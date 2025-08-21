Flipar
Mortadela: maravilha calórica que tem muita história
-
Veja nesta galeria dados sobre a sua origem, produção, composição. Curiosidades sobre esse embutido que é apreciado por muitos. Foto: Jeremy Keith wikimedia commons
-
A mortadela é um embutido feito de carne de porco, especiarias e gordura, finamente moídos, emulsionados e cozidos. Tem textura macia e sabor suave e condimentado. Foto: E4024 wikimedia commons
-
O nome "mortadela" vem do latim mortarium (almofariz), usado para triturar a carne, ou de "myrtatum," relacionado ao uso de mirto como tempero na antiguidade. Foto: JJ Georges - wikimedia commons
-
A mortadela tem origem na cidade de Bolonha, ItÃ¡lia, onde Ã© um sÃmbolo gastronÃŽmico protegido pelo selo de IndicaÃ§Ã£o GeogrÃ¡fica Protegida (IGP). Foto: Steffen Brinkmann/WikimÃ©dia Commons
-
-
Registros mostram que a mortadela já era consumida no Império Romano, mas foi em Bolonha, na Idade Média, que ganhou a forma conhecida hoje. Foto: Stefano Brush Parisi - wikimedia commons
-
Muitos festivais celebram a mortadela, como o "MortadellaBò," realizado anualmente em Bolonha, Itália, destacando sua qualidade. Outros também são feitos ao redor do mundo, tendo a mortadela como carro-chefe. Foto: Romerito Pontes wikimedia commons
-
Algumas versões incorporam pimenta calabresa e outras especiarias para um sabor mais forte, atendendo a preferências regionais. Foto: Adrião wikimedia commons
-
-
Além de recheios de sanduíches, a mortadela é usada em tortas, pastéis, saladas e até como cobertura de pizzas. Foto: YANDSHOUDAITYW 0286 - wikimedia commons
-
Com a demanda por alimentos vegetais, existem alternativas veganas feitas à base de proteínas vegetais como soja, ervilha e trigo. Foto: Youtube/ RANGO
-
Em algumas regiões, pequenas fábricas artesanais de mortadela são fonte importante de renda e turismo gastronômico. Foto: Ian Alexander - wikimedia commons
-
-
Na Europa, produtos como a mortadela têm padrões rigorosos, assegurando o uso de carnes selecionadas e processos controlados. Foto:
-
Entre os fabricantes de mortadela reconhecidos estão empresas italianas como Negroni, Beretta e Felsineo, famosas pela qualidade. Foto: Divulgação
-
A mortadela foi trazida por imigrantes italianos e rapidamente incorporada na culinária brasileira devido ao seu custo-benefício. Foto: Youtube/ RANGO
-
-
Nos últimos anos, pequenas produções de mortadela artesanal têm buscado agregar valor ao produto com ingredientes regionais e processos tradicionais. Foto: Ramagliolo9 wikimedia commons
-
Produtores modernos têm investido em embalagens ecológicas e carnes de origem sustentável para reduzir o impacto ambiental. Foto: Dion Hinchcliffe wikimedia commons
-
A mortadela combina bem com vinhos tintos leves, cervejas artesanais e até espumantes, que equilibram o sabor gorduroso do embutido. Foto: Wolfgang Claussen/Pixabay
-
-
Em pratos tradicionais da Itália, a mortadela é usada para rechear massas como tortellini ou para criar pastas cremosas. Foto:
-
Embora não seja considerada saudável, existem versões com menos sal e gordura para atender dietas com restrições calóricas. A mortadela é comparável ao bologna americano, embora este seja geralmente mais simples em sabor e qualidade. Foto:
-
No Brasil, grandes marcas como Sadia e Perdigão popularizaram a mortadela em mercados com preços acessíveis. Foto: Divulgação
-
-
Países como Itália e Brasil são grandes exportadores de mortadela para mercados como Estados Unidos e Japão, onde o consumo cresce. Foto: Divulgação Beretta
-
Nutricionistas recomendam consumo moderado e alertam para a necessidade de optar por produtos de maior qualidade e menor teor de conservantes. Foto: ildirettore wikimedia commons