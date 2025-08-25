Assine
Pai de Leandro Hassum foi da Máfia italiana: 'Me ensinou o que não ser'

FL
Flipar
  • Ele revelou que o pai chegou a ficar 11 anos preso por tráfico internacional de drogas.
    Ele revelou que o pai chegou a ficar 11 anos preso por tráfico internacional de drogas. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Em outro trecho da entrevista, o comediante ex-Rede Globo revela que enfrentou dificuldades financeiras após a prisão do pai, chegando a vender salgadinhos para pagar seu curso de teatro.
    Em outro trecho da entrevista, o comediante ex-Rede Globo revela que enfrentou dificuldades financeiras após a prisão do pai, chegando a vender salgadinhos para pagar seu curso de teatro. Foto: reprodução/instagram
  • Leandro Hassum nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, no dia 26 de setembro de 1973. Ele é ator, comediante, dublador, roteirista e produtor.
    Leandro Hassum nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, no dia 26 de setembro de 1973. Ele é ator, comediante, dublador, roteirista e produtor. Foto: Reprodução/Instagram
  • Hassum ficou conhecido por seu talento na comédia, mas também por suas incursões no drama e no cinema.
    Hassum ficou conhecido por seu talento na comédia, mas também por suas incursões no drama e no cinema. Foto: divulgação
  • Hassum também brilhou no cinema, estrelando filmes que alcançaram grande sucesso de bilheteria, como a trilogia
    Hassum também brilhou no cinema, estrelando filmes que alcançaram grande sucesso de bilheteria, como a trilogia "Até que a Sorte nos Separe". Foto: divulgação
  • Em 2014, Hassum passou por uma cirurgia bariátrica, o que resultou em uma drástica transformação física.
    Em 2014, Hassum passou por uma cirurgia bariátrica, o que resultou em uma drástica transformação física. Foto: Instagram @leandrohassum
  • Ele perdeu mais de 60 kg, e a mudança de aparência gerou grande repercussão na mídia. O ator chegou a ser criticado por ter
    Ele perdeu mais de 60 kg, e a mudança de aparência gerou grande repercussão na mídia. O ator chegou a ser criticado por ter "perdido o humor". Foto: Instagram @leandrohassum
  • Além dos trabalhos em televisão e cinema, Hassum tem uma sólida carreira como dublador, sendo a voz brasileira de personagens icônicos, como Gru na franquia
    Além dos trabalhos em televisão e cinema, Hassum tem uma sólida carreira como dublador, sendo a voz brasileira de personagens icônicos, como Gru na franquia "Meu Malvado Favorito". Foto: Youtube Canal Illumination Instagram @leandrohassum
  • Ao longo de sua carreira, Leandro Hassum foi indicado a diversos prêmios importantes, como o Melhores do Ano, da TV Globo.
    Ao longo de sua carreira, Leandro Hassum foi indicado a diversos prêmios importantes, como o Melhores do Ano, da TV Globo. Foto: divulgação/tv globo
  • Hassum também é ativo nas redes sociais, onde compartilha momentos de sua vida pessoal e profissional, além de inspirar muitas pessoas com sua trajetória de saúde e bem-estar.
    Hassum também é ativo nas redes sociais, onde compartilha momentos de sua vida pessoal e profissional, além de inspirar muitas pessoas com sua trajetória de saúde e bem-estar. Foto: reprodução/instagram
  • Desde 1998, Hassum é casado com a empresária Karina Gomes, com quem tem uma filha, Pietra.
    Desde 1998, Hassum é casado com a empresária Karina Gomes, com quem tem uma filha, Pietra. Foto: reprodução/redes sociais
