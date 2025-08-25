Anthony Hopkins, aos 87 anos, revela como mantém vitalidade

O artista britânico é casado desde 2003 com a diretora e atriz colombiana Stella Arroyave, 18 anos mais jovem que Hopkins. Anteriormente, ele teve dois outros casamentos. Do primeiro, com a atriz britânica Petronella Barker, nasceu Abigail Hopkins, em 1968. Porém, a relação entre pai e filha foi marcada por distanciamento durante muitos anos. Foto: Reprodução do Instagram @anthonyhopkins