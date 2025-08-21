Flipar
Chupeta para adultos causa reações: 'Onde vamos parar?'
As chamadas “chupetas para adultos”, feitas de silicone ou borracha, são vendidas em plataformas de e-commerce e chegam a custar mais de R$ 400 quando personalizadas. Foto: Reprodução/Pacifier Addict
No entanto, especialistas em saúde mental alertam que o hábito pode gerar efeitos psicológicos negativos. Foto: Franco_A_Guaraldo/Pixabay
Psicologicamente, o hábito pode levar à regressão comportamental e prejudicar o desenvolvimento emocional. Foto: Freepik/wirestock
Fisicamente, segundo dentistas, o uso de chupetas pode causar problemas dentários, disfunções na articulação da mandíbula e infecções bucais. Foto: Reprodução/Pacifier Addict
"Em adultos, esses problemas tendem a ser ainda mais difíceis de corrigir do que em crianças, muitas vezes exigindo tratamento ortodôntico complexo", explicou ao Terra o cirurgião-dentista Júlio Brant, especialista em Radiologia Oral. Foto: Reprodução/Redes Sociais
"Outro ponto é o acúmulo de placa bacteriana: se a chupeta não for higienizada adequadamente, ela se torna um foco de microrganismos, aumentando o risco de cáries, gengivites e mau hálito", acrescentou. Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
Embora pareça um hábito inofensivo, especialistas reforçam que não há comprovação de benefícios psicológicos duradouros. Foto: Montagem/Reprodução/TikTok
"Ao invés de aliviar o estresse, pode gerar problemas que demandam tratamentos complexos e prolongados”, comentou a cirurgiã dentista Diana Fernandes. Foto: Reprodução/Pacifier Addict
O ator Ary Fontoura, de 92 anos, criticou a nova moda em um vídeo nas redes sociais: "Não é uma loucura, gente? Usar chupeta para tirar o estresse", começou ele. Foto: Reprodução/Redes Sociais
"É a criança virando adulto, é o adulto virando criança. Onde é que vai parar isso? Alexa, dispara um meteoro na Terra!", brincou o ator. Foto: Reprodução/Redes Sociais
A chupeta é um objeto criado para acalmar bebês, funcionando como substituto do seio materno ao proporcionar o movimento de sucção, que transmite conforto e segurança. Foto: Zeesy Grossbaum/Unsplash
Em diferentes culturas, era comum oferecer às crianças pedaços de pano embebidos em mel, pedaços de couro ou pequenos objetos para chupar, com o mesmo objetivo de tranquilizar. Foto: Dmitriy Kievskiy/Pixabay
A chupeta como é conhecida hoje foi inventada no início do século 20. O primeiro a patenteá-la foi o farmacêutico Christian W. Meinecke, em 1901, nos Estados Unidos. Foto: K F/Unsplash
O acessório chamado "baby comforter" era feito de borracha vulcanizada, que já apresentava a ideia de um bico com uma base arredondada. Foto: Waldryano/Pixabay
A partir daí, outras versões começaram a ser produzidas, incorporando materiais mais seguros e formatos ergonômicos. Foto: ALEJANDRA VELASCO HERNÁNDEZ/Pixabay