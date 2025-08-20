Espiritualidade e serenidade: maior estátua de Buda no Ocidente fica no Brasil

O Brasil tem uma estátua gigantesca de Buda na cidade de Ibiraçu, no Espírito Santo. O Grande Buda de Ibiraçu fica no Mosteiro Zen Morro da Vargem. Com 35 metros de altura, é considerada a maior estátua esculpida do Buda no Ocidente e maior que o Cristo Redentor. Foi inaugurada em 2021. Foto: