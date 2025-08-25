Flipar
Anthony Hopkins, aos 87 anos, revela como mantém vitalidade
Nas redes sociais, o veterano de Hollywood compartilha reflexões filosóficas, grava vídeos tocando piano e até dança com bom humor. Foto: Reprodução do Instagram @anthonyhopkins
Depois do Natal de 1975, o ator parou de consumir álcool. No fim de 2024, ele compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram para comemorar a marca de 49 anos de sobriedade. Foto: Reprodução do Instagram @anthonyhopkins
“Naquele dia decisivo, percebi que precisava de ajuda. Então, procurei por ela. Liguei para um grupo de pessoas como eu: alcoólatras. E foi isso. Desde então, estou sóbrio. Eu me diverti mais nesses 49 anos do que nunca", concluiu. Foto: Reprodução do Instagram @anthonyhopkins
O ator também adotou alguns hábitos na alimentação que ajudam a explicar a vitalidade: cortou alimentos ultraprocessados e açúcar. Ele já fez essas revelações em entrevistas e também a seus seguidores nas redes sociais. Foto: Reprodução do Instagram @anthonyhopkins
Anthony Hopkins é um dos nomes mais respeitados do cinema mundial. Com uma carreira que atravessa mais de seis décadas, o ator conquistou o público e a crítica pelo talento e também pela história de vida marcada por disciplina, reinvenção e superação. Foto: Reprodução do Instagram @anthonyhopkins
Ele nasceu em 31 de dezembro de 1937, em Port Talbot, município localizado no País de Gales. Filho único de Richard e Muriel Hopkins, ele cresceu em uma família simples. Foto: Reprodução do Instagram @anthonyhopkins
Inspirado por Richard Burton, outro grande astro do cinema de origem galesa, Hopkins decidiu seguir a carreira de ator. Foto: Reprodução do Instagram @vintage.everyday
Ele chegou a servir o exército britânico por dois anos. Mais tarde, ingressou na Royal Academy of Dramatic Art, de Londres. Sua formação rigorosa no teatro o levou, ainda jovem, a integrar a companhia de Laurence Olivier, no National Theatre, experiência que moldou seu estilo e lhe abriu portas para grandes papéis. Foto: Reprodução do Instagram @vintage.everyday
Hopkins brilhou inicialmente no palco, mas logo migrou para o cinema e a televisão. Nos anos 1960 e 1970, participou de produções britânicas e começou a ganhar notoriedade em adaptações literárias e dramas históricos. Seu talento camaleônico logo chamou atenção em Hollywood. Foto: Reprodução do Instagram @vintage.everyday
Nas décadas seguintes, ele se consolidaria como um ator de enorme versatilidade, transitando do drama ao suspense, sempre com intensidade e precisão. Foto: Divulgação
A consagração definitiva veio em 1991, com “O Silêncio dos Inocentes”, de Jonathan Demme. Sua atuação como o enigmático e perturbador Hannibal Lecter entrou para a história do cinema, rendendo a Hopkins o Oscar de Melhor Ator. Foto: Divulgação
Curiosamente, Hopkins aparece em cena por pouco mais de 16 minutos, mas foi o suficiente para criar uma das performances mais memoráveis da sétima arte. Foto: Divulgação
O papel rendeu duas continuações - Hannibal (2001) e Dragão Vermelho (2002) -, consolidando Hopkins como um ícone cultural. Foto: Divulgação
Ao longo de sua trajetória, Hopkins encarnou personagens de variados gêneros. Ele viveu, por exemplo, figuras históricas como o ex-presidente dos Estados Unidos Richard Nixon - “Nixon”, em 1995 - e o artista plástico Pablo Picasso - “Os Amores de Picasso”, em 1996. Foto: Reprodução do Instagram @anthonyhopkins
Ele também brilhou em dramas sensíveis como “O Encontro Marcado”, em 1998, “A Máscara do Zorro”, em 1998”, e “Meu Pai”, em 2020. Foto: Divulgação
Por “Meu Pai”, em que interpreta um homem enfrentando a demência, Hopkins recebeu o Oscar de Melhor Ator em 2021, a segunda estatueta de sua carreira. O prêmio o transformou no ator mais velho a conquistar a estatueta nessa categoria. Ele tinha 83 anos à época. Foto: Divulgação
Hopkins também se dedica à música e às artes plásticas. Pianista talentoso, já lançou composições próprias e costuma compartilhar vídeos tocando e dançando em suas redes sociais, mostrando leveza e alegria de viver. Ele estuda o instrumento desde os seis anos de idade. Foto: Reprodução do Instagram @anthonyhopkins
O artista britânico é casado desde 2003 com a diretora e atriz colombiana Stella Arroyave, 18 anos mais jovem que Hopkins. Anteriormente, ele teve dois outros casamentos. Do primeiro, com a atriz britânica Petronella Barker, nasceu Abigail Hopkins, em 1968. Porém, a relação entre pai e filha foi marcada por distanciamento durante muitos anos. Foto: Reprodução do Instagram @anthonyhopkins
