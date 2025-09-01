Flipar
Viúvo desde 2009, ator engata romance com atriz casada 5 vezes; e filme deles bomba na estreia
-
O longa também ganhou destaque fora das telas pelo romance entre Neeson e Pamela Anderson, que chamou a atenção da mídia internacional. A relação acabou turbinando a estreia, reforçando a presença do astro na cultura pop. Foto: Reprodução
-
O romance entre os atores Liam Neeson e Pamela Anderson se tornou o assunto mais comentado em Hollywood nas últimas semanas. A atriz disse que seria "impossível nâo se apaixonar" por Liam. Foto: Reprodução/Instagram
-
Demonstrações de carinho dos dois nos eventos de lançamento do reboot de "Corra que a Polícia Vem Aí" deixaram os fãs em polvorosa na internet. Foto: Reprodução
-
"Isso está acontecendo em tempo real, aqui e agora, então não sei como as coisas vão ficar daqui para frente", relatou uma fonte ligada a Pamela, ressaltando que ela estava feliz com o novo amor. Foto: Reprodução
-
-
No começo de agosto, viralizou na internet um vídeo dos dois recriando uma das cenas românticas mais famosas da história, do filme "Titanic". Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
-
O romance dos dois chama a atenção por vários motivos. Aos 58 anos, Pamela Anderson ficou marcada por ter se casado cinco vezes e ter vivido vários relacionamentos conturbados. Foto: Reprodução/YouTube
-
Seus romances envolveram traições, violência doméstica e crises de ciúmes de companheiros. Anderson teve dois filhos com o primeiro marido, Tommy Lee, baterista da banda Mötley Crüe. Foto: Flickr - Greg2600
-
-
Neeson, por sua vez, ficou viúvo desde 2009 e chegou a declarar que havia desistido do amor. Foto: Flickr - Karen Seto
-
Uma pessoa próxima à Pamela Anderson disse à imprensa que Neeson seria o melhor companheiro que ela já teve. Foto: Reprodução
-
O casal já recebeu até aprovação da ex-cunhada de Neeson, a atriz Joely Richardson. Ela reagiu com emojis de coração a fotos dos dois publicadas por Pamela Anderson. Foto: Montagem/Reprodução Today Show
-
-
Em entrevistas anteriores, o ator declarou estar “perdidamente apaixonado” por Pamela e elogiou sua simplicidade e profissionalismo. Foto: Liam Neeson e Pamela Anderson - Reprodução
-
Nascido em 7 de junho de 1952, em Ballymena, Irlanda do Norte, Liam Neeson trabalhou como motorista de empilhadeira e foi boxeador amador antes de seguir a carreira artística. Foto: Wikimedia Commons/Georges Biard
-
Começou sua trajetória no teatro, atuando em peças do Lyric Players’ Theatre, em Belfast, e depois se juntou à prestigiosa companhia Abbey Theatre, em Dublin. Foto: Flickr - bjaglin
-
-
No cinema, começou a ganhar destaque nos anos 1980, atuando em "Excalibur, a Espada do Poder", de 1981, e "Rebelião em Alto Mar", de 1984. Foto: Reprodução
-
No entanto, Neeson recebeu reconhecimento internacional no aclamado "A Lista de Schindler", dirigido por Steven Spielberg em 1993, pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator. Foto: Reprodução
-
Em 1999, outro papel marcante: o de Qui-Gon Jinn em "Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma". Foto: Divulgação/Lucasfilm
-
-
Outros filmes de destaque na carreira de Neeson são: "Batman Begins", de 2005, e a franquia "Busca Implacável", na qual ficou marcado como um herói de ação. Foto: Reprodução
-
"Desconhecido" e "A Perseguição", ambos lançados em 2011, "Sem Escalas, de 2014, e "Silêncio", de 2016, são outros longas importantes na trajetória de Neeson. Foto: Reprodução
-
Em 2009, o ator viveu uma tragédia na sua vida pessoal ao perder a esposa Natasha Richardson, que morreu após um acidente de esqui. Eles eram casados desde 1994 e tiveram dois filhos juntos. Foto: Reprodução
-
-
Liam Neeson agora se reinventa na carreira apostando numa comédia com toques de pastelão. Tem gente que gosta; tem gente que não. Mas o ator deixa a marca por ousar uma mudança radical no tipo de filme e personagem. Foto: Divulgação