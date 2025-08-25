Flipar
À beira da morte: Ator revela drama na adolescência
Em entrevista ao podcast "Great Company", ele revelou que seus intestinos sofreram uma torção, deixando-o hospitalizado por dois meses e meio. Foto: Montagem/Reprodução/YouTube
Por conta da complicação, Murray precisou passar por uma cirurgia, que acabou provocando uma hemorragia interna. Foto: Reprodução
O problema foi tÃ£o sÃ©rio que ele perdeu metade do seu sangue e chegou a pesar apenas 52kg â?? ele pesava 82kg antes da internaÃ§Ã£o. "Estava no meu leito de morte", comentou. Foto: ReproduÃ§Ã£o/YouTube
O ator ainda lembrou como seus Ã³rgÃ£os comeÃ§aram a falhar devido ao sangue coagulado ao seu redor, exigindo uma segunda cirurgia de emergÃªncia para remover os coÃ¡gulos. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
Durante esse período crítico, ele teve momentos de inconsciência e experiências que descreveu como "visões". Foto: Reprodução/@chadmichaelmurray
"Eu lembro de ver meu pai o mais fraco que já vi e um padre no pé da minha cama e estavam falando sobre os últimos direitos e essas coisas", disse ele. Foto: Reprodução/@chadmichaelmurray
"Eles me deram uma transfusão de sangue para salvar minha vida. Minha enfermeira fez isso e salvou minha vida", relembrou. Foto: Reprodução/@chadmichaelmurray
Apesar do trauma, Chad destacou um lado positivo dessa experiência: uma das enfermeiras, que também era modelo, o encorajou a seguir carreira artística. Foto: Reprodução
Ao deixar o hospital, ele contou que se assustou com a própria aparência: "Lembro de me olhar no espelho pela primeira vez e dizer: 'Quem é esse?', eu chorei". Foto: Reprodução/YouTube
Conforme foi se recuperando, começou a trabalhar como modelo, o que mais tarde abriu portas para sua carreira como ator. Foto: Reprodução/@chadmichaelmurray
Sua carreira comeÃ§ou a ganhar relevÃ¢ncia quando ele interpretou Tristin DuGray na popular sÃ©rie "Gilmore Girls", entre 2000 e 2001. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Nesse mesmo período, Murray trabalhou em outra série adolescente: "Dawson's Creek", interpretando Charlie Todd. Foto: Reprodução
Embora seus papéis fossem relativamente pequenos, serviram de trampolim para seu próximo grande trabalho, como Lucas Scott na série dramática "One Tree Hill", onde brilhou de 2003 a 2012. Foto: Reprodução
A série, que acompanhava a vida de dois meio-irmãos e seus amigos em uma pequena cidade, tornou-se um fenômeno cultural da época. Foto: Divulgação
Além das séries, Chad estrelou outras produções de sucesso no cinema, como "Sexta-Feira Muito Louca", em 2003, "A Nova Cinderela", em 2004, e "A Casa de Cera", em 2005. Foto: Reprodução
Após sua saída de "One Tree Hill" na 6ª temporada, ele continuou a atuar em diversos filmes independentes e séries de TV, como "Chosen" e, mais recentemente, em "Riverdale", na qual interpretou Edgar Evernever. Foto: Divulgação
Entre 2015 e 2016, Murray viveu o detetive Jack Thompson na série da Marvel "Agente Carter". Foto: Divulgação/ABC
AlÃ©m de sua carreira como ator, Chad Michael Murray tambÃ©m Ã© conhecido por seu trabalho como escritor. Ele lanÃ§ou dois romances, um em 2011 e outro em 2017. Foto: ReproduÃ§Ã£o/@chadmichaelmurray
Na vida pessoal, Chad se casou com a atriz Sophia Bush, sua colega de elenco em One Tree Hill, em 2005, mas o casamento durou apenas cinco meses e terminou de forma conturbada. Foto: Divulgação
