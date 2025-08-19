Mansão em forma de 'toca de Hobbit' está à venda em Los Angeles

Neste final, Sauron planeja um grande ataque a Minas Tirith, o que faz com que Gandalf e Pippin partam para o local na intenção de ajudar a resistência. Enquanto isso, Frodo, Sam e Gollum seguem sua viagem rumo à Montanha da Perdição, para destruir o Um Anel. Foto: Divulgação/New Line Cinema