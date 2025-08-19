Magníficas catedrais atraem até visitantes ateus pelo mundo

Construída em estilo neogótico, com arenito da região de Woolton, também é chamada de Igreja-Catedral do Elevado Cristo. Com 118,7m de comprimento, é a catedral mais extensa do mundo, embora não seja a maior. O seu campanário, com 100,8m de altura, é o mais elevado dentre todas as catedrais existentes. E a igreja também abriga o sino mais pesado do Reino Unido: 16,8 toneladas. Esse sino leva o nome do rei Jorge V. Foto: Guillaume Baviere wikimedia commons