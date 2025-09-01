Flipar
Pra quem não viu: Morte de brasileiro foi a quinta envolvendo turistas em Ibiza desde abril
Só entre o fim de abril e o início de agosto, cinco turistas já morreram no badalado destino espanhol. Foto: Michael Tomlinson/Unsplash
Lucca tinha 26 anos e estava de férias na ilha quando sofreu a queda. As circunstâncias do acidente ainda estão sob investigação. Foto: Wikimedia Commons/Jc REY
O brasileiro era natural de Barra do Piraí, no interior do Rio de Janeiro, e era muito ativo nas redes sociais. Foto: Reprodução/Redes Sociais
No fim de julho, o jogador escocês de hóquei no gelo Gary Kelly, de 19 anos, morreu ao cair da sacada do 3º andar do Ibiza Rocks Hotel durante a madrugada. Foto: Reprodução/X
O hotel de quatro estrelas chegou a suspender temporariamente seus eventos turísticos após o ocorrido. O caso foi considerado uma morte acidental pelas autoridades espanholas. Foto: Divulgação
Poucos dias antes, em 7 de julho, o também escocês Evan Thomson, de 26 anos, morreu após cair do 6º andar enquanto comemorava seu aniversário com amigos. Foto: Reprodução/Instagram
Na ocasião, a família da vítima criticou a resposta do hotel, alegando que as festividades foram retomadas menos de uma hora e meia após a tragédia. Foto: Wikimedia Commons/Fensommd
"A resposta do hotel foi de partir o coração, quase como se nunca tivesse acontecido. Rezo para que nenhuma outra família passe por isso”, declarou Teila, irmã de Evan, na ocasião. Foto: Shane Hauser/Unsplash
Em abril, mais mortes ocorreram no mesmo hotel. No dia 30, uma turista britânica de 33 anos sofreu uma parada cardíaca e morreu antes da chegada dos paramédicos. Foto: Mauro Lima/Unsplash
Nesse caso, as autoridades informaram que nÃ£o havia sinais de crime. Foto: Wikimedia Commons/Tony Webster
Quatro dias antes, em 26 de abril, uma jovem italiana de 19 anos caiu do quarto andar ao tentar entrar em seu quarto pela varanda, pois estava sem o cartão de acesso. Foto: Ana Lanza/Unsplash
Segundo as investigações, ela havia chegado à ilha no dia anterior e foi encontrada morta na manhã seguinte. Foto: Flickr - Hans Põldoja
Ibiza, uma das ilhas Baleares na Espanha, é mundialmente famosa por suas festas eletrônicas e vida noturna vibrante. Foto: JOSE MANUEL ALABARCE PAEZ/Pixabay
A ilha atrai milhões de turistas anualmente, que vão em busca de festas lendárias em clubes de renome mundial, como Pacha e Amnesia. Foto: Flickr - Amnesia Ibiza
Além da agitação, Ibiza também oferece paisagens paradisíacas, como as praias de Ses Salines e Cala Comte. Foto: Wikimedia Commons/stavros1
A capital, Eivissa, possui um charmoso centro histórico murado conhecido como Dalt Vila, declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO. Foto: Panoramio - Daria
A ilha é acessível por voos e balsas, principalmente a partir de Barcelona e Valência. Foto: Oliver Thomas/Unsplash