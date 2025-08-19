Cultura e Turismo na Bolívia, um vizinho não tão lembrado pelos brasileiros

A Amazônia Boliviana é a parte do território localizada na Amazônia, sendo uma das grandes regiões ecológicas do país. Está localizada no grande grupo de planícies que inclui o Chaco boliviano. Ela é um contraste com os altos relevos do Altiplano dentro da cordilheira dos Andes que ocupam o oeste do país. Foto: Jonathan Lewis /Wikimédia Commons