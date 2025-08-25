Assine
Brasil tem 16 filmes pré-selecionados para o Oscar 2026

  O processo de seleção continuará no dia 8 de setembro, quando uma comissão especial revelará uma lista mais curta, com seis títulos pré-selecionados.
    O processo de seleção continuará no dia 8 de setembro, quando uma comissão especial revelará uma lista mais curta, com seis títulos pré-selecionados. Foto: Freepik/rawpixel.com
  O grande anúncio do filme que será o representante oficial do país ocorrerá no dia 15 de setembro. A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 15 de março de 2026.
    O grande anúncio do filme que será o representante oficial do país ocorrerá no dia 15 de setembro. A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 15 de março de 2026. Foto: Freepik
  A expectativa por essa escolha é alta, especialmente após o Brasil conquistar sua primeira estatueta na categoria com o filme
    A expectativa por essa escolha é alta, especialmente após o Brasil conquistar sua primeira estatueta na categoria com o filme "Ainda Estou Aqui". Foto: divulgação
  Entre os concorrentes deste ano, destacam-se produções que já receberam reconhecimento internacional.
    Entre os concorrentes deste ano, destacam-se produções que já receberam reconhecimento internacional. Foto: Divulgação/Sony Pictures
  Uma delas é
    Uma delas é "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, que garantiu a Wagner Moura a Palma de Ouro de Melhor Ator no Festival de Cannes. Foto: Reprodução/X
  Outro forte concorrente é
    Outro forte concorrente é "O Último Azul", dirigido por Gabriel Mascaro, que conquistou um Urso de Prata no Festival de Berlim e conta com as atuações de Denise Weinberg e Rodrigo Santoro. Foto: Divulgação
  • Outros destaques da prÃ©-lista sÃ£o
    Outros destaques da prÃ©-lista sÃ£o "A Melhor MÃ£e do Mundo", dirigido por Anna Muylaert, "Homem com H", de Esmir Filho, "O Filho de Mil Homens", de Daniel Rezende, e "Os Enforcados", dirigido por Fernando Coimbra, e "VitÃ³ria", de Andrucha Waddington. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • A votação que define os ganhadores do Oscar é feita entre os mais de 10 mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Veja alguns dos principais brasileiros que votam na maior premiação do cinema no planeta!
    A votação que define os ganhadores do Oscar é feita entre os mais de 10 mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Veja alguns dos principais brasileiros que votam na maior premiação do cinema no planeta! Foto: Divulgação
  Alice Braga – A atriz construiu sólida carreira internacional a partir de 2006. Sobrinha da consagrada Sônia Braga, atuou em filmes como "Eu Sou a Lenda", ao lado de Will Smith, e "O Esquadrão Suicida", de 2021.
    Alice Braga – A atriz construiu sólida carreira internacional a partir de 2006. Sobrinha da consagrada Sônia Braga, atuou em filmes como “Eu Sou a Lenda”, ao lado de Will Smith, e “O Esquadrão Suicida”, de 2021. Foto: Divulgação
  Anna Muylaert – Diretora, produtora e roteirista, tem em sua filmografia títulos como "Durval Discos", "É Proibido Fumar" e "Que Horas Ela Volta?".
    Anna Muylaert – Diretora, produtora e roteirista, tem em sua filmografia títulos como “Durval Discos”, “É Proibido Fumar” e “Que Horas Ela Volta?”. Foto: Ministério da Cultura
  Bruno Barreto – Diretor de filmes que se tornaram clássicos do cinema brasileiro, como "Dona Flor e Seus Dois Maridos" e "O Que É Isso, Companheiro?".
    Bruno Barreto – Diretor de filmes que se tornaram clássicos do cinema brasileiro, como “Dona Flor e Seus Dois Maridos” e “O Que É Isso, Companheiro?”. Foto: Divulgação
  Carlinhos Brown – Cantor, compositor e artista visual, assinou trilhas sonoras para os filmes "Rio" e "Capitães de Areia".
    Carlinhos Brown – Cantor, compositor e artista visual, assinou trilhas sonoras para os filmes “Rio” e “Capitães de Areia”. Foto: Divulgação/Touchê
  Wagner Moura – Com carreira em ascensão em Hollywood, Moura estrelou a série
    Wagner Moura – Com carreira em ascensão em Hollywood, Moura estrelou a série "Narcos" e filmes como "Tropa de Elite", "Elysium" e "Guerra Civil". Foto: Reprodução/Internet
  Carlos Saldanha – Cineasta com carreira internacional, dirigiu animações populares como
    Carlos Saldanha – Cineasta com carreira internacional, dirigiu animações populares como "A Era do Gelo", "Rio" e "Touro Ferdinando". Foto: Divulgação/Star+
  Fernanda Montenegro – Além de ter brilhado em "Central do Brasil", de Walter Salles, Fernanda Montenegro é uma das mais artistas de maior prestígio no Brasil, seja na teledramaturgia, teatro ou cinema.
    Fernanda Montenegro – Além de ter brilhado em “Central do Brasil”, de Walter Salles, Fernanda Montenegro é uma das mais artistas de maior prestígio no Brasil, seja na teledramaturgia, teatro ou cinema. Foto: Reprodução
  Fernando Meirelles – Indicado ao Oscar de direção em 2004 por "Cidade de Deus", também tem trajetória importante como produtor.
    Fernando Meirelles – Indicado ao Oscar de direção em 2004 por “Cidade de Deus”, também tem trajetória importante como produtor. Foto: Reprodução
  José Padilha – Diretor do premiado documentário "Ônibus 174", ganhou fama internacional com "Tropa de Elite", vencedor do Urso de Prata em Berlim.
    José Padilha – Diretor do premiado documentário “Ônibus 174”, ganhou fama internacional com “Tropa de Elite”, vencedor do Urso de Prata em Berlim. Foto: Divulgação/Netflix
  Karim Aïnouz – Diretor de filmes de sucesso como "Madame Satã", "O Céu de Suely" e "A Vida Invisível". Também fez trabalhos como roteirista e artista visual.
    Karim Aïnouz – Diretor de filmes de sucesso como “Madame Satã”, “O Céu de Suely” e “A Vida Invisível”. Também fez trabalhos como roteirista e artista visual. Foto: Wikimedia Commons/Karim Aïnouz
  Kleber Mendonça Filho – Diretor dos premiados "O Som ao Redor", "Aquarius" e "Bacurau", além do próprio
    Kleber Mendonça Filho – Diretor dos premiados “O Som ao Redor”, “Aquarius” e “Bacurau”, além do próprio "O Agente Secreto". Foto: Victor Juca/Divulgação
  Petra Costa – Cineasta que ganhou projeção nos últimos anos, especialmente pelo documentário "Democracia em Vertigem", de 2019, e o mais recente
    Petra Costa – Cineasta que ganhou projeção nos últimos anos, especialmente pelo documentário “Democracia em Vertigem”, de 2019, e o mais recente "Apocalipse nos Trópicos", de 2024. Foto: Reprodução/Instagram
  Rodrigo Santoro – Um dos principais representantes brasileiros em Hollywood. Após despontar em novelas da Globo, fez sucesso no cinema nacional em filmes como "Bicho de Sete Cabeças" e "Carandiru" até partir para uma bem-sucedida carreira internacional.
    Rodrigo Santoro – Um dos principais representantes brasileiros em Hollywood. Após despontar em novelas da Globo, fez sucesso no cinema nacional em filmes como “Bicho de Sete Cabeças” e “Carandiru” até partir para uma bem-sucedida carreira internacional. Foto: Julia Mataruna/Netflix
  Selton Mello – Ator e diretor premiado em filmes e séries, encarnou personagens marcantes no cinema nacional, como o Chicó, de "Auto da Compadecida", e João Estrella, em "Meu Nome Não é Johnny".
    Selton Mello – Ator e diretor premiado em filmes e séries, encarnou personagens marcantes no cinema nacional, como o Chicó, de “Auto da Compadecida”, e João Estrella, em “Meu Nome Não é Johnny”. Foto: Reprodução/Instagram
  Sônia Braga – Atriz de carreira consolidada no Brasil e também no mercado internacional. Entre seus trabalhos mais conhecidos no cinema estão os papéis em "Dona Flor e Seus Dois Maridos", "O Beijo da Mulher Aranha",
    Sônia Braga – Atriz de carreira consolidada no Brasil e também no mercado internacional. Entre seus trabalhos mais conhecidos no cinema estão os papéis em “Dona Flor e Seus Dois Maridos”, “O Beijo da Mulher Aranha”, "Bacurau" e “Aquarius”. Foto: Divulgação
  Walter Salles – Diretor com uma extensa lista de filmes premiados, como "Central do Brasil", "Terra Estrangeira", "Abril Despedaçado" e "Diários de Motocicleta", além, é claro, de
    Walter Salles – Diretor com uma extensa lista de filmes premiados, como “Central do Brasil”, “Terra Estrangeira”, “Abril Despedaçado” e “Diários de Motocicleta”, além, é claro, de "Ainda Estou Aqui". Foto: Reprodução/Canal Arte1
  • Fernanda Torres â?? Em junho de 2025, a atriz, que concorreu ao Oscar na categoria de atuaÃ§Ã£o por
    Fernanda Torres â?? Em junho de 2025, a atriz, que concorreu ao Oscar na categoria de atuaÃ§Ã£o por "Ainda Estou Aqui", foi convidada a ser mais uma dos tantos brasileiros votantes no Oscar. Foto: Raph_PH/Wikimedia Commons
