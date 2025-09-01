Assine
Selfies mortais se sucedem na Grécia: Turistas perdem controle e se acidentam durante as fotos

Redação Flipar
  • O incidente aconteceu na manhã do dia 12 de agosto e foi noticiado pela imprensa grega.
    O incidente aconteceu na manhã do dia 12 de agosto e foi noticiado pela imprensa grega. Foto: dole777/Unsplash
  • A capela do século 18 fica localizada no ponto mais alto do Monte Licabeto, em Atenas.
    A capela do século 18 fica localizada no ponto mais alto do Monte Licabeto, em Atenas. Foto: Reprodução/YouTube
  • O homem, que teria entre 25 e 30 anos segundo informações da imprensa local, tentava fazer a foto da borda do pátio da igreja quando uma rajada de vento o fez rolar penhasco abaixo.
    O homem, que teria entre 25 e 30 anos segundo informações da imprensa local, tentava fazer a foto da borda do pátio da igreja quando uma rajada de vento o fez rolar penhasco abaixo. Foto: Wikimedia Commons/Tango7174
  • Equipes de resgate foram acionadas e, utilizando um teleférico, conseguiram levá-lo até a ambulância. A identidade do homem não foi revelada.
    Equipes de resgate foram acionadas e, utilizando um teleférico, conseguiram levá-lo até a ambulância. A identidade do homem não foi revelada. Foto: Reprodução/YouTube
  • O Monte Licabeto tem 277 metros de altura e é o ponto mais alto de Atenas.
    O Monte Licabeto tem 277 metros de altura e é o ponto mais alto de Atenas. Foto: Wikimedia Commons/Jakub Ha?un
  • Da sua cúpula, é possível avistar marcos históricos como a Acrópole, o Templo de Zeus Olímpico e até o Mar Egeu em dias de céu limpo.
    Da sua cúpula, é possível avistar marcos históricos como a Acrópole, o Templo de Zeus Olímpico e até o Mar Egeu em dias de céu limpo. Foto: Wikimedia Commons/George E. Koronaios
  • O monte está envolto em lendas da mitologia grega, sendo associado à deusa Atena, que teria deixado cair no local uma enorme rocha destinada à Acrópole.
    O monte está envolto em lendas da mitologia grega, sendo associado à deusa Atena, que teria deixado cair no local uma enorme rocha destinada à Acrópole. Foto: Wikimedia Commons/George E. Koronaios
  • Hoje, o Licabeto é um dos destinos preferidos de turistas e moradores, tanto para caminhadas ao ar livre quanto para contemplar o pôr do sol.
    Hoje, o Licabeto é um dos destinos preferidos de turistas e moradores, tanto para caminhadas ao ar livre quanto para contemplar o pôr do sol. Foto: Sander Crombach/Unsplash
  • No topo, além da capela, há um teatro ao ar livre que recebe apresentações culturais, principalmente de música.
    No topo, além da capela, há um teatro ao ar livre que recebe apresentações culturais, principalmente de música. Foto: Reprodução/YouTube
  • O acesso pode ser feito a pé, por trilhas, ou por um funicular que parte do bairro de Kolonaki, facilitando a subida íngreme.
    O acesso pode ser feito a pé, por trilhas, ou por um funicular que parte do bairro de Kolonaki, facilitando a subida íngreme. Foto: Flickr - Erik Drost
  • Poucos dias antes, um casal do VietnÃ£ morreu afogado apÃ³s ser arrastado para o mar por fortes rajadas de vento.
    Poucos dias antes, um casal do VietnÃ£ morreu afogado apÃ³s ser arrastado para o mar por fortes rajadas de vento. Foto: Flickr - Richard Munden
  • A mulher foi derrubada enquanto tentava tirar uma selfie ao desembarcar de um cruzeiro. O marido tentou salvá-la, mas os dois acabaram morrendo.
    A mulher foi derrubada enquanto tentava tirar uma selfie ao desembarcar de um cruzeiro. O marido tentou salvá-la, mas os dois acabaram morrendo. Foto: Divulgação/Aida Cruises
  • Em fevereiro, outro caso de
    Em fevereiro, outro caso de "selfie mortal". Dessa vez, uma mulher de 53 anos morreu após tentar fazer uma foto arriscada durante um passeio de trem no Sri Lanka. Foto: Montagem/Reprodução
  • Olga Perminova projetou o corpo para fora do vagÃ£o em movimento e acabou caindo.
    Olga Perminova projetou o corpo para fora do vagÃ£o em movimento e acabou caindo. Foto: Passeio de trem pelo Sri Lanka - ReproduÃ§Ã£o
  • Testemunhas disseram que a russa
    Testemunhas disseram que a russa "bateu contra uma pedra, caiu do trem e sofreu ferimentos graves". Ela ainda foi levada a um hospital, mas não resistiu. Foto: Reprodução
  • O Podi Menike é um trem famoso do país que leva turistas por paisagens deslumbrantes, com cenários de florestas e montanhas.
    O Podi Menike é um trem famoso do país que leva turistas por paisagens deslumbrantes, com cenários de florestas e montanhas. Foto: Divulgação
