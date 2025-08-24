Flipar
Casey Affleck, 50 anos: ator premiado se envolveu em acusação de assédio
-
Casey Affleck nasceu em 12 de agosto de 1975 em Falmouth, Massachusetts, filho de Chris Ann e Timothy Affleck. Chris trabalhou como professora de escola pública. Timothy teve várias ocupações ao longo da vida, incluindo mecânico, carpinteiro, encanador, assistente social e ator em peças teatrais comunitárias. Foto: Wikimedia Commons / Collider Video
-
Affleck chegou a estudar nas universidades George Washington e Columbia University, mas abandonou os estudos para seguir a carreira de ator. Foto: Divulgação
-
É o irmão mais novo de Ben Affleck, que é 3 anos mais velho e cuja influência foi decisiva para que Casey iniciasse e persistisse na carreira artística. Foto: Reprodução Youtube / Entertainment Tonight
-
Casey Affleck iniciou a carreira com pequenos papéis na televisão e estreou no cinema em 1995 no filme "Um Sonho Sem Limites", de Gus Van Sant, ao lado de Joaquin Phoenix. Foto: Divulgação
-
-
O ator fez uma breve aparição em "American Pie – A Primeira Vez é Inesquecível" (1999) e teve um papel secundário em "American Pie 2" (2001). Também participou discretamente da franquia de sucesso "Onze Homens e um Segredo" (2001). Foto: Divulgação
-
Mas foi em 2007, com sua interpretação de Robert Ford em "O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford", que Casey Affleck alcançou grande destaque e se consolidou como um nome respeitado em Hollywood. Foto: Divulgação
-
Sua performance neste filme é considerada uma das melhores de sua carreira. O filme recebeu aclamação da crítica e rendeu a Affleck indicações ao Oscar, Globo de Ouro, SAG Awards e BAFTA na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em 2008. Foto: Divulgação
-
-
Outro filme marcante na carreira de Casey Affleck foi "Medo da Verdade" (2007), dirigido por seu irmão Ben Affleck, no qual interpretou o detetive Patrick Kenzie. Foto: Divulgação
-
Casey Affleck também se dedicou à direção. Seu primeiro trabalho como diretor foi o documentário "Eu Ainda Estou Aqui" (2010), que acompanhou seu amigo Joaquin Phoenix durante um período em que este anunciou sua aposentadoria da atuação para seguir carreira como rapper. Foto: Divulgação
-
Entretanto, as consequências da produção do documentário foram graves. Casey Affleck foi acusado de assédio pela produtora Amanda White e pela diretora de fotografia Magdalena Górka. Foto: Wikimedia Commons / Margaret Gardiner
-
-
As duas mulheres entraram com processos, que foram resolvidos por acordos extrajudiciais sem valores divulgados. As denúncias incluíam constrangimentos, assédios constantes e comportamentos inapropriados por parte de Affleck e outros membros da equipe. Foto: Reprodução Instagram /@cayleecowan
-
Em 2019, em entrevista, Casey Affleck declarou: "Rolaram algumas festas porque esse era o conteúdo desse documentário, então gravávamos tudo. Era confuso para todos e foi, deliberadamente, minha responsabilidade. Eu acho que é uma lição que eu tive que aprender e ser humilde sobre, pois eu era o produtor. Então, tecnicamente o chefe." Foto: Wikimedia Commons / Bex Walton
-
Essas acusações contra Casey Affleck voltaram à tona em 2017, quando ele foi indicado e ganhou o Oscar de Melhor Ator por "Manchester à Beira-Mar". Foto: Reprodução Instagram /@louisvitton
-
-
No filme, Affleck interpreta Lee Chandler, um homem que retorna à cidade natal para cuidar do sobrinho após a morte do irmão. Foto: Divulgação
-
Casey Affleck é presença constante no cinema e continua atuando em diversos filmes, incluindo o premiado e aclamado "Oppenheimer" (2023), dirigido por Christopher Nolan. Foto: Divulgação
-
Curiosamente, Casey é grande amigo de Matt Damon, assim como seu irmão Ben, e essa amizade se reflete nas frequentes colaborações entre eles no cinema. Foto: Reprodução Instagram / @theacademy
-
-
Casey Affleck foi casado com a atriz Summer Phoenix, irmã de Joaquin Phoenix, com quem teve dois filhos: Indiana August, nascido em maio de 2004, e Atticus, em novembro de 2007. O casal oficializou o casamento em junho de 2006, mas se divorciou em 2016. Foto: Reprodução Youtube / Splash News
-
Desde janeiro de 2021, Casey Affleck está em um relacionamento com a atriz Caylee Cowan. Foto: Reprodução: Instagram / @cayleecowan
-
Ator de portfólio diversificado, Casey Affleck atuou em dramas, comédias e filmes de ação e acumulou prêmios e reconhecimentos que o consolidaram como um dos grandes nomes de sua geração. Foto: Divulgação
-