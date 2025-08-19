Flipar
Aroma e sabor da baunilha são 'trunfos' nas confeitarias; saiba
A principal espécie cultivada é a Vanilla planifolia. Elas são as únicas orquídeas cultivadas com o objetivo de aromatizar alimentos e todas as outras possuem interesse apenas ornamental. Foto: Imagem de Binesh A B por Pixabay
Além disso, ela pode ser utilizada como aromatizante de chocolates, sorvetes, doces e algumas bebidas, assim como em cremes, sabonetes e perfumes. Foto: Divulgação
Assim, as espécies de baunilha são nativas das florestas do México e América Central e espalharam-se pelo mundo quando o último líder asteca presenteou os espanhóis com as sementes secas de Vanilla planifolia. Foto: Imagem de gate74 por Pixabay
Desde então, a essência começou a ser extraída e tornou-se conhecida mundialmente. Estima-se que o consumo anual de baunilha no mundo chegue a 5,5 milhões de toneladas. Foto: Pixabay
Ela, então, vive bem em clima tropical quente e úmido. Afinal, um período de seca de trinta dias é essencial para o aparecimento de flores, enquanto o período médio para que ocorra a primeira floração é de dois anos. Foto: Imagem de Aline Ponce por Pixabay
A planta necessita de sombra, não podendo, portanto, ser cultivada em áreas abertas. Atualmente, o maior produtor de baunilha é Madagascar, seguido de Indonésia, China e México. Foto: Divulgação
Essa essência é extraída dos frutos, que são cápsulas alongadas, também chamadas de vagens ou favas, que apresentam cerca de 20 cm de comprimento e 3 cm de espessura. Foto: Pixabay/Einladung_zum_Essen
Com o foco em obter a essência, os frutos sofrem um processo de cura delicado, que pode durar até dois meses, algo que acaba elevando o preço do produto no mercado. Foto: Imagem de Frank Schrader por Pixabay
Nas muitas áreas em que a baunilha é cultivada não são encontrados polinizadores naturais, a fecundação deve ser feita manualmente através de um palito de bambu ou fósforo. Foto: Pixabay/Bru-nO
A essência de baunilha é comercializada sob duas formas diferentes. O verdadeiro extrato de vagens é uma mistura extremamente complexa de várias centenas de compostos distintos Foto: Pixabay/sontung57
A essência sintética, consistindo basicamente numa solução de vanilina sintética em etanol, é derivada do fenol e é de alta pureza. Foto: Pixabay/sontung57
A baunilha tem vários benefícios para a pele, como hidratação, prevenção de acne, e proteção contra danos causados por poluição. Assim, possui propriedades antioxidantes e pode prevenir o envelhecimento prematuro da pele e limpeza profunda. Foto: Aknazar Arysbek Unsplash
Além do uso culinário, a baunilha possui um significativo potencial terapêutico, o que vem chamando a atenção da indústria farmacêutica: efeitos anti-inflamatórios e neuroprotetores. Foto: Imagem de Binesh A B por Pixabay
A baunilha é muito popular na região norte do Brasil, além de comercializada na maior feira da América Latina. Ela está presente na banca de cheiro das erveiras do Mercado do Ver-o-Peso, na cidade de Belém do Pará. Foto: Imagem de bigfoot por Pixabay
A baunilha é o principal ingrediente do Banho de Cheiro encantado, usado na comemoração da festa junina e do réveillon no estado do Pará. Foto: Pixabay/noblegerad
A divulgação da baunilha pode ser feita em diversos contextos, como na gastronomia, na indústria farmacêutica, na produção, na preservação de espécies e no marketing. Foto: Imagem de Bluebell7 por Pixabay
Dessa forma, a baunilha é uma especiaria utilizada em diversos pratos, doces e salgados, para dar sabor e aroma. Foto: Pixabay/Laana13
A baunilha é frequentemente usada para dar sabor a sorvetes, especialmente na América do Norte, Ásia e Europa. O sorvete de baunilha, como outros sabores, foi originalmente criado resfriando uma mistura feita de creme, açúcar e baunilha. Foto: Pixabay/silviarita
Além do sorvete, a baunilha pode aparecer em bolos, tortas e cupcakes, pudins, biscoitos e bolachas, mousses e cremes, milkshakes, pão de ló, brioches e croissants e trufas e chocolates. Foto: @ wirestock por freepik
Nesse sentido, a baunilha também é usada em bebidas, como cafés especiais e licores, para adicionar um toque de sabor. Foto: freepik/valeria_aksakova