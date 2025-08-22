Assine
Murilo Rosa faz 55 anos, reafirma paixão pela mulher e revela música do casal

    Filho de Odair Rosa e Maria Luiza Araújo, nasceu em Brasília e teve a infância marcada pela prática do taekwondo. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
    Murilo sonhava em disputar os Jogos Olímpicos e representou o Brasil no mundial da juventude em Santander, Espanha, em 1990. Também competiu na Copa do Mundo da modalidade em Madri, onde perdeu a disputa pelo bronze para um atleta dos Estados Unidos. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
    Apesar de cursar Educação Física, em 1991 decidiu trocar o esporte pela vida artística ao ingressar na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
    No ano seguinte, mudou-se para o Rio de Janeiro e estudou no Teatro "O Tablado" e atuou em algumas peças. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
    Sua estreia na televisão ocorreu em 1994, na novela "74.5: Uma Onda no Ar", da Rede Manchete, e participou da série "Confissões de Adolescente", da TV Cultura. Em 1995, atuou no SBT como Henrique em "Antônio Alves, Taxista" e retornou à Rede Manchete na novela "Xica da Silva", como Martim. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
    Em 1997, Murilo viveu seu primeiro protagonista na TV como Tenente Aquiles em "Mandacaru", papel que lhe rendeu o Troféu Oscar Santos. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
    Em 1999, retornou à Globo na minissérie "Chiquinha Gonzaga" como Amadeu, se consolidou na novela "Força de um Desejo" . Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
    Atuou e teve destaque, também, na novela "O Cravo e a Rosa" de Walcyr Carrasco e Mário Teixeira. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
    Em 2000, interpretou Diogo em "A Padroeira", filho de Dom Antônio e Joaquina, que lutava para impedir que sua amada Izabel fosse para o convento. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
    Em 2003, interpretou o Coronel Afonso Corte Real em "A Casa das Sete Mulheres", braço direito de Bento Gonçalves. Prometido a Rosário, seu personagem enfrentou desafios amorosos e teve um fim heroico ao confrontar sozinho uma tropa inimiga. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
    Dois anos depois, protagonizou a novela das nove "América", um dos maiores sucessos da década de 2000, como o peão Dinho, amigo de Tião, que se apaixonou por Neuta (Eliane Giardini). Pelo papel, Murilo recebeu os prêmios de melhor ator e melhor casal romântico no Prêmio Extra de Televisão e no 8.º Prêmio Contigo!. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
    Em 2006, participou de "Bang Bang" como o veterinário Josh Lucas e conquistou a primeira edição do quadro "Dança no Gelo", do "Domingão do Faustão". Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
    Em 2007, protagonizou a novela "Desejo Proibido" como padre Miguel . No ano seguinte, atuou em dois episódios de "Casos e Acasos" e viveu o maestro Mozart Vieira no filme "Orquestra dos Meninos", papel que lhe rendeu o prêmio de melhor ator no Festival de Cinema de Los Angeles. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
    Em 2009, interpretou o metalúrgico Otoniel Badaró em "No Olho da Rua", viveu Jesus na "Paixão de Cristo de Nova Jerusalém" e participou de "Caminho das Índias" como o médico Lucas . Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
    Em 2010, protagonizou "Araguaia" como Solano, homem marcado por uma maldição indígena que ameaçava sua família. A novela, primeira das 18h produzida em alta definição, foi indicada ao Emmy Internacional. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
    Entre 2011 e 2012, diversificou trabalhos na TV, cinema e teatro, participando de "Macho Man" e "Salve Jorge" e deu vida a Giuseppe Garibaldi em "A República em Laguna". No cinema, interpretou João Batista em "Área Q" e estreou como dublador em "Valente". Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
    Entre 2013 e 2017, protagonizou filmes como "Vazio Coração" e "A Menina Índigo", além de "E.A.S. Esquadrão Antissequestro", "Rota de Fuga" e "A Comédia Divina". Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
    Voltou à TV em "Malhação: Seu Lugar no Mundo" (2015-2016). De 2018 a 2022, estrelou a série "Rio Heroes", participou de "Orgulho e Paixão", interpretou o Major Ramiro de Oliveira no longa "A Cabeça do Gumercindo Saraiva" e esteve em "Salve-se Quem Puder". Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
    No teatro, protagonizou o musical "Barnum, O Rei do Show" (2022), sucesso de público e crítica. Por sua atuação, recebeu indicações aos prêmios Bibi Ferreira e Cesgranrio. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
    Em 2022, estreou como apresentador em "A Ponte – The Bridge Brasil", produção da HBO Max, que marcou um novo momento em sua carreira. Foto: Divulgação
  • O programa lhe rendeu, em 2023, o prêmio de Melhor Programa de Entretenimento Sem Roteiro no Emmy Internacional, tornando-o o primeiro apresentador brasileiro a conquistar a premiação.
    O programa lhe rendeu, em 2023, o prêmio de Melhor Programa de Entretenimento Sem Roteiro no Emmy Internacional, tornando-o o primeiro apresentador brasileiro a conquistar a premiação. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
    Em 2025, interpretou Tomás em "Beleza Fatal", a primeira novela da HBO Max para a América Latina, em que seu personagem tem um romance polêmico. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
    As gravações foram um período difícil em sua vida. Seu pai morreu dias antes do início das gravações da novela. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
    Murilo revelou ao portal da Band. “Eu tive um processo interno muito complicado, porque foi o pior momento da minha vida… Começar as gravações foi um mix de muitas emoções”. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
    Na vida pessoal, Murilo foi casado com a atriz Vanessa Lóes de 1997 até 2021. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
    Ele está casado com Fernanda Tavares desde 28/7/2007. O primeiro filho do casal, Lucas, nasceu em 22/10/ 2007, e o segundo, Arthur, em 1/11/2012. Ao completar 18 anos de casamento, Murilo postou mensagem incluindo faixa "Pensando em Você", do cantor Paulinho Moska, música que marca o romance do casal. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
