Flipar
Demi Lovato, 33 anos: entre quedas, superações e recaídas, cantora quase morreu
-
Cantora, atriz e compositora, Demi conquista fãs em todo o mundo desde os tempos da Disney Channel com seu talento e carisma. Sua trajetória é marcada por superações e conquistas. Foto: Reprodução Instagram /@ddlovato
-
Demetria Devonne Lovato, ou Demi Lovato, nasceu em 20 de agosto de 1992 em Albuquerque, Novo México e foi criada em Dallas. Foto: WikiMedia Commons
-
É filha de Patrick Lovato e Dianna Hart De La Garza e tem três irmãs: Amber, do primeiro casamento de seu pai; Dallas, filha de Patrick e Dianna; e Madison, do relacionamento de sua mãe com Eddie De La Garza. Foto: WikiMedia Commons
-
Demi iniciou sua carreira, em 2002, como Angela na série infantil “Barney e Seus Amigos”, da sexta à oitava temporada. Foi durante as audições para o programa que conheceu Selena Gomez. Foto: Divulgação
-
-
Depois, foi descoberta pela Disney em uma seleção realizada em Dallas e escolhida para viver Charlotte Adams na série “Quando o Sino Toca” (2007). Foto: Divulgação
-
A fama mundial chegou em 2008, quando Demi protagonizou o filme “Camp Rock” ao lado dos Jonas Brothers, como Mitchie Torres, uma adolescente que sonha em ser cantora. Foto: Divulgação
-
O filme estreou em 20 de junho nos EUA com 8,9 milhões de telespectadores e lançou hits como o dueto “This Is Me”. O sucesso de “Camp Rock” levou ao lançamento de “Camp Rock 2” no ano seguinte. Foto: Divulgação
-
-
Seu segundo álbum, “Here We Go Again”, foi lançado em 21 de julho de 2009, e estreou no 1º lugar na Billboard 200, com 108 mil cópias vendidas na primeira semana. Foto: Divulgação
-
Em 2010, Demi foi internada em uma clínica de reabilitação pela primeira vez devido a vários problemas, entre eles drogas, automutilação, drogas e agressão em bastidores de turnê. Foto: WikiMedia Commons
-
Em 2012, Demi foi jurada na segunda temporada do “The X Factor", versão norte-americana, ao lado de Simon Cowell, L.A. Reid e Britney Spears, e retornou como jurada na terceira temporada em 2013. Foto: Divulgação
-
-
Em 2015, lançou seu quinto álbum, “Confident”, pelo selo Safehouse Records, fundado por ela e Nick Jonas em parceria com Island e Hollywood Records, com destaque para o single “Cool for the Summer”. Foto: Reprodução Youtube / Demi Lovato
-
Em 2017, Demi lançou o álbum “Tell Me You Love Me”, com o single “Sorry Not Sorry”. No mesmo ano, celebrou cinco anos de sobriedade com o documentário “Simply Complicated”, no qual revelou o uso de drogas pesadas durante a época da Disney. Foto: Divulgação
-
Nos anos seguintes, Demi lançou os álbuns “Dancing With the Devil... The Art of Starting Over” (2021) e “Holy Fvck” (2022). Foto: Divulgação
-
-
Em 2023, lançou “Revamped”, um álbum de regravações em versão rock de suas canções antigas, como "Heart Attack". Além dos singles “Still Alive” e “Swine”. Foto: Divulgação
-
Em 2025, Demi iniciou sua nova era musical com o single “Fast”, de influência EDM, lançado em 1º de agosto. Foto: Reprodução Instagram /@ddlovato
-
Na vida pessoal, Demi se identificou como não-binária em 2021 e pediu que fossem usados os pronomes they/them (elu/delu). Em 2023, anunciou que voltou a usar os pronomes femininos, ela/dela. Foto: WikiMedia Commons
-
-
Ao longo dos anos, Demi teve diversos relacionamentos, incluindo com Trace Cyrus (2009), Joe Jonas (2010), Wilmer Valderrama (2010–2016) e Max Ehrich (2020), com quem chegou a ficar noiva. Foto: WikiMedia Commons
-
Desde 2022, ela namora o músico canadense Jordan Lutes, Jutes, com quem ficou noiva em dezembro de 2023 e se casou em maio de 2025. Foto: Reprodução Instagram /@jutesmusic