Você ouviu vários sem saber: Dublador de Wolverine deu voz a muitos personagens
E a lista de dublagens é de espantar, tamanha a quantidade de personagens famosos que receberam a sua voz. Um dos principais é Wolverine, super-herói da Marvel que tem filmes próprios e faz parte do universo dos "X-Men". Foto: Reprodução
Outro importante personagem da Marvel que ele dublou foi Odin, da saga de Thor, que aparece em várias histórias da Marvel: Hulk, Homem-Aranha, Vingadores. Foto: Reprodução do site einerd.com.br
Outro personagem que Bardavid dublou foi o vilão Esqueleto, mestre do mal do planeta Etérnia, no desenho "He-Man", da DC Comics, maior concorrente da Marvel. Foto: Reprodução/ He-Man
Bardavid também deu voz a Jor-El, personagem de "Super-Homem", da DC Comics. Ele é um cientista do planeta Krypton, antes da sua destruição, vivido, entre outros artistas, pelo genial Marlon Brando. Foto: Reprodução do site /trecobox.com.br/
Bardavid também fez dublagem em filme de terror. É dele a voz ameaçadora de Freddy Krueger, serial killer sobrenatural na série de filmes "A Hora do Pesadelo". Foto: Reprodução do site mag.sapo.pt/cinema
Isaac Bardavid também dublou Obi Wan Kenobi na saga "Star Wars", que agora pertence à Disney. Foto: Reprodução do site geekblast.com.br/2017
Ele também deu vida ao personagem Tigrão, da série "Ursinho Pooh", outra que também é da Disney. Foto: Reprodução do site entreterse.com.br
Isaac atuou na franquia "Shrek", assinando as falas do Rei Harold, pai da Princesa Fiona, em três filmes. Foto: Reprodução do site screenrant.com
O capitão Haddock, da série "As aventuras de Tintim", também tinha a voz de Isaac Bardavid. Foto: Reprodução do site tintimportintim.com/2016
Um grande personagem que ele dublou fora do universo americano foi o Dr Eggman, antagonista de "Sonic", da japonesa Sega. Ele também é conhecido como Robtnik. Foto: Reprodução do site castingcall.club/projects
O Chapeleiro Maluco, personagem de "Alice no País das Maravilhas", também recebeu a voz de Bardavid. Foto: Reprodução/ Alice no País das Maravilhas
Robert Baratheon, um ex-guerreiro que virou rei na série "Game of Thrones", também foi dublado por Isaac Bardavid. Foto: Divulgação HBO
Reader, em "Pinguins do Papai", também foi dublado por Isaac. O filme americano é de 2011, estrelado por Jim Carrey. Foto: Reprodução do site tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao
Outro grande trabalho do ator foi dublar o Tio Fester Addams, nos filmes "A Família Addams" (1991) e "A Família Addams 2", em 1993. Foto: Reprodução do site facebook.com/matheus.ueta/photos
Como ator diante da câmera ,Isaac Bardavid fez importantes personagens em novelas, filmes e seriados. Para muitos, o mais marcante foi Felisberto, na novela "O Cravo e a Rosa", em 2000. Foto: Reprodução da Rede Globo
Seu primeiro trabalho em TV foi na novela "O Porto dos Sete destinos", entre 1965 e 1966, na extinta TV Rio. Na foto, ele em "Escrava Isaura" (1976), em que interpretou o malvado José Francisco. Foto: Reprodução da Rede Globo
Entre os anos 1970 e 1971, ele interpretou o Beato Zacarias na novela "Irmãos Coragem". A obra é considerada o primeiro grande sucesso da Rede Globo. Foto: Reprodução do site g1.globo.com/pop-arte/noticia
Seu último papel em novela foi em "Totalmente Demais", quando interpretou o Sheik Ibrahim Alfaray, na Rede Globo. Foto: Reprodução do site http://teledramaturgia.com.br/totalmente-demais/
Em sÃ©rie, seu Ãºltimo trabalho foi em "Carcereiros", tambÃ©m da Globo, que teve teve trÃªs temporadas entre 2017 e 2021. Foto: ReproduÃ§Ã£o do site br.starsinsider.com
