Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Indonésia, país amaldiçoado pela Natureza: saiba o motivo

LA
Lance
  • A Indonésia é o país com maior número de ilhas no mundo. São 17.508, sendo 6.000 delas habitadas. Mas as ilhas são vulcânicas, formadas justamente pela ação tectônica.
    A Indonésia é o país com maior número de ilhas no mundo. São 17.508, sendo 6.000 delas habitadas. Mas as ilhas são vulcânicas, formadas justamente pela ação tectônica. Foto: Mats Halldin - Wikimédia Commons
  • Uma preocupação na Indonésia é com o Anak Krakatoa. Em 2018, a cratera do vulcão desabou parcialmente, após uma enorme erupção que levou a um tsunami que matou mais de 400 pessoas.
    Uma preocupação na Indonésia é com o Anak Krakatoa. Em 2018, a cratera do vulcão desabou parcialmente, após uma enorme erupção que levou a um tsunami que matou mais de 400 pessoas. Foto: reprodução de vídeo Newsflare
  • Em abril de 2022, o Anak Krakatoa (Filho de Krakatoa) lançou uma nuvem de cinzas vulcânicas a mais de 3 km no céu. Autoridades emitiram alerta e moradores tomaram as precauções.
    Em abril de 2022, o Anak Krakatoa (Filho de Krakatoa) lançou uma nuvem de cinzas vulcânicas a mais de 3 km no céu. Autoridades emitiram alerta e moradores tomaram as precauções. Foto: Reprodução Discovery
  • Em março de 2023, as erupções do Vulcão Anak Krakatoa foram tão violentas que expeliram uma coluna de cinzas a mais de 2.500 metros de altura.
    Em março de 2023, as erupções do Vulcão Anak Krakatoa foram tão violentas que expeliram uma coluna de cinzas a mais de 2.500 metros de altura. Foto:
  • O nome Krakatoa remete à grande tragédia de 1883, quando este vulcão teve uma erupção tão impactante que lançou detritos a 100 km de altura e causou tsunamis até o Canal da Mancha. Ao todo, 35 mil pessoas morreram.
    O nome Krakatoa remete à grande tragédia de 1883, quando este vulcão teve uma erupção tão impactante que lançou detritos a 100 km de altura e causou tsunamis até o Canal da Mancha. Ao todo, 35 mil pessoas morreram. Foto: Reprodução do site infoescola.com/geologia/erupcoes-vulcanicas-historicas/ Litogravura de Parker & Coward, Britain;
  • Esse é um dos 127 vulcões ativos na Indonésia. Eles formam um cinturão de fogo desde o norte da Ilha de Sumatra até a Ilha de Timor, no Sul.
    Esse é um dos 127 vulcões ativos na Indonésia. Eles formam um cinturão de fogo desde o norte da Ilha de Sumatra até a Ilha de Timor, no Sul. Foto: Imagem de Sasin Tipchai por Pixabay
  • Para se ter uma ideia, o mundo tem 14 placas tectônicas maiores e 38 menores. A Indonésia é afetada por 4 das maiores: Euroasiática, Filipinas, Pacífico e Australiana, que causam os maiores problemas, além de 9 menores que colidem umas nas outras .
    Para se ter uma ideia, o mundo tem 14 placas tectônicas maiores e 38 menores. A Indonésia é afetada por 4 das maiores: Euroasiática, Filipinas, Pacífico e Australiana, que causam os maiores problemas, além de 9 menores que colidem umas nas outras . Foto: reprodução YouTube Canal Capital Financeiro
  • A Indonésia faz parte do chamado Anel de Fogo do Pacífico, área com 40.000 km de extensão no Norte do Oceano Pacífico onde há muitos terremotos e vulcões. Em forma de ferradura no mapa, esse
    A Indonésia faz parte do chamado Anel de Fogo do Pacífico, área com 40.000 km de extensão no Norte do Oceano Pacífico onde há muitos terremotos e vulcões. Em forma de ferradura no mapa, esse "anel" abrange 17 trechos de diferentes países. Foto: Gringer - Wikimédia Commons
  • Todo esse perigo é enfrentado por uma população gigantesca: 260 milhões de habitantes, a quarta maior população do planeta.
    Todo esse perigo é enfrentado por uma população gigantesca: 260 milhões de habitantes, a quarta maior população do planeta. Foto: Imagem de Brigitte Werner por Pixabay
  • As principais ilhas são bastante povoadas. A capital Sumatra tem mais de 50 milhões de habitantes. A Ilha de Sulawesi tem quase 20 milhões. Todas com belas paisagens.
    As principais ilhas são bastante povoadas. A capital Sumatra tem mais de 50 milhões de habitantes. A Ilha de Sulawesi tem quase 20 milhões. Todas com belas paisagens. Foto: Imagem de Jonathan Smit por Pixabay
  • Mas a mais impressionante é a Ilha de Java que, sozinha, tem a população da Rússia. São 144 milhões de pessoas. A densidade é de 1.130 habitantes por km².
    Mas a mais impressionante é a Ilha de Java que, sozinha, tem a população da Rússia. São 144 milhões de pessoas. A densidade é de 1.130 habitantes por km². Foto: reprodução vídeo Capital Financeiro
  • As pessoas moram em vilarejos ou cidades perto de vulcões ativos. São 45 em Java, entre eles o Merapi e o Kelud.
    As pessoas moram em vilarejos ou cidades perto de vulcões ativos. São 45 em Java, entre eles o Merapi e o Kelud. Foto: Reprodução Discovery
  • Apesar do risco, as pessoas veem uma vantagem porque, devido às erupções, o vulcão solta minerais na terra, auxiliando na agricultura. O magnésio, cobre, ferro, zinco e o enxofre, por exemplo, são nutrientes importantes para as plantas.
    Apesar do risco, as pessoas veem uma vantagem porque, devido às erupções, o vulcão solta minerais na terra, auxiliando na agricultura. O magnésio, cobre, ferro, zinco e o enxofre, por exemplo, são nutrientes importantes para as plantas. Foto: reprodução de vídeo Capital Financeiro
  • Como a Indonésia fica numa latitude por onde passa a Linha do Equador, a terra é fértil, com clima úmido.
    Como a Indonésia fica numa latitude por onde passa a Linha do Equador, a terra é fértil, com clima úmido. Foto: Thesevenseas wikimedia commons
  • Na mesma latitude encontram-se a Floresta Amazônica, no Brasil, e a Floresta do Congo (foto), na África. Todas exuberantes.
    Na mesma latitude encontram-se a Floresta Amazônica, no Brasil, e a Floresta do Congo (foto), na África. Todas exuberantes. Foto: J. Doremus wikimedia commons
  • No entanto, apesar de usufruir dos minerais expelidos pelos vulcões, a população também sofre as consequências das erupções. E não apenas do Krakatoa.
    No entanto, apesar de usufruir dos minerais expelidos pelos vulcões, a população também sofre as consequências das erupções. E não apenas do Krakatoa. Foto: Gylfi Gylfason/Pixabay
  • Em 4/12/2021, o vulcão Semeru, na Ilha de Java, entrou em erupção causando a morte de 14 pessoas e deixando 56 feridas.
    Em 4/12/2021, o vulcão Semeru, na Ilha de Java, entrou em erupção causando a morte de 14 pessoas e deixando 56 feridas. Foto: Vídeo do Twitter @JogjaUpdate
  • Por causa da erupção do Semeru, mais de 1.300 pessoas foram deslocadas para longe de casa. Centenas de imóveis foram destruídos.
    Por causa da erupção do Semeru, mais de 1.300 pessoas foram deslocadas para longe de casa. Centenas de imóveis foram destruídos. Foto: Twitter @AJEnglish
  • Já em relação aos terremotos - provocadas pela ação das placas tectônicas - há quem estime em cerca de 5 mil por ano, embora, claro, a maioria seja de pequena magnitude.
    Já em relação aos terremotos - provocadas pela ação das placas tectônicas - há quem estime em cerca de 5 mil por ano, embora, claro, a maioria seja de pequena magnitude. Foto: D.W.Fisher-Freberg wikimedia commons
  • Em 10/9 de 2022, por exemplo, centenas de pessoas foram deslocadas de casa por causa de um terremoto que atingiu ilhas no lado oeste do país.
    Em 10/9 de 2022, por exemplo, centenas de pessoas foram deslocadas de casa por causa de um terremoto que atingiu ilhas no lado oeste do país. Foto: Imagem de Gina Janosch por Pixabay
  • Mas, quando ocorrem terremotos mais impactantes, a tragédia é certa, com desmoronamentos que destroem tudo e , além de prejuízos materiais, causam perdas humanas.
    Mas, quando ocorrem terremotos mais impactantes, a tragédia é certa, com desmoronamentos que destroem tudo e , além de prejuízos materiais, causam perdas humanas. Foto: Biro Pers Setpress Domínio Público
  • Em 17/1/2021, mais de 70 pessoas morreram, 740 ficaram feridas e quase 28 mil tiveram que sair de casa, após destruição causada por terremoto na província de Sulawesi.
    Em 17/1/2021, mais de 70 pessoas morreram, 740 ficaram feridas e quase 28 mil tiveram que sair de casa, após destruição causada por terremoto na província de Sulawesi. Foto: Indonesian National Board - Domínio Público
  • Além disso, a capital Jacarta afunda cerca de 7,5 centímetros em média por ano, o que tem causado grande preocupação. Segundo reportagem da BBC, Jacarta é a cidade que mais afunda no mundo.
    Além disso, a capital Jacarta afunda cerca de 7,5 centímetros em média por ano, o que tem causado grande preocupação. Segundo reportagem da BBC, Jacarta é a cidade que mais afunda no mundo. Foto: reprodução de vídeo Capital Financeiro
  • A cidade tem mais de 10 milhões de habitantes. O afundamento ocorre porque um número cada vez maior de pessoas retira água dos aquíferos abaixo da cidade.
    A cidade tem mais de 10 milhões de habitantes. O afundamento ocorre porque um número cada vez maior de pessoas retira água dos aquíferos abaixo da cidade. Foto: reprodução de vídeo Capital Financeiro
  • Sem medidas de adaptação, cerca de 25% da área da capital poderão ficar submersos até 2050. Por isso, o governo planejou construir uma nova capital do zero, no meio de uma floresta.
    Sem medidas de adaptação, cerca de 25% da área da capital poderão ficar submersos até 2050. Por isso, o governo planejou construir uma nova capital do zero, no meio de uma floresta. Foto: Yoanes Budiyanto wikimedia commons
  • Nusantara foi projetada para ser uma cidade verde em que a alta tecnologia e a natureza se misturam, com infraestrutura de uma metrópole moderna. Mais de 60% do seu território, o dobro da área da cidade de Nova York, terão espaços verdes com trilhas para caminhadas e ciclovias.
    Nusantara foi projetada para ser uma cidade verde em que a alta tecnologia e a natureza se misturam, com infraestrutura de uma metrópole moderna. Mais de 60% do seu território, o dobro da área da cidade de Nova York, terão espaços verdes com trilhas para caminhadas e ciclovias. Foto: Imagem de Adam Clay por Pixabay
  • Nusantara (palavra que significa arquipélago) fica a 12.000 km de distância de Jacarta, estrategicamente no centro da Indonésia. Nusantara está sendo desenvolvida na selva de Bornéu. Já houve a inauguração oficial, no dia 17 de agosto de 2024. Mas a cidade ainda está em construção.
    Nusantara (palavra que significa arquipélago) fica a 12.000 km de distância de Jacarta, estrategicamente no centro da Indonésia. Nusantara está sendo desenvolvida na selva de Bornéu. Já houve a inauguração oficial, no dia 17 de agosto de 2024. Mas a cidade ainda está em construção. Foto: reprodução instagram
  • Fora os terremotos e as erupções vulcânicas, também ocorrem acidentes de menor impacto, mas capazes de causar danos e perdas. Em 22/1/2025, um deslizamento de terra durante chuvas torrenciais deixou 25 mortos na cidade de Pekalongan, na província de Java Central.
    Fora os terremotos e as erupções vulcânicas, também ocorrem acidentes de menor impacto, mas capazes de causar danos e perdas. Em 22/1/2025, um deslizamento de terra durante chuvas torrenciais deixou 25 mortos na cidade de Pekalongan, na província de Java Central. Foto: Reprodução de vídeo
  • Você visitaria a Indonésia ou ficaria preocupado com vulcões e terremotos?
    Você visitaria a Indonésia ou ficaria preocupado com vulcões e terremotos? Foto: Reprodução www.usgs.gov/
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay