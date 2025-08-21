Assine
Lápide de cavaleiro medieval nobre é encontrada em lugar inesperado

  • A peça, feita de calcário da Gotlândia, foi encontrada em ?ródmie?cie I, antigo local de uma igreja do século 12 e de um castelo da Ordem Teutônica.
    A peça, feita de calcário da Gotlândia, foi encontrada em ?ródmie?cie I, antigo local de uma igreja do século 12 e de um castelo da Ordem Teutônica. Foto: Divulgação
  • A identidade do cavaleiro é desconhecida, mas o túmulo indica que ele era alguém de alta posição, como um comandante.
    A identidade do cavaleiro é desconhecida, mas o túmulo indica que ele era alguém de alta posição, como um comandante. Foto: Divulgação
  • Além dela, foi localizada uma segunda lápide de arenito, danificada, com sinais de arcadas e vestígios de artefatos metálicos corroídos.
    Além dela, foi localizada uma segunda lápide de arenito, danificada, com sinais de arcadas e vestígios de artefatos metálicos corroídos. Foto: Divulgação
  • Desde 2023, as escavações revelaram mais de 250 sepulturas, seis lápides e fundações da igreja.
    Desde 2023, as escavações revelaram mais de 250 sepulturas, seis lápides e fundações da igreja. Foto: Reprodução do X @HistoriaEmDest
  • As descobertas reforçam a importância de Gda?sk na Idade Média, especialmente durante o domínio da Ordem Teutônica, e serão preservadas e encaminhadas ao Museu Arqueológico local.
    As descobertas reforçam a importância de Gda?sk na Idade Média, especialmente durante o domínio da Ordem Teutônica, e serão preservadas e encaminhadas ao Museu Arqueológico local. Foto: Reprodução do X @HistoriaEmDest
  • Com cerca de 477 mil habitantes, Gda?sk é uma das cidades mais importantes e fascinantes da Polônia, localizada na costa do Mar Báltico, no norte do país.
    Com cerca de 477 mil habitantes, Gda?sk é uma das cidades mais importantes e fascinantes da Polônia, localizada na costa do Mar Báltico, no norte do país. Foto: Imagem de Makalu por Pixabay
  • Historicamente, Gda?sk foi um importante porto da Liga Hanseática durante a Idade Média, o que tornou a região próspera.
    Historicamente, Gda?sk foi um importante porto da Liga Hanseática durante a Idade Média, o que tornou a região próspera. Foto: Imagem de Jan Marczuk por Pixabay
  • Devido à sua localização estratégica, foi alvo de diversas disputas entre poloneses, alemães, suecos e outros povos europeus.
    Devido à sua localização estratégica, foi alvo de diversas disputas entre poloneses, alemães, suecos e outros povos europeus. Foto: Imagem de Silviu on the street por Pixabay
  • Gda?sk também foi cenário do estopim da Segunda Guerra Mundial, com o ataque alemão à guarnição polonesa na península de Westerplatte, em 1º de setembro de 1939.
    Gda?sk também foi cenário do estopim da Segunda Guerra Mundial, com o ataque alemão à guarnição polonesa na península de Westerplatte, em 1º de setembro de 1939. Foto: Imagem de Ololona88 por Pixabay
  • Outro marco fundamental na história contemporânea de Gda?sk é seu papel no nascimento do movimento Solidariedade (Solidarno??), liderado por Lech Wa??sa nos estaleiros da cidade na década de 1980.
    Outro marco fundamental na história contemporânea de Gda?sk é seu papel no nascimento do movimento Solidariedade (Solidarno??), liderado por Lech Wa??sa nos estaleiros da cidade na década de 1980. Foto: Imagem Pixabay
  • Esse movimento sindical e social foi decisivo para a queda do comunismo na Polônia e em outros países do bloco soviético.
    Esse movimento sindical e social foi decisivo para a queda do comunismo na Polônia e em outros países do bloco soviético. Foto: Darwinek/Wikimedia Commons
  • A cidade antiga de Gda?sk, quase totalmente destruída durante a guerra, foi cuidadosamente reconstruída com base em registros históricos e obras de arte, e hoje encanta visitantes com sua beleza.
    A cidade antiga de Gda?sk, quase totalmente destruída durante a guerra, foi cuidadosamente reconstruída com base em registros históricos e obras de arte, e hoje encanta visitantes com sua beleza. Foto: Piotr Zakrzewski/Pixabay
  • Entre seus principais pontos turísticos estão a Rua D?ugi (
    Entre seus principais pontos turísticos estão a Rua D?ugi ("Rua Longa", em português), repleta de edifícios coloridos em estilo gótico e renascentista. Foto: Henryk Bielamowicz/Wikimédia Commons
  • É nessa rua que fica a Fonte de Netuno, um dos símbolos de Gda?sk.
    É nessa rua que fica a Fonte de Netuno, um dos símbolos de Gda?sk. Foto: Diego Delso /Wikimédia Commons
  • Outro marco icônico é o ?uraw, um antigo guindaste portuário de madeira que hoje abriga um museu marítimo.
    Outro marco icônico é o ?uraw, um antigo guindaste portuário de madeira que hoje abriga um museu marítimo. Foto: Wikimedia Commons/DerHexer
  • Não menos relevante é a Igreja de Santa Maria, uma das maiores igrejas de tijolos do mundo.
    Não menos relevante é a Igreja de Santa Maria, uma das maiores igrejas de tijolos do mundo. Foto: Gyddanyzc /Wikimédia Commons
  • Gda?sk também é conhecida por sua produção de âmbar, muitas vezes chamada de
    Gda?sk também é conhecida por sua produção de âmbar, muitas vezes chamada de "ouro do Báltico". Abriga, inclusive, o Museu do Âmbar, dedicado a esse material fascinante. Foto: Jakub Strzelczyk /Wikimédia Commons
  • Além de ser conhecida por sua arquitetura deslumbrante, Gda?sk desempenhou um papel crucial em eventos históricos europeus.
    Além de ser conhecida por sua arquitetura deslumbrante, Gda?sk desempenhou um papel crucial em eventos históricos europeus. Foto: Imagem de erwinbauer por Pixabay
  • A proximidade com Sopot e Gdynia forma a chamada Trójmiasto (Três-Cidades), uma área metropolitana cheia de atrações, incluindo o famoso pier de Sopot, o mais longo da Europa.
    A proximidade com Sopot e Gdynia forma a chamada Trójmiasto (Três-Cidades), uma área metropolitana cheia de atrações, incluindo o famoso pier de Sopot, o mais longo da Europa. Foto: Wikimedia Commons/Diego Delso
