Cidade futurista da China tem neon e até trem dentro de prédios

    Isso porque a cidade tem um crescimento vertical e labiríntico — daí o apelido de "8D" —, moldado pelo relevo montanhoso do entorno. Foto: Reprodução/YouTube
    À noite, a paisagem faz lembrar a de cenários de filmes de ficção científica, com muitas luzes por todo lado. Foto: Pexels/Lian Rodriguez
    Com uma área equivalente à da Áustria, a cidade não pôde se expandir horizontalmente justamente por conta do terreno acidentado. Foto: Reprodução/YouTube
    As imagens da cidade chamam atenção nas redes sociais, com cenas de trens passando por dentro de prédios. Foto: Reprodução/YouTube
    Outras imagens mostram edifícios cujo “térreo” fica no 12º andar! Foto: Reprodução/YouTube
    Essa estética “cyberpunk”, marcada por luzes de neon, shows de drones e fogos de artifício, tem impulsionado o turismo local. Foto: Reprodução/YouTube
    Só em 2024, Chongqing recebeu 1,3 milhão de visitantes internacionais, um aumento de 184% em comparação com o ano anterior. Foto: Reprodução/YouTube
    Além disso, o governo chinês facilitou o acesso, liberando visto livre para franceses, alemães e espanhóis em 2023. Foto: Reprodução/YouTube
    Isso fez com que o fluxo de turistas desse um salto de 245% na primeira metade de 2025. Foto: Pexels/jh Z
    Hoje, já há tours guiados pela cidade em inglês, espanhol, tailandês, japonês e coreano. Foto: Andrea Sun/Unsplash
    Além da modernidade, Chongqing preserva um passado importante: a cidade foi capital provisória da China durante a Segunda Guerra Mundial. Foto: Elvira/Pixabay
    Até isso foi aproveitado de alguma forma: antigos abrigos antiaéreos foram transformados em restaurantes de hot pot, prato típico local. Foto: ?? ?/Pixabay
    Em junho deste ano, Chongqing deu um passo marcante para reforçar sua importância econômica e logística. Foto: Pexels/Liuuu _61
    Foi inaugurada uma das maiores estações de trem de alta velocidade do mundo, com impressionantes 1,22 milhão de metros quadrados! Foto: Reprodução/YouTube
    Atualmente, a cidade já superou Guangzhou e ocupa a 5ª posição entre as maiores economias da China, ficando atrás apenas de Xangai, Pequim e Shenzhen. Foto: Zhang qc/Unsplash
    O canadense Joshua Guvi, que teve a oportunidade de vivenciar o dia a dia local, declarou à CNN que seu único arrependimento foi “não ter ficado mais tempo”. Foto: Pexels/YIYANG LIU
    Com mais de 30 milhões de habitantes, Chongqing é considerada um dos principais motores de crescimento da China contemporânea. Foto: Flickr - Lhasaguy
    Outras atraÃ§Ãµes como o Eling Park, o Templo de Luohan e as TrÃªs Gargantas do YangtzÃ©, localizadas nas proximidades, fazem de Chongqing um destino imperdÃ­vel! Foto: Lingbo Huang/Unsplash
