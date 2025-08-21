Maravilhas azuis: cor rara chama atenção em plantas e animais

A borboleta-azul (Morpho menelaus), originária das florestas tropicais da América Central e do Sul, destaca-se por suas asas de um azul iridescente. Essa cor vibrante não vem de pigmentos, mas de uma estrutura microscópica nas escamas das asas que reflete a luz. A borboleta é famosa por seu voo gracioso e por seu papel polinizador em seu habitat. Foto: Didier Descouens wikimedia commons