Flipar
Pra quem não viu: Caso com desfecho trágico acendeu alerta sobre extração do siso
A história de Isadora Belon Albanese trouxe um alerta sobre os riscos e cuidados necessários durante o procedimento. Foto: REPRODUÇÃO DE VÍDEO G1.GLOBO.COM
Isadora era a única filha de Ricardo e Graziela. Os pais contaram na época que ela cursava Psicologia, era uma jovem saudável, sem problemas de saúde e que estava vivendo a melhor fase da vida. Foto: Reprodução de vídeo G1
Em março de 2023, os dentes do siso do lado direito de Isadora começaram a causar desconforto e foram retirados por uma profissional dentista. Foto: REPRODUÇÃO DE VÍDEO G1.GLOBO.COM
Apesar das dores comuns ao pós-cirúrgico, o procedimento aconteceu sem maiores complicações. Foto: REPRODUÇÃO DE VÍDEO G1.GLOBO.COM
A dentista de Isadora recomendou que ela também extraísse o dente do siso do lado esquerdo por precaução. Foi quando a história ganhou um final trágico e inesperado. Foto: REPRODUÇÃO DE VÍDEO G1
Segundo a família de Isadora, a médica, quando procurada, minimizou a situação e tentou tranquilizar os pais dizendo que o quadro era normal e sugeriu a troca dos remédios. Foto: David Mark por Pixabay
Após dois dias da cirurgia, Isadora foi internada no hospital no dia 21 de abril. Infelizmente, veio a falecer dois dias depois, no dia 23 de abril, em função de complicações da cirurgia de retirada dos dentes do siso. Foto: Piron Guillaume/Unsplash
Os pais da jovem reclamaram da demora do atendimento e da falta de um especialista no atendimento do hospital. Segundo eles, Isadora esperou 14 horas por um cirurgiÃ£o bucomaxilofacial e, nesse tempo, a infecÃ§Ã£o teria se espalhado e agravado ainda mais. Foto: REPRODUÃ?Ã?O DE VÃDEO G1.GLOBO.COM
O Conselho Regional de Odontologia de SÃ£o Paulo recomenda que todos os hospitais tenham um cirurgiÃ£o bucomaxilofacial, especialidade da Odontologia que trata das cavidades orais. Foto: DivulgaÃ§Ã£o Facebook
O especialista entrevistado pelo Fantástico na epoca, Sidney Neves, afirmou que a cirurgia do siso é um procedimento extremamente seguro. Segundo ele, a morte ocorreu em função de um processo infeccioso, que é muito raro de acontecer. Foto: Reprodução de vídeo G1
O Hospital Modelo de Sorocaba afirmou que Isadora apresentava quadro grave de infecção, constatado após bateria de exames. Mesmo medicada e com o devido acompanhamento médico, seu estado evoluiu para uma infecção generalizada. Foto: Reprodução Facebook
A dentista que atendeu Isadora afirmou que todas as medidas preparatórias, medicações e acompanhamento pós-operatório foram tomados. Foto: REPRODUÇÃO DE VÍDEO G1.GLOBO.COM
Os pais de Isadora começaram uma campanha nas redes sociais, que reuniu milhares de assinaturas, solicitando uma normativa única para a extração do siso. Foto: REPRODUÇÃO DE VÍDEO G1.GLOBO.COM
O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo recebeu o pedido dos pais e afirmou na ocasião que avaliaria o caso. Foto: REPRODUÇÃO DE VÍDEO G1.GLOBO.COM
O final da história, apesar de raro de acontecer, acende um alerta de como as infecções nos dentes do siso podem se espalhar pelo corpo, comprometendo órgãos. Foto: REPRODUÇÃO DE VÍDEO G1.GLOBO.COM
Segundo especialistas, a cirurgia para retirada desse dente é bem mais moderna que no passado, mas ainda assim invasiva, e precisa de cuidados. Foto: REPRODUÇÃO DE VÍDEO G1.GLOBO.COM
Por isso, é importante que o cirurgião-dentista avalie o histórico de saúde do paciente, doenças pré-existentes, e solicite exames de sangue e radiografia - independentemente da idade. Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay
No pós-operatório, é crucial que o paciente evite esforço físico, mantenha uma boa higiene bucal, consuma alimentos frios e líquidos ou pastosos, e siga de forma correta a medicação prescrita. Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay