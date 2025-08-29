Assine
Pra quem não viu: Corpo de santa que morreu há 4 séculos é exumado na Europa

Redação Flipar
  O corpo de uma santa falecida há 443 anos foi exumado para fins de pesquisa na Espanha. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu
    O corpo de uma santa falecida há 443 anos foi exumado para fins de pesquisa na Espanha. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu Foto: divulgação/Diocese de Ávila
  • Segundo a igreja, o corpo de Santa Teresa de Jesus, mais conhecida como
    Segundo a igreja, o corpo de Santa Teresa de Jesus, mais conhecida como "Teresa de Ávila", ainda apresenta um estado de conservação considerado impressionante. Foto: wikimedia commons Jl FilpoC
  • Cientistas e médicos italianos estiveram envolvidos no procedimento, cujo propósito é examinar as relíquias de Santa Teresa, incluindo seu corpo, coração, um braço e uma mão.
    Cientistas e médicos italianos estiveram envolvidos no procedimento, cujo propósito é examinar as relíquias de Santa Teresa, incluindo seu corpo, coração, um braço e uma mão. Foto: divulgação/Diocese de Ávila
  • Essas relíquias possuem enorme significado para a Igreja Católica, pois simbolizam tanto a presença física quanto espiritual de um santo na Terra.
    Essas relíquias possuem enorme significado para a Igreja Católica, pois simbolizam tanto a presença física quanto espiritual de um santo na Terra. Foto: pixabay
  • De acordo com a fé, elas criam uma ligação com o divino e são reverenciadas pelos devotos.
    De acordo com a fé, elas criam uma ligação com o divino e são reverenciadas pelos devotos. Foto: Himsan por Pixabay
  • De acordo com a Diocese de Ávila, a exumação revelou que o corpo de Santa Teresa permanece preservado como na última vez que foi examinado, em 1914.
    De acordo com a Diocese de Ávila, a exumação revelou que o corpo de Santa Teresa permanece preservado como na última vez que foi examinado, em 1914. Foto: wikimedia commons José Luis Filpo Cabana
  • Os pesquisadores chegaram a essa conclusão ao comparar fotos antigas, tiradas há mais de um século, que mostram o rosto e os pés da santa.
    Os pesquisadores chegaram a essa conclusão ao comparar fotos antigas, tiradas há mais de um século, que mostram o rosto e os pés da santa. Foto: wikimedia commons Jl FilpoC
  • "Não há cor, porque a pele está mumificada, mas é visível, especialmente na metade do rosto. É possível ver bem. Os médicos especialistas conseguem ver quase claramente o rosto de Teresa”, comentou o padre Marco Chiesa, postulador geral da Ordem dos Carmelitas Descalços. Foto: reprodução
  • Novas fotografias e radiografias foram feitas durante o procedimento, e o material foi enviado para análise em um laboratório na Itália.
    Novas fotografias e radiografias foram feitas durante o procedimento, e o material foi enviado para análise em um laboratório na Itália. Foto: reprodução
  • "Sabemos, por estudos semelhantes, que poderemos conhecer dados de grande interesse sobre Teresa e também recomendações para a conservação das relíquias", afirmou o padre. Foto: reprodução
  • "Sabemos, por estudos semelhantes, que poderemos conhecer dados de grande interesse sobre Teresa e também recomendações para a conservação das relíquias", afirmou o padre. Foto: reprodução
  • Em certo momento, acreditaram que ela havia falecido. No entanto, Teresa relatou que se curou graças à intercessão de São José.
    Em certo momento, acreditaram que ela havia falecido. No entanto, Teresa relatou que se curou graças à intercessão de São José. Foto: wikimedia commons Jl FilpoC
  • Durante sua vida religiosa, Teresa desempenhou um papel crucial, promovendo reformas e fundando vários conventos na Espanha.
    Durante sua vida religiosa, Teresa desempenhou um papel crucial, promovendo reformas e fundando vários conventos na Espanha. Foto: wikimedia commons CarlosVdeHabsburgo
  • Seu trabalho ajudou a renovar a ordem carmelita e influenciou diretamente as reformas do período na Igreja Católica.
    Seu trabalho ajudou a renovar a ordem carmelita e influenciou diretamente as reformas do período na Igreja Católica. Foto: wikimedia commons velomartinez
  • Além de suas reformas, Teresa escreveu várias obras importantes, entre elas o
    Além de suas reformas, Teresa escreveu várias obras importantes, entre elas o "Livro da Vida", no qual narra suas visões e tentações espirituais. Foto: wikimedia commons CarlosVdeHabsburgo
  • Por sua espiritualidade e contribuições, Teresa foi canonizada pelo Papa Gregório XV em 1622. Nos anos 1970, o Papa Paulo VI a reconheceu como a primeira mulher a receber o título de
    Por sua espiritualidade e contribuições, Teresa foi canonizada pelo Papa Gregório XV em 1622. Nos anos 1970, o Papa Paulo VI a reconheceu como a primeira mulher a receber o título de "Doutora da Igreja". Foto: domínio público
