2020 em um acordo estimado em 100 milhões de dólares após a saída do casal da família real britânica. Foto: Reprodução
Desde então, a parceria já rendeu sucessos de audiência como o documentário "Harry & Meghan", lançado em 2022, e que alcançou um recorde de 23 milhões de visualizações em seus primeiros quatro dias. Foto: Divulgação/Netflix
Outro foi o programa "Com Amor, Meghan" que, apesar das críticas, superou cinco milhões de visualizações no primeiro semestre de 2025, tornando-se o programa culinário mais assistido da plataforma. Foto: Divulgação/Netflix
Um especial de fim de ano está previsto, no qual Markle receberá amigos e familiares para celebrações natalinas. Foto: Divulgação/Netflix
Em um comunicado, Bela Bajaria, diretora de conteúdo da Netflix, disse que Harry e Meghan são "vozes influentes cujas histórias ressoam com o público em todo o mundo". Foto: Reprodução/Instagram
Entre os próximos projetos estão um curta documentário sobre um orfanato em Uganda e a adaptação do romance "See You at the Lake". Foto: Reprodução/Instagram
O príncipe Harry e Meghan Markle, duque e duquesa de Sussex, tornaram-se um dos casais mais comentados do mundo desde que seu relacionamento se tornou público em 2016. Foto: Reprodução/Instagram
Harry é o filho mais novo do rei Charles III e da falecida princesa Diana, e Meghan é uma atriz norte-americana famosa por seu papel na série "Suits". Foto: Reprodução
Eles se casaram em 2018 e deixaram a família real dois anos depois. Desde então, pararam de receber apoio financeiro da Coroa. Foto: Reprodução/TV Globo
Na época, a união foi vista por muitos como um marco na modernização da monarquia britânica. Foto: Wikimedia Commons/Londisland
No entanto, a relação com a instituição real rapidamente se tornou tensa e o casal se mudou para a Califórnia em 2020, onde vivem em uma mansão. Foto: Reprodução/Luxury Homes
Em 2021, os dois deram uma entrevista bombástica para a apresentadora Oprah Winfrey, acusando a família real de racismo e falta de apoio, especialmente em relação à saúde mental de Meghan. Foto: Divulgação/Harpo Productions
Em 2023, Harry publicou o livro de memórias "Spare" (lançado no Brasil como "O Que Sobra"), no qual expôs aspectos íntimos de sua vida e conflitos familiares. Foto: Divulgação/Penguim Random House
Juntos, eles tiveram dois filhos: Archie, nascido em 2019, e Lilibet, nascida em 2021. Foto: Reprodução/Instagram
Atualmente, o casal se dedica a causas humanitárias, como saúde mental e igualdade de gênero, mantendo-se no centro das atenções globais. Foto: Divulgação