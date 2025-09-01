Assine
Demi Lovato, 33 anos: entre quedas, superações e recaídas, cantora quase morreu

RF
Redação Flipar
  • Cantora, atriz e compositora, Demi conquista fãs em todo o mundo desde os tempos da Disney Channel com seu talento e carisma. Sua trajetória é marcada por superações e conquistas.
    Cantora, atriz e compositora, Demi conquista fãs em todo o mundo desde os tempos da Disney Channel com seu talento e carisma. Sua trajetória é marcada por superações e conquistas. Foto: Reprodução Instagram /@ddlovato
  • Demetria Devonne Lovato, ou Demi Lovato, nasceu em 20 de agosto de 1992 em Albuquerque, Novo México e foi criada em Dallas.
    Demetria Devonne Lovato, ou Demi Lovato, nasceu em 20 de agosto de 1992 em Albuquerque, Novo México e foi criada em Dallas. Foto: WikiMedia Commons
  • É filha de Patrick Lovato e Dianna Hart De La Garza e tem três irmãs: Amber, do primeiro casamento de seu pai; Dallas, filha de Patrick e Dianna; e Madison, do relacionamento de sua mãe com Eddie De La Garza.
    É filha de Patrick Lovato e Dianna Hart De La Garza e tem três irmãs: Amber, do primeiro casamento de seu pai; Dallas, filha de Patrick e Dianna; e Madison, do relacionamento de sua mãe com Eddie De La Garza. Foto: WikiMedia Commons
  • Demi iniciou sua carreira, em 2002, como Angela na série infantil “Barney e Seus Amigos”, da sexta à oitava temporada. Foi durante as audições para o programa que conheceu Selena Gomez.
    Demi iniciou sua carreira, em 2002, como Angela na série infantil “Barney e Seus Amigos”, da sexta à oitava temporada. Foi durante as audições para o programa que conheceu Selena Gomez. Foto: Divulgação
  • Depois, foi descoberta pela Disney em uma seleção realizada em Dallas e escolhida para viver Charlotte Adams na série “Quando o Sino Toca” (2007).
    Depois, foi descoberta pela Disney em uma seleção realizada em Dallas e escolhida para viver Charlotte Adams na série “Quando o Sino Toca” (2007). Foto: Divulgação
  • A fama mundial chegou em 2008, quando Demi protagonizou o filme “Camp Rock” ao lado dos Jonas Brothers, como Mitchie Torres, uma adolescente que sonha em ser cantora.
    A fama mundial chegou em 2008, quando Demi protagonizou o filme “Camp Rock” ao lado dos Jonas Brothers, como Mitchie Torres, uma adolescente que sonha em ser cantora. Foto: Divulgação
  • O filme estreou em 20 de junho nos EUA com 8,9 milhões de telespectadores e lançou hits como o dueto “This Is Me”. O sucesso de “Camp Rock” levou ao lançamento de “Camp Rock 2” no ano seguinte.
    O filme estreou em 20 de junho nos EUA com 8,9 milhões de telespectadores e lançou hits como o dueto “This Is Me”. O sucesso de “Camp Rock” levou ao lançamento de “Camp Rock 2” no ano seguinte. Foto: Divulgação
  • Seu segundo álbum, “Here We Go Again”, foi lançado em 21 de julho de 2009, e estreou no 1º lugar na Billboard 200, com 108 mil cópias vendidas na primeira semana.
    Seu segundo álbum, “Here We Go Again”, foi lançado em 21 de julho de 2009, e estreou no 1º lugar na Billboard 200, com 108 mil cópias vendidas na primeira semana. Foto: Divulgação
  • Em 2010, Demi foi internada em uma clínica de reabilitação pela primeira vez devido a vários problemas, entre eles drogas, automutilação, drogas e agressão em bastidores de turnê.
    Em 2010, Demi foi internada em uma clínica de reabilitação pela primeira vez devido a vários problemas, entre eles drogas, automutilação, drogas e agressão em bastidores de turnê. Foto: WikiMedia Commons
  • Em 2012, Demi foi jurada na segunda temporada do “The X Factor
    Em 2012, Demi foi jurada na segunda temporada do “The X Factor", versão norte-americana, ao lado de Simon Cowell, L.A. Reid e Britney Spears, e retornou como jurada na terceira temporada em 2013. Foto: Divulgação
  • Em 2015, lançou seu quinto álbum, “Confident”, pelo selo Safehouse Records, fundado por ela e Nick Jonas em parceria com Island e Hollywood Records, com destaque para o single “Cool for the Summer”.
    Em 2015, lançou seu quinto álbum, “Confident”, pelo selo Safehouse Records, fundado por ela e Nick Jonas em parceria com Island e Hollywood Records, com destaque para o single “Cool for the Summer”. Foto: Reprodução Youtube / Demi Lovato
  • Em 2017, Demi lançou o álbum “Tell Me You Love Me”, com o single “Sorry Not Sorry”. No mesmo ano, celebrou cinco anos de sobriedade com o documentário “Simply Complicated”, no qual revelou o uso de drogas pesadas durante a época da Disney.
    Em 2017, Demi lançou o álbum “Tell Me You Love Me”, com o single “Sorry Not Sorry”. No mesmo ano, celebrou cinco anos de sobriedade com o documentário “Simply Complicated”, no qual revelou o uso de drogas pesadas durante a época da Disney. Foto: Divulgação
  • Nos anos seguintes, Demi lançou os álbuns “Dancing With the Devil... The Art of Starting Over” (2021) e “Holy Fvck” (2022).
    Nos anos seguintes, Demi lançou os álbuns “Dancing With the Devil... The Art of Starting Over” (2021) e “Holy Fvck” (2022). Foto: Divulgação
  • Em 2023, lançou “Revamped”, um álbum de regravações em versão rock de suas canções antigas, como
    Em 2023, lançou “Revamped”, um álbum de regravações em versão rock de suas canções antigas, como "Heart Attack". Além dos singles “Still Alive” e “Swine”. Foto: Divulgação
  • Em 2025, Demi iniciou sua nova era musical com o single “Fast”, de influência EDM, lançado em 1º de agosto.
    Em 2025, Demi iniciou sua nova era musical com o single “Fast”, de influência EDM, lançado em 1º de agosto. Foto: Reprodução Instagram /@ddlovato
  • Na vida pessoal, Demi se identificou como não-binária em 2021 e pediu que fossem usados os pronomes they/them (elu/delu). Em 2023, anunciou que voltou a usar os pronomes femininos, ela/dela.
    Na vida pessoal, Demi se identificou como não-binária em 2021 e pediu que fossem usados os pronomes they/them (elu/delu). Em 2023, anunciou que voltou a usar os pronomes femininos, ela/dela. Foto: WikiMedia Commons
  • Ao longo dos anos, Demi teve diversos relacionamentos, incluindo com Trace Cyrus (2009), Joe Jonas (2010), Wilmer Valderrama (2010–2016) e Max Ehrich (2020), com quem chegou a ficar noiva.
    Ao longo dos anos, Demi teve diversos relacionamentos, incluindo com Trace Cyrus (2009), Joe Jonas (2010), Wilmer Valderrama (2010–2016) e Max Ehrich (2020), com quem chegou a ficar noiva. Foto: WikiMedia Commons
  • Desde 2022, ela namora o músico canadense Jordan Lutes, Jutes, com quem ficou noiva em dezembro de 2023 e se casou em maio de 2025.
    Desde 2022, ela namora o músico canadense Jordan Lutes, Jutes, com quem ficou noiva em dezembro de 2023 e se casou em maio de 2025. Foto: Reprodução Instagram /@jutesmusic
