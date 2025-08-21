Flipar
Lápide de cavaleiro medieval nobre é encontrada em lugar inesperado
-
O tÃºmulo retrata um cavaleiro em armadura de malha, segurando espada e escudo, cercado por arcadas tÃpicas do fim do sÃ©culo 13 ao inÃcio do 14. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
A peça, feita de calcário da Gotlândia, foi encontrada em ?ródmie?cie I, antigo local de uma igreja do século 12 e de um castelo da Ordem Teutônica. Foto: Divulgação
-
A identidade do cavaleiro é desconhecida, mas o túmulo indica que ele era alguém de alta posição, como um comandante. Foto: Divulgação
-
Além dela, foi localizada uma segunda lápide de arenito, danificada, com sinais de arcadas e vestígios de artefatos metálicos corroídos. Foto: Divulgação
-
-
Desde 2023, as escavações revelaram mais de 250 sepulturas, seis lápides e fundações da igreja. Foto: Reprodução do X @HistoriaEmDest
-
As descobertas reforçam a importância de Gda?sk na Idade Média, especialmente durante o domínio da Ordem Teutônica, e serão preservadas e encaminhadas ao Museu Arqueológico local. Foto: Reprodução do X @HistoriaEmDest
-
Com cerca de 477 mil habitantes, Gda?sk é uma das cidades mais importantes e fascinantes da Polônia, localizada na costa do Mar Báltico, no norte do país. Foto: Imagem de Makalu por Pixabay
-
-
Historicamente, Gda?sk foi um importante porto da Liga Hanseática durante a Idade Média, o que tornou a região próspera. Foto: Imagem de Jan Marczuk por Pixabay
-
Devido à sua localização estratégica, foi alvo de diversas disputas entre poloneses, alemães, suecos e outros povos europeus. Foto: Imagem de Silviu on the street por Pixabay
-
Uma equipe de pesquisadores da ArcheoScan descobriu uma valiosa lÃ¡pide medieval debaixo de uma sorveteria na cidade de Gda?sk, na PolÃŽnia. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
-
Gda?sk também foi cenário do estopim da Segunda Guerra Mundial, com o ataque alemão à guarnição polonesa na península de Westerplatte, em 1º de setembro de 1939. Foto: Imagem de Ololona88 por Pixabay
-
O túmulo retrata um cavaleiro em armadura de malha, segurando espada e escudo, cercado por arcadas típicas do fim do século 13 ao início do 14. Foto: Divulgação
-
Outro marco fundamental na história contemporânea de Gda?sk é seu papel no nascimento do movimento Solidariedade (Solidarno??), liderado por Lech Wa??sa nos estaleiros da cidade na década de 1980. Foto: Imagem Pixabay
-
-
A peÃ§a, feita de calcÃ¡rio da GotlÃ¢ndia, foi encontrada em ?rÃ³dmie?cie I, antigo local de uma igreja do sÃ©culo 12 e de um castelo da Ordem TeutÃŽnica. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
Esse movimento sindical e social foi decisivo para a queda do comunismo na Polônia e em outros países do bloco soviético. Foto: Darwinek/Wikimedia Commons
-
A cidade antiga de Gda?sk, quase totalmente destruída durante a guerra, foi cuidadosamente reconstruída com base em registros históricos e obras de arte, e hoje encanta visitantes com sua beleza. Foto: Piotr Zakrzewski/Pixabay
-
-
A identidade do cavaleiro é desconhecida, mas o túmulo indica que ele era alguém de alta posição, como um comandante. Foto: Divulgação
-
Entre seus principais pontos turísticos estão a Rua D?ugi ("Rua Longa", em português), repleta de edifícios coloridos em estilo gótico e renascentista. Foto: Henryk Bielamowicz/Wikimédia Commons
-
Além dela, foi localizada uma segunda lápide de arenito, danificada, com sinais de arcadas e vestígios de artefatos metálicos corroídos. Foto: Divulgação
-
-
É nessa rua que fica a Fonte de Netuno, um dos símbolos de Gda?sk. Foto: Diego Delso /Wikimédia Commons
-
Outro marco icônico é o ?uraw, um antigo guindaste portuário de madeira que hoje abriga um museu marítimo. Foto: Wikimedia Commons/DerHexer
-
As descobertas reforçam a importância de Gda?sk na Idade Média, especialmente durante o domínio da Ordem Teutônica, e serão preservadas e encaminhadas ao Museu Arqueológico local. Foto: Reprodução do X @HistoriaEmDest
-
-
Não menos relevante é a Igreja de Santa Maria, uma das maiores igrejas de tijolos do mundo. Foto: Gyddanyzc /Wikimédia Commons
-
Gda?sk também é conhecida por sua produção de âmbar, muitas vezes chamada de "ouro do Báltico". Abriga, inclusive, o Museu do Âmbar, dedicado a esse material fascinante. Foto: Jakub Strzelczyk /Wikimédia Commons
-
Além de ser conhecida por sua arquitetura deslumbrante, Gda?sk desempenhou um papel crucial em eventos históricos europeus. Foto: Imagem de erwinbauer por Pixabay
-
-
A proximidade com Sopot e Gdynia forma a chamada Trójmiasto (Três-Cidades), uma área metropolitana cheia de atrações, incluindo o famoso pier de Sopot, o mais longo da Europa. Foto: Wikimedia Commons/Diego Delso
-
Historicamente, Gda?sk foi um importante porto da Liga Hanseática durante a Idade Média, o que tornou a região próspera. Foto: Imagem de Jan Marczuk por Pixabay
-
Devido à sua localização estratégica, foi alvo de diversas disputas entre poloneses, alemães, suecos e outros povos europeus. Foto: Imagem de Silviu on the street por Pixabay
-
-
Gda?sk também foi cenário do estopim da Segunda Guerra Mundial, com o ataque alemão à guarnição polonesa na península de Westerplatte, em 1º de setembro de 1939. Foto: Imagem de Ololona88 por Pixabay
-
Outro marco fundamental na história contemporânea de Gda?sk é seu papel no nascimento do movimento Solidariedade (Solidarno??), liderado por Lech Wa??sa nos estaleiros da cidade na década de 1980. Foto: Imagem Pixabay
-
Esse movimento sindical e social foi decisivo para a queda do comunismo na Polônia e em outros países do bloco soviético. Foto: Darwinek/Wikimedia Commons
-
-
A cidade antiga de Gda?sk, quase totalmente destruída durante a guerra, foi cuidadosamente reconstruída com base em registros históricos e obras de arte, e hoje encanta visitantes com sua beleza. Foto: Piotr Zakrzewski/Pixabay
-
Entre seus principais pontos turísticos estão a Rua D?ugi ("Rua Longa", em português), repleta de edifícios coloridos em estilo gótico e renascentista. Foto: Henryk Bielamowicz/Wikimédia Commons
-
É nessa rua que fica a Fonte de Netuno, um dos símbolos de Gda?sk. Foto: Diego Delso /Wikimédia Commons
-
-
Outro marco icônico é o ?uraw, um antigo guindaste portuário de madeira que hoje abriga um museu marítimo. Foto: Wikimedia Commons/DerHexer
-
Não menos relevante é a Igreja de Santa Maria, uma das maiores igrejas de tijolos do mundo. Foto: Gyddanyzc /Wikimédia Commons
-
Gda?sk também é conhecida por sua produção de âmbar, muitas vezes chamada de "ouro do Báltico". Abriga, inclusive, o Museu do Âmbar, dedicado a esse material fascinante. Foto: Jakub Strzelczyk /Wikimédia Commons
-
-
A proximidade com Sopot e Gdynia forma a chamada Trójmiasto (Três-Cidades), uma área metropolitana cheia de atrações, incluindo o famoso pier de Sopot, o mais longo da Europa. Foto: Wikimedia Commons/Diego Delso