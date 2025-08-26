Assine
Pra quem não viu: Ondas gigantes de 12 metros causam pânico em navio de cruzeiro

RF
Redação Flipar
  • Nas imagens, é possível ver as ondas se chocando contra o cruzeiro enquanto a embarcação passava por uma região perigosa do oceano perto da Antártica.
    Nas imagens, é possível ver as ondas se chocando contra o cruzeiro enquanto a embarcação passava por uma região perigosa do oceano perto da Antártica. Foto: reprodução/redes sociais
  • A blogueira de viagens Lesley Anne Murphy compartilhou um vídeo do momento a bordo do navio Ocean Explorer, da Quark Expeditions.
    A blogueira de viagens Lesley Anne Murphy compartilhou um vídeo do momento a bordo do navio Ocean Explorer, da Quark Expeditions. Foto: Divulgação/Quark Expeditions
  • "Imagine se você se inscrevesse para uma montanha-russa de 48 horas", descreveu a influenciadora. Foto: reprodução/redes sociais
  • O incidente aconteceu no dia 26/03/25, enquanto o cruzeiro atravessava a Passagem de Drake.
    O incidente aconteceu no dia 26/03/25, enquanto o cruzeiro atravessava a Passagem de Drake. Foto: montagem/reprodução/redes sociais
  • O trecho consiste em um canal de 960 km que liga a AntÃ¡rtica ao extremo sul da AmÃ©rica do Sul.
    O trecho consiste em um canal de 960 km que liga a AntÃ¡rtica ao extremo sul da AmÃ©rica do Sul. Foto: reproduÃ§Ã£o/google maps
  • Essa região é conhecida por suas águas turbulentas, onde as correntes do Atlântico e do Pacífico se encontram, criando um forte efeito de agitação.
    Essa região é conhecida por suas águas turbulentas, onde as correntes do Atlântico e do Pacífico se encontram, criando um forte efeito de agitação. Foto: reprodução
  • As imagens registradas mostram passageiros gritando enquanto o navio é balançado violentamente pelas enormes ondas, que podem ser vistas através das grandes janelas.
    As imagens registradas mostram passageiros gritando enquanto o navio é balançado violentamente pelas enormes ondas, que podem ser vistas através das grandes janelas. Foto: montagem/reprodução/redes sociais
  • Em um momento, uma das passageiras chega a cair no chão com a força do balanço.
    Em um momento, uma das passageiras chega a cair no chão com a força do balanço. Foto: reprodução/redes sociais
  • Apesar dos momentos desesperadores, Lesley Anne disse que a viagem foi
    Apesar dos momentos desesperadores, Lesley Anne disse que a viagem foi "segura". Foto: reprodução/redes sociais
  • Em seu site, a Quark Expeditions garante que seus navios são projetados para aguentar condições extremas como essas.
    Em seu site, a Quark Expeditions garante que seus navios são projetados para aguentar condições extremas como essas. Foto: Divulgação/Quark Expeditions
  • A Passagem de Drake, que liga o extremo sul da América do Sul à Península Antártica, é um dos trechos de oceano mais temidos do mundo.
    A Passagem de Drake, que liga o extremo sul da América do Sul à Península Antártica, é um dos trechos de oceano mais temidos do mundo. Foto: wikimedia commons/Christopher Michel
  • A regiÃ£o Ã© conhecida pelo chamado â??tremor de Drakeâ?, causado pela confluÃªncia de correntes oceÃ¢nicas e ventos fortes que podem gerar ondas de atÃ© 15 metros.
    A regiÃ£o Ã© conhecida pelo chamado â??tremor de Drakeâ?, causado pela confluÃªncia de correntes oceÃ¢nicas e ventos fortes que podem gerar ondas de atÃ© 15 metros. Foto: michelle2214/Pixabay
  • Esse fenômeno ocorre porque não há terra firme para amortecer as tempestades, permitindo que os ventos ganhem força ao redor do planeta.
    Esse fenômeno ocorre porque não há terra firme para amortecer as tempestades, permitindo que os ventos ganhem força ao redor do planeta. Foto: reprodução
  • Além da superfície agitada, a Passagem de Drake esconde montanhas subaquáticas que influenciam as correntes e afetam o clima global.
    Além da superfície agitada, a Passagem de Drake esconde montanhas subaquáticas que influenciam as correntes e afetam o clima global. Foto: Polina Kuzovkova/Unsplash
  • A forte corrente oceânica que atravessa o local carrega milhões de litros de água por segundo, intensificando as condições extremas.
    A forte corrente oceânica que atravessa o local carrega milhões de litros de água por segundo, intensificando as condições extremas. Foto: Torsten Dederichs/Unsplash
  • Historicamente, a Passagem de Drake era uma rota crucial para navios que contornavam o Cabo Horn antes da abertura do Canal do Panamá em 1914.
    Historicamente, a Passagem de Drake era uma rota crucial para navios que contornavam o Cabo Horn antes da abertura do Canal do Panamá em 1914. Foto: reprodução/youtube Map Pack
  • O perigo desse percurso já resultou em milhares de mortes e consolidou a reputação assustadora do
    O perigo desse percurso já resultou em milhares de mortes e consolidou a reputação assustadora do "Drake". Foto: reprodução
  • Capitães e pesquisadores que cruzam o
    Capitães e pesquisadores que cruzam o "Drake" regularmente destacam que é essencial manter a cautela e a atenção, pois, apesar dos avanços na navegação, o oceano continua sendo imprevisível e poderoso. Foto: reprodução
