A lista dos países mais antigos do planeta

  • 1º - Japão: área 377.975 km², população ~124.000.000
  • 2º - China: área 9.596.961 km², população ~1.409.000.000
  • A China é mais um país com mais de dois milênios de existência, já que se tornou independente em 221 A.C. Além disso, é um dos países mais populosos do mundo com mais de 1,4 bilhão de habitantes.
  • 3º - Dinamarca: área 42.933 km², população ~5.900.000
  • Com um padrão de vida elevado e com ótimos índices de educação, saúde e segurança, a Dinamarca também se destaca pela sua idade, já que é independente desde o começo do século 8.
  • 4º - França: área 643.801 km², população ~68.000.000
  • Os franceses foram fundamentais em grandes momentos da história, envolvendo revoluções e guerras. Muito disso por causa da sua longa existência, já que o país se tornou independente no ano de 846.
  • 5º - Áustria: área 83.879 km², população ~9.100.000
  • O Top 5 é completado pela Áustria, que se tornou independente no ano de 976 e que durante muito tempo esteve sob o Sacro Império Romano.
  • 6º - Hungria: área 93.030 km², população ~9.600.000
  • A Hungria tem uma cultura bastante diversificada e muitos húngaros estão espalhados ao redor do mundo. O país é independente desde o ano 1000.
  • 7º - Portugal: área 92.090 km², população ~10.300.000
  • Um dos pioneiros nas navegações para descobrir
  • 8º - Mongólia: área 1.564.116 km², população ~3.400.000
  • Um país com muita história e tradições, a Mongólia se tornou independente em 1206. Fica localizada entre a China e a Rússia.
  • 9º - Tailândia: área 513.120 km², população ~71.600.000
  • Independente desde 1238, a Tailândia tem uma parcela significativa de moradores na área rural, trabalhando em cultivos de arroz.
  • 10º - Andorra: área 468 km², população ~79.000
  • A Andorra é um dos menores países de toda a Europa e tem menos de 90 mil habitantes na região. Entra no Top 10 por ter ficado independente no ano de 1278.
