Conheça atores brasileiros que dublam personagens de animação
Leandro Hassum / Gru - 'Meu Malvado Favorito ' - Leandro da vida a Gru desde o primeiro filme da franquia, lançado em 2010. A animação segue as travessuras do 'vilão'determinado a roubar a lua. No entanto, seu coração é tocado quando ele adota três adoráveis órfãs. Foto: Youtube Canal Illumination Instagram @leandrohassum
Evandro Mesquita / Balthazar Bratt - "Meu Malvado Favorito 3" (2017): No terceiro filme da franquia, Balthazar é um ex-astro infantil que, após o cancelamento de seu programa de TV nos anos 80, se torna um vilão obcecado pela década de 1980. Foto: Youtube Canal Universal Pictures All-Access Twitter @forumeplay
Marco Ribeiro / Woody - "Toy Story" (1994): Marco Ribeiro começou a dublar em 1985 e "Toy Story" é um dos seus principais trabalhos. Ele tambem costuma ser o dublador de atores renomados como Tom Hanks, Jim Carrey e Robert Downey Jr. Foto: Divulgação Disney/Pixar dublagem.fandom.com/wiki
Guilherme Briggs / Buzz Lightyear - "Toy Story (1994)": Briggs é outro famoso dublador brasileiro e dá vida ao querido Buzz. Ele já emprestou sua voz para personagens como Superman e Optimus Prime (da franquia "Transformers"). Além disso, é dublador recorrente de atores como Dwayne Johnson e Denzel Washington. Foto: Divulgação Disney/Pixar Instagram @guilhermebriggs
Fábio Porchat / Olaf - "Frozen" (2013): Olaf é um boneco de neve criado pela mágica da princesa Elsa, e sua personalidade é alegre, inocente e piadista. Convenhamos, tudo a ver com as características de seu dublador brasileiro... Foto: Divulgação Disney divulgação copia do site infonet.com.br
-
Otaviano Costa / Winston Deavor - "Os Incríveis" (2004): Na trama dessa animação da Pixar, Winston Deavor é um empresário e defensor dos super-heróis que se dedica a melhorar a imagem e a aceitação pública deles para que possam retornar à sociedade de forma legal. Foto: Divulgação Pixar Instagram @otaviano
-
Otaviano Costa / Medo - "Divertida Mente" (2015): Dobradinha do Otaviano na Pixar. Dessa vez, ele dubla o personagem que representa o sentimento 'medo' na cabeça da protagonista Riley. Foto: Youtube Canal Paola Gomes Instagram @otaviano
-
Lúcio Mauro Filho / Po - "Kung Fu Panda" (2004): A animação segue a jornada de Po, um desajeitado panda apaixonado por kung fu, que é inesperadamente escolhido para se tornar o Dragão Guerreiro. O sucesso foi tanto que o filme ganhou três continuações... Foto: Youtube Canal ABC ME Instagram @luciomaurofilhooficial
-
Ícaro Silva / Simba - "O Rei Leão" (2019): A animação original foi lançada em 1994, mas o ator Ícaro Silva dublou Simba no remake, lançado pela Disney em 2019. Na primeira versão, Garcia Júnior deu voz ao personagem. Ele é conhecido por ser o dublador do He-Man e Pato Donald. Foto: Divulgação Disney Instagram @icaro
-
Marcelo Adnet / Red - "Angry Birds": Na trama, Red é um pássaro temperamental com problemas de aceitação que forma uma equipe para espantar os misteriosos porcos verdes recém-chegados na Ilha dos Pássaros. Foto: Divulgação Sony Pictures Divulgaçao TV Globo
-
Tiago Abravanel / Ralph - "Detona Ralph" (2012): O neto do apresentador Silvio Santos dubla o protagonista Ralph, que embarca em uma jornada através de vários jogos de fliperama, procurando provar que pode ser um herói. Foto: disney.com.br Instagram @tiagoabravanel
-
Thiago Lacerda / Shere Khan - "Mogli- O Menino Lobo" (2016): Shere Khan é um temido tigre bengali, antagonista em "O Livro da Selva", de Rudyard Kipling. Ele aparece em diversas adaptações cinematográficas e literárias, incluindo a animação da Disney "Mogli: O Menino Lobo". Foto: Youtube Canal Viral MEDIA Reprodução/TV Globo
-
Thiago Fragoso / Chef Alfredo Linguini - "Ratatouille" (2007): Na trama do filme, Alfredo Linguini é um jovem cozinheiro que trabalha como ajudante de cozinha no restaurante Gusteau's. Ele descobre um rato chamado Remy, que possui habilidades culinárias extraordinárias e decide formar uma parceria improvável. Foto: Youtube Canal Ciné Max Instagram @thiagofragoso
-
Rodrigo Lombardi / Dingwall - "Valente" (2012): Dingwall é um dos pretendentes ao coração da Princesa Mérida, a protagonista do filme. Ele representa o clã Dingwall, um dos três clãs rivais que buscam a mão de Mérida em casamento, conforme a tradição escocesa. Foto: Youtube Canal Flicks And The City Clips Instagram @rodrigolombardi
-
Murilo Rosa / Lorde Macintosh - "Valente" (2012): Assim como Dingwall e MacGuffin, os outros dois pretendentes, Lorde Macintosh está participando do processo tradicional de competição pela mão de Mérida em casamento. Foto: divulgação / sergio savarese wikimedia commons
-
Daniel de Oliveira / Chicken Little - "O Galinho Chicken Little" (2005): O personagem é um pequeno galinho que, após causar pânico na cidade ao acreditar erroneamente que o céu está caindo, enfrenta desafios para reconquistar a confiança de seus amigos e de seu pai. Foto: Youtube Canal Br_MeKO Divulgação TV Globo
-
Luciano Huck / Flynn Rider - "Enrolados" (2010): Na trama do filme, Flynn Rider é um ladrão habilidoso e charmoso que se envolve com a princesa Rapunzel durante suas aventuras. Foto: Youtube Canal Walt Disney Studios BR Instagram @lucianohuck
-
Selton Mello / Kenai - "IrmÃ£o Urso" (2003): Kenai Ã© um jovem caÃ§ador da tribo dos InuÃtes que vive em uma aldeia na AmÃ©rica do Norte. A trama se desenrola quando ele Ã© transformado em um urso como consequÃªncia de uma mÃ¡gica espiritual. Foto: DivulgaÃ§Ã£o Pixar DivulgaÃ§Ã£o site Adoro Cinema
-
Márcio Garcia / Diego - "A Era do Gelo" (2002): Diego é um tigre dente-de-sabre, inicialmente introduzido como um dos antagonistas no primeiro filme. Depois, ele passa a fazer parte de um grupo que inclui o mamute Manny e a preguiça Sid. Foto: Divulgação Disney Instagram @oficialmarciogarcia
-
Rodrigo Santoro / Stuart Little - "Stuart Little" (1999): Baseado no livro homônimo de E. B. White, o filme conta a história de Stuart, um pequeno e adorável rato branco que é adotado por uma família humana, os Littles. Foto: Reprodução de vídeo tvpop.com.br Instagram @rodrigosantoro
-
Paulo Vilhena / Oscar - "O Espanta-Tubarões" (2004): Na trama, Oscar é um peixe pequeno com grandes sonhos que vive no recife de águas profundas. Ele trabalha em um lava-rápido de baleias, mas sonha em ascender socialmente e ser reconhecido. Foto: Divulgação Site Adoro Cinema Instagram @vilhenap
-
Mauro Ramos / "Shrek Terceiro" (2007) - Com a trágica morte do comediante Bussunda, em 2006, o dublador Mauro Ramos assumiu a voz do amado ogro no terceiro filme da franquia. Ate entao, Bussunda era titular do personagem. Mauro já era renomado e conhecido por ter dublado o Pumba, em "O Rei Leão". Foto: Divulgação Site Omelete Instagram @mauroramosdublagem
-
Chico Anysio / Carl Fredricksen - "Up, Altas Aventuras" (2009) - Na trama, Carl é um viúvo e solitário velhinho que decide realizar o sonho de sua falecida esposa Ellie de viajar para as Cataratas do Paraíso. Para isso, ele amarra milhares de balões à sua casa e a faz voar. O eterno Chico Anysio morreu três anos depois, em 2012. Foto: Divulgação Disney José Cruz/ABr - Wikimédia Commons