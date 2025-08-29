Flipar
Tomografia revela cápsula em estátua da santa
A tomografia é um processo preliminar que antecede a restauração da imagem. Segundo a imprensa espanhola, a cápsula escondida na imagem pode trazer alguma mensagem ou até mesmo detalhes da autoria da estátua. Foto: Divulgação
A réplica de madeira de Nossa Senhora de Fátima data da década de 1940 e foi criada pelo escultor português José Ferreira Thedim, que também foi o responsável pela imagem original da santa que está no santuário de Fátima, em Portugal. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
A restauração da réplica de Málaga faz parte dos festejos do 75º aniversário da chegada da estátua à cidade localizada na Andaluzia, região no sul da Espanha. Foto: Imagem de Barbara Iandolo por Pixabay
"Para o nosso grupo hospitalar, é uma honra colaborar na conservação de uma imagem tão querida pelos cidadãos. Esta é uma importante contribuição para a preservação do patrimônio artístico e devocional da nossa cidade", declarou Virginia Grando, diretora do Território Sul dos Hospitais HM Málaga. Foto: Divulgação
Nossa Senhora de Fátima é uma das aparições marianas mais famosas e veneradas no mundo católico. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Ela teria aparecido a três crianças pastoras na pequena aldeia de Fátima, na região central de Portugal, no ano de 1917, em meio ao desenrolar da Primeira Guerra Mundial. Foto: Castinçal/Wikimédia Commons
Lúcia dos Santos e seus primos Francisco Marto e Jacinto Marto, que viviam em uma comunidade humilde na região rural de Fátima, foram os protagonistas desse episódio histórico para os católicos. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
As aparições começaram em 13 de maio de 1917, quando as crianças estavam pastoreando ovelhas em um local chamado Cova da Iria. Foto: Therese C /Wikimédia Commons
Segundo os relatos das crianças, uma senhora "mais brilhante que o sol" surgiu e se apresentou como a “Senhora do Rosário”. Ela teria pedido que as crianças voltassem ao mesmo local nos meses seguintes, sempre no dia 13. Foto: János Korom /Wikimédia Commons
Ao todo, foram seis apariÃ§Ãµes, entre maio e outubro daquele ano. Em cada uma delas, Nossa Senhora transmitia mensagens, pedia oraÃ§Ãµes e insistia na necessidade de conversÃ£o e penitÃªncia. Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo de O Globo
Na aparição de julho, Nossa Senhora teria revelado o que passou a ser conhecido como “Segredos de Fátima” - descritos em texto por Lúcia. Foto: Reprodução de vídeo de O Globo
Em 1930, a Igreja Católica reconheceu oficialmente as aparições e Fátima se tornou um dos principais centros de peregrinação mariana do mundo. Foto: Reprodução de vídeo de O Globo
O Santuário de Fátima, construído no local das aparições, recebe milhões de fiéis todos os anos, especialmente nos dias 13 de maio e 13 de outubro. Foto: Reprodução de vídeo de O Globo
O Santuário de Fátima é um grande complexo religioso que abrange diversos espaços de oração e celebração. Foto: Reprodução de vídeo de O Globo
Os principais deles são: Brasília de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Capelinha das Aparições, Basílica de Santíssima Trindade e Caminho dos Pastorinhos e Valinhos. Foto: János Korom Dr/Wikimédia Commons
Francisco e Jacinta Marto morreram ainda crianças, vítimas da gripe espanhola, e foram canonizados em 2017 pelo papa Francisco, no centenário das aparições. Foto: Reprodução/YouTube
Irmã Lúcia, que viveu até 2005 como religiosa carmelita, teve seu processo de beatificação iniciado posteriormente. Na foto, o registro de um encontro dela com o Papa João Paulo II, em 2000. Foto: Jornal O Bom Católico /Wikimédia Commons
No catolicismo, Nossa Senhora de Fátima é símbolo de esperança em tempos de guerra e sofrimento, chamado à oração e à penitência e fé no poder transformador do Rosário. Foto: Divulgação
Nossa Senhora de FÃ¡tima Ã© padroeira de diversos lugares ao redor do mundo, especialmente em paÃses de tradiÃ§Ã£o catÃ³lica, como Brasil, Angola, MoÃ§ambique e Filipinas. Foto: DomÃnio PÃºblico /WikimÃ©dia Commons
