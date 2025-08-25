À beira da morte: Ator revela drama na adolescência

Assine
  • Em entrevista ao podcast
    Em entrevista ao podcast "Great Company", ele revelou que seus intestinos sofreram uma torção, deixando-o hospitalizado por dois meses e meio.
  • Por conta da complicação, Murray precisou passar por uma cirurgia, que acabou provocando uma hemorragia interna.
    Por conta da complicação, Murray precisou passar por uma cirurgia, que acabou provocando uma hemorragia interna.
  • O problema foi tÃ£o sÃ©rio que ele perdeu metade do seu sangue e chegou a pesar apenas 52kg â?? ele pesava 82kg antes da internaÃ§Ã£o.
    O problema foi tÃ£o sÃ©rio que ele perdeu metade do seu sangue e chegou a pesar apenas 52kg â?? ele pesava 82kg antes da internaÃ§Ã£o. "Estava no meu leito de morte", comentou. Foto: ReproduÃ§Ã£o/YouTube
  • O ator ainda lembrou como seus Ã³rgÃ£os comeÃ§aram a falhar devido ao sangue coagulado ao seu redor, exigindo uma segunda cirurgia de emergÃªncia para remover os coÃ¡gulos.
    O ator ainda lembrou como seus Ã³rgÃ£os comeÃ§aram a falhar devido ao sangue coagulado ao seu redor, exigindo uma segunda cirurgia de emergÃªncia para remover os coÃ¡gulos. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
  • Durante esse período crítico, ele teve momentos de inconsciência e experiências que descreveu como
    Durante esse período crítico, ele teve momentos de inconsciência e experiências que descreveu como "visões".
  • "Eu lembro de ver meu pai o mais fraco que já vi e um padre no pé da minha cama e estavam falando sobre os últimos direitos e essas coisas", disse ele. Foto: Reprodução/@chadmichaelmurray
  • "Eles me deram uma transfusão de sangue para salvar minha vida. Minha enfermeira fez isso e salvou minha vida", relembrou. Foto: Reprodução/@chadmichaelmurray
  • Apesar do trauma, Chad destacou um lado positivo dessa experiência: uma das enfermeiras, que também era modelo, o encorajou a seguir carreira artística.
    Apesar do trauma, Chad destacou um lado positivo dessa experiência: uma das enfermeiras, que também era modelo, o encorajou a seguir carreira artística.
  • Ao deixar o hospital, ele contou que se assustou com a própria aparência:
    Ao deixar o hospital, ele contou que se assustou com a própria aparência: "Lembro de me olhar no espelho pela primeira vez e dizer: 'Quem é esse?', eu chorei".
  • Conforme foi se recuperando, começou a trabalhar como modelo, o que mais tarde abriu portas para sua carreira como ator.
    Conforme foi se recuperando, começou a trabalhar como modelo, o que mais tarde abriu portas para sua carreira como ator.
  • Sua carreira comeÃ§ou a ganhar relevÃ¢ncia quando ele interpretou Tristin DuGray na popular sÃ©rie
    Sua carreira comeÃ§ou a ganhar relevÃ¢ncia quando ele interpretou Tristin DuGray na popular sÃ©rie "Gilmore Girls", entre 2000 e 2001. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • Nesse mesmo período, Murray trabalhou em outra série adolescente:
    Nesse mesmo período, Murray trabalhou em outra série adolescente: "Dawson's Creek", interpretando Charlie Todd.
  • Embora seus papéis fossem relativamente pequenos, serviram de trampolim para seu próximo grande trabalho, como Lucas Scott na série dramática
    Embora seus papéis fossem relativamente pequenos, serviram de trampolim para seu próximo grande trabalho, como Lucas Scott na série dramática "One Tree Hill", onde brilhou de 2003 a 2012.
  • A série, que acompanhava a vida de dois meio-irmãos e seus amigos em uma pequena cidade, tornou-se um fenômeno cultural da época.
    A série, que acompanhava a vida de dois meio-irmãos e seus amigos em uma pequena cidade, tornou-se um fenômeno cultural da época.
  • Além das séries, Chad estrelou outras produções de sucesso no cinema, como
    Além das séries, Chad estrelou outras produções de sucesso no cinema, como "Sexta-Feira Muito Louca", em 2003, "A Nova Cinderela", em 2004, e "A Casa de Cera", em 2005.
  • Após sua saída de
    Após sua saída de "One Tree Hill" na 6ª temporada, ele continuou a atuar em diversos filmes independentes e séries de TV, como "Chosen" e, mais recentemente, em "Riverdale", na qual interpretou Edgar Evernever.
  • Entre 2015 e 2016, Murray viveu o detetive Jack Thompson na série da Marvel
    Entre 2015 e 2016, Murray viveu o detetive Jack Thompson na série da Marvel "Agente Carter".
  • AlÃ©m de sua carreira como ator, Chad Michael Murray tambÃ©m Ã© conhecido por seu trabalho como escritor. Ele lanÃ§ou dois romances, um em 2011 e outro em 2017.
    AlÃ©m de sua carreira como ator, Chad Michael Murray tambÃ©m Ã© conhecido por seu trabalho como escritor. Ele lanÃ§ou dois romances, um em 2011 e outro em 2017. Foto: ReproduÃ§Ã£o/@chadmichaelmurray
  • Na vida pessoal, Chad se casou com a atriz Sophia Bush, sua colega de elenco em One Tree Hill, em 2005, mas o casamento durou apenas cinco meses e terminou de forma conturbada.
    Na vida pessoal, Chad se casou com a atriz Sophia Bush, sua colega de elenco em One Tree Hill, em 2005, mas o casamento durou apenas cinco meses e terminou de forma conturbada.
