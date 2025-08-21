Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Com cristais a 50º C , caverna mexicana é mortal para quem demora lá dentro

LA
Lance
  • A Caverna dos Cristais fica localizada em Naica, Chihuahua, no México.
    A Caverna dos Cristais fica localizada em Naica, Chihuahua, no México. Foto: wikimedia commons MikSed
  • A caverna fica uma profundidade de cerca de 300 metros, ligada a uma mina de chumbo, zinco e prata.
    A caverna fica uma profundidade de cerca de 300 metros, ligada a uma mina de chumbo, zinco e prata. Foto: reprodução youtube history
  • O lugar ficou conhecido como a
    O lugar ficou conhecido como a "Capela Sistina dos Cristais" e conta com cristais tão grandes quanto árvores. Foto: reprodução Proyecto Naica
  • A Caverna dos Cristais foi descoberta acidentalmente em 2000, por irmãos que exploravam um poço de mina.
    A Caverna dos Cristais foi descoberta acidentalmente em 2000, por irmãos que exploravam um poço de mina. Foto: reprodução
  • Ao entrar, encontraram uma câmara lotada de cristais brancos leitosos. De acordo com a Live Science, o maior cristal chega a ter 11 metros de comprimento e 1 metro de largura.
    Ao entrar, encontraram uma câmara lotada de cristais brancos leitosos. De acordo com a Live Science, o maior cristal chega a ter 11 metros de comprimento e 1 metro de largura. Foto: Alexander van Driessche wikimedia commons
  • Desde então, o local se tornou objeto de intensas pesquisas científicas, que buscam desvendar os segredos da formação desses cristais gigantes e as condições extremas que permitiram sua preservação.
    Desde então, o local se tornou objeto de intensas pesquisas científicas, que buscam desvendar os segredos da formação desses cristais gigantes e as condições extremas que permitiram sua preservação. Foto: wikimedia commons Oliodisemini
  • Esses cristais são feitos de gesso selenito, que é um tipo de mineral sulfato formado a partir de sais dissolvidos nas águas subterrâneas.
    Esses cristais são feitos de gesso selenito, que é um tipo de mineral sulfato formado a partir de sais dissolvidos nas águas subterrâneas. Foto: wikimedia commons Rocker1984
  • Desde que a mineração começou em 1974, várias cavernas de cristais foram descobertas, mas essa continua sendo uma das mais populares.
    Desde que a mineração começou em 1974, várias cavernas de cristais foram descobertas, mas essa continua sendo uma das mais populares. Foto: reprodução youtube history
  • Ela tem a forma de uma ferradura, mede 110 metros de diâmetro e tem um volume de 6 mil metros cúbicos (mais que o dobro do tamanho de uma piscina olímpica).
    Ela tem a forma de uma ferradura, mede 110 metros de diâmetro e tem um volume de 6 mil metros cúbicos (mais que o dobro do tamanho de uma piscina olímpica). Foto: reprodução Proyecto Naica
  • Os cientistas calculam que a caverna se formou há cerca de 26 milhões de anos, devido a uma falha geológica acima de um reservatório de magma, a aproximadamente de 5 km de profundidade.
    Os cientistas calculam que a caverna se formou há cerca de 26 milhões de anos, devido a uma falha geológica acima de um reservatório de magma, a aproximadamente de 5 km de profundidade. Foto: wikimedia commons Albert Vila
  • Eles acreditam que os cristais se formaram por conta da água extremamente quente que entrou na caverna e depositou minerais que se cristalizaram ao longo dos anos.
    Eles acreditam que os cristais se formaram por conta da água extremamente quente que entrou na caverna e depositou minerais que se cristalizaram ao longo dos anos. Foto: wikimedia commons Albert Vila
  • Apesar de ser bonito, o lugar pode ser extremamente perigoso para quem o visita. A temperatura dentro da caverna oscila em torno de 50°C, com picos de até 58°C, e a umidade chega a bater 99%.
    Apesar de ser bonito, o lugar pode ser extremamente perigoso para quem o visita. A temperatura dentro da caverna oscila em torno de 50°C, com picos de até 58°C, e a umidade chega a bater 99%. Foto: reprodução youtube history
  • Os cristais são tão quentes que não podem ser tocados sem proteção nas mãos; alguns são afiados como lâminas.
    Os cristais são tão quentes que não podem ser tocados sem proteção nas mãos; alguns são afiados como lâminas. Foto: reprodução Proyecto Naica
  • Outro detalhe é que se alguém ficar dentro da caverna sem equipamento de segurança por mais de 10 minutos, pode desidratar gravemente.
    Outro detalhe é que se alguém ficar dentro da caverna sem equipamento de segurança por mais de 10 minutos, pode desidratar gravemente. Foto: reprodução Proyecto Naica
  • Além disso, o piso fica muito escorregadio devido à umidade, por isso há risco frequente de quedas na caverna.
    Além disso, o piso fica muito escorregadio devido à umidade, por isso há risco frequente de quedas na caverna. Foto: reprodução Proyecto Naica
  • Os exploradores acreditam que existem outras salas, tanto abaixo quanto à frente da Caverna dos Cristais. No entanto, não é possível explorá-las porque teriam que destruir os cristais que já estão lá.
    Os exploradores acreditam que existem outras salas, tanto abaixo quanto à frente da Caverna dos Cristais. No entanto, não é possível explorá-las porque teriam que destruir os cristais que já estão lá. Foto: reprodução youtube history
  • Em 2015, a mineração parou e as bombas que tiravam a água foram desligadas, para que os cristais voltem a ficar debaixo d'água.
    Em 2015, a mineração parou e as bombas que tiravam a água foram desligadas, para que os cristais voltem a ficar debaixo d'água. Foto: reprodução youtube history
  • Embora a água ainda não tenha alcançado o nível da caverna, os turistas não podem visitá-la por causa do perigo de os cristais caírem e outros problemas de segurança.
    Embora a água ainda não tenha alcançado o nível da caverna, os turistas não podem visitá-la por causa do perigo de os cristais caírem e outros problemas de segurança. Foto: reprodução
  • A caverna recebeu o nome de
    A caverna recebeu o nome de "Capela Sistina" devido à semelhança dos cristais com colunas e esculturas da famosa capela do Vaticano. Foto: FSU Guy - Wikimédia Commons
  • Além disso, acredita-se que as condições da Caverna dos Cristais possa contribuir para o desenvolvimento de novas técnicas de exploração espacial, pois cientistas creem que ambientes semelhantes podem existir em outros planetas.
    Além disso, acredita-se que as condições da Caverna dos Cristais possa contribuir para o desenvolvimento de novas técnicas de exploração espacial, pois cientistas creem que ambientes semelhantes podem existir em outros planetas. Foto: reprodução youtube history
  • Por causa dos tamanhos dos cristais, é possível até andar sobre eles. Agrupados ou isolados, a sensação é que o lugar parece de outro mundo.
    Por causa dos tamanhos dos cristais, é possível até andar sobre eles. Agrupados ou isolados, a sensação é que o lugar parece de outro mundo. Foto: reprodução Proyecto Naica
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay