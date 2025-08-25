Pra quem não viu: Caso com desfecho trágico acendeu alerta sobre extração do siso

Os pais da jovem reclamaram da demora do atendimento e da falta de um especialista no atendimento do hospital. Segundo eles, Isadora esperou 14 horas por um cirurgiÃ£o bucomaxilofacial e, nesse tempo, a infecÃ§Ã£o teria se espalhado e agravado ainda mais. Foto: REPRODUÃ?Ã?O DE VÃDEO G1.GLOBO.COM