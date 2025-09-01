Flipar
Selfies mortais se sucedem na Grécia: Turistas perdem controle e se acidentam durante as fotos
-
O incidente aconteceu na manhã do dia 12 de agosto e foi noticiado pela imprensa grega. Foto: dole777/Unsplash
-
A capela do século 18 fica localizada no ponto mais alto do Monte Licabeto, em Atenas. Foto: Reprodução/YouTube
-
O homem, que teria entre 25 e 30 anos segundo informações da imprensa local, tentava fazer a foto da borda do pátio da igreja quando uma rajada de vento o fez rolar penhasco abaixo. Foto: Wikimedia Commons/Tango7174
-
Equipes de resgate foram acionadas e, utilizando um teleférico, conseguiram levá-lo até a ambulância. A identidade do homem não foi revelada. Foto: Reprodução/YouTube
-
-
O Monte Licabeto tem 277 metros de altura e é o ponto mais alto de Atenas. Foto: Wikimedia Commons/Jakub Ha?un
-
Da sua cúpula, é possível avistar marcos históricos como a Acrópole, o Templo de Zeus Olímpico e até o Mar Egeu em dias de céu limpo. Foto: Wikimedia Commons/George E. Koronaios
-
O monte está envolto em lendas da mitologia grega, sendo associado à deusa Atena, que teria deixado cair no local uma enorme rocha destinada à Acrópole. Foto: Wikimedia Commons/George E. Koronaios
-
-
Hoje, o Licabeto é um dos destinos preferidos de turistas e moradores, tanto para caminhadas ao ar livre quanto para contemplar o pôr do sol. Foto: Sander Crombach/Unsplash
-
No topo, além da capela, há um teatro ao ar livre que recebe apresentações culturais, principalmente de música. Foto: Reprodução/YouTube
-
O acesso pode ser feito a pé, por trilhas, ou por um funicular que parte do bairro de Kolonaki, facilitando a subida íngreme. Foto: Flickr - Erik Drost
-
-
Poucos dias antes, um casal do VietnÃ£ morreu afogado apÃ³s ser arrastado para o mar por fortes rajadas de vento. Foto: Flickr - Richard Munden
-
A mulher foi derrubada enquanto tentava tirar uma selfie ao desembarcar de um cruzeiro. O marido tentou salvá-la, mas os dois acabaram morrendo. Foto: Divulgação/Aida Cruises
-
Em fevereiro, outro caso de "selfie mortal". Dessa vez, uma mulher de 53 anos morreu após tentar fazer uma foto arriscada durante um passeio de trem no Sri Lanka. Foto: Montagem/Reprodução
-
-
Olga Perminova projetou o corpo para fora do vagÃ£o em movimento e acabou caindo. Foto: Passeio de trem pelo Sri Lanka - ReproduÃ§Ã£o
-
Testemunhas disseram que a russa "bateu contra uma pedra, caiu do trem e sofreu ferimentos graves". Ela ainda foi levada a um hospital, mas não resistiu. Foto: Reprodução
-
O Podi Menike é um trem famoso do país que leva turistas por paisagens deslumbrantes, com cenários de florestas e montanhas. Foto: Divulgação
-