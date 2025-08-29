Assine
Exame encerra mistério da Virgem que 'chorava sangue'

RF
Redação Flipar
  • Porém, exames mostraram que o material genético encontrado no líquido é da própria proprietária da estátua, Gisella Cardia, que se apresenta como vidente e organizava as peregrinações.
    Porém, exames mostraram que o material genético encontrado no líquido é da própria proprietária da estátua, Gisella Cardia, que se apresenta como vidente e organizava as peregrinações. Foto: reprodução
  • Segundo a análise, feita pela Universidade de Roma Tor Vergata, o líquido vermelho é sangue humano e tem origem natural.
    Segundo a análise, feita pela Universidade de Roma Tor Vergata, o líquido vermelho é sangue humano e tem origem natural. Foto: wikimedia commons/Creative Commons
  • O estudo também descartou teorias anteriores de que poderia ser sangue de porco ou mesmo de tinta.
    O estudo também descartou teorias anteriores de que poderia ser sangue de porco ou mesmo de tinta. Foto: Jacques GAIMARD/Pixabay
  • Desde 2016, a vidente afirmava presenciar aparições de Maria e Jesus em Trevignano, cidade que fica ao noroeste de Roma.
    Desde 2016, a vidente afirmava presenciar aparições de Maria e Jesus em Trevignano, cidade que fica ao noroeste de Roma. Foto: reprodução/youtube
  • Segundo ela, o fenômeno
    Segundo ela, o fenômeno "sobrenatural" fazia com que a estátua chorasse lágrimas de sangue em alguns momentos. Foto: pexels/Paolo Sbalzer
  • As proibições incluem missas, orações em grupo, peregrinações e qualquer atividade que pudesse sugerir aprovação oficial da Igreja.
    As proibições incluem missas, orações em grupo, peregrinações e qualquer atividade que pudesse sugerir aprovação oficial da Igreja. Foto: Thays Orrico/Unsplash
  • Tempos depois, o Vaticano também se posicionou, declarando que o tal
    Tempos depois, o Vaticano também se posicionou, declarando que o tal "sangue" na estátua não se tratava de um milagre. Foto: JEROME CLARYSSE por Pixabay
  • De acordo com a imprensa italiana, alguns peregrinos acusam a vidente de fraude e de ter ganhado dinheiro de forma ilegal.
    De acordo com a imprensa italiana, alguns peregrinos acusam a vidente de fraude e de ter ganhado dinheiro de forma ilegal. Foto: reprodução
  • Eles querem, entre outras coisas, que a mulher devolva as doações que recebeu.
    Eles querem, entre outras coisas, que a mulher devolva as doações que recebeu. Foto: steve buissine pixabay
  • Segundo a advogada de Cardia, Solange Marchignolio, o DNA encontrado pode ser uma mistura, já que sua cliente
    Segundo a advogada de Cardia, Solange Marchignolio, o DNA encontrado pode ser uma mistura, já que sua cliente "tocou, beijou e mexeu na estátua". Foto: pexels/Alba Leader
  • O principal argumento dos religiosos que acreditam é: como alguém pode saber qual é o DNA da Virgem Maria?
    O principal argumento dos religiosos que acreditam é: como alguém pode saber qual é o DNA da Virgem Maria? Foto: DDP/Unsplash
  • Com uma população de aproximadamente 5.800 mil habitantes, Trevignano Romano é uma pequena e charmosa cidade localizada na região do Lácio, na Itália, a aproximadamente 40 km ao norte de Roma.
    Com uma população de aproximadamente 5.800 mil habitantes, Trevignano Romano é uma pequena e charmosa cidade localizada na região do Lácio, na Itália, a aproximadamente 40 km ao norte de Roma. Foto: reprodução/youtube
  • Com uma atmosfera tranquila, Trevignano é conhecida por seu cenário natural deslumbrante, onde o lago de origem vulcânica se encontra com colinas verdejantes.
    Com uma atmosfera tranquila, Trevignano é conhecida por seu cenário natural deslumbrante, onde o lago de origem vulcânica se encontra com colinas verdejantes. Foto: wikimedia commons/Albarubescens
  • A cidade tem origens antigas, remontando à época etrusca, como evidenciado pelos achados arqueológicos na área, incluindo tumbas e artefatos que podem ser explorados no Museu Civico local.
    A cidade tem origens antigas, remontando à época etrusca, como evidenciado pelos achados arqueológicos na área, incluindo tumbas e artefatos que podem ser explorados no Museu Civico local. Foto: wikimedia commons/Albarubescens
  • Durante a Idade Média, Trevignano desempenhou um papel estratégico devido à sua localização privilegiada, e vestígios desse período podem ser vistos nas ruínas do Castelo Orsini, que domina a paisagem da cidade.
    Durante a Idade Média, Trevignano desempenhou um papel estratégico devido à sua localização privilegiada, e vestígios desse período podem ser vistos nas ruínas do Castelo Orsini, que domina a paisagem da cidade. Foto: wikimedia commons/Albarubescens
  • A Igreja de Santa Maria Assunta, construída no século XV sobre uma antiga estrutura românica, guarda afrescos renascentistas importantes.
    A Igreja de Santa Maria Assunta, construída no século XV sobre uma antiga estrutura românica, guarda afrescos renascentistas importantes. Foto: wikimedia commons/Creative Commons
