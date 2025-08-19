Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Veja nomes de cidades de difícil pronúncia para estrangeiros

LA
Lance
  • Os pesquisadores usaram dados do Forvo, um dicionário digital de pronúncias.
    Os pesquisadores usaram dados do Forvo, um dicionário digital de pronúncias. Foto: Site Logopédia
  • Quem tem dúvidas sobre como dizer uma palavra pode recorrer ao Forvo para conhecer a pronúncia correta.
    Quem tem dúvidas sobre como dizer uma palavra pode recorrer ao Forvo para conhecer a pronúncia correta. Foto: Luisella Planeta LOVE PEACE por Pixabay
  • O Rio foi a megalópole (com mais de 100 mil habitantes) que exigiu maior número de cliques por parte dos usuários.
    O Rio foi a megalópole (com mais de 100 mil habitantes) que exigiu maior número de cliques por parte dos usuários. Foto: Mike Swigunski Unsplash
  • Foram 7 milhões de 'plays'. Muita gente repetia e repetia de novo o clique para verificar certinho como dizer Rio de Janeiro.
    Foram 7 milhões de 'plays'. Muita gente repetia e repetia de novo o clique para verificar certinho como dizer Rio de Janeiro. Foto: Imagem de Natalie White por Pixabay
  • Veja agora outras cidades grandes que completam a lista das 10 mais buscadas para verificação de pronúncia.
    Veja agora outras cidades grandes que completam a lista das 10 mais buscadas para verificação de pronúncia. Foto: Tomaz Silva/Agencia Brasil
  • Dublin - Capital da Irlanda
    Dublin - Capital da Irlanda Foto: ronan darby pixabay
  • Londres - Capital da Inglaterra
    Londres - Capital da Inglaterra Foto: David Mark por Pixabay
  • Edimburgo - Capital da EscÃ³cia
    Edimburgo - Capital da EscÃ³cia Foto: Cameron Gibson Unsplash
  • Buenos Aires - Capital da Argentina
    Buenos Aires - Capital da Argentina Foto: Youtube/ 4K DRIVE
  • Melbourne - Cidade na Austrália, a 662 km da capital Camberra
    Melbourne - Cidade na Austrália, a 662 km da capital Camberra Foto: Imagem free de Rolf Loosli por Pixabay
  • Medellín - Cidade na Colômbia, a 416 km da capital Bogotá
    Medellín - Cidade na Colômbia, a 416 km da capital Bogotá Foto: Luis Pérez wikimedia commons
  • O site Forvo foi lançado em 2011 e pertence à empresa Forvo Media SL, localizada em San Sebastian (foto), na Espanha.
    O site Forvo foi lançado em 2011 e pertence à empresa Forvo Media SL, localizada em San Sebastian (foto), na Espanha. Foto: Imagem de Iñigo Ibisate por Pixabay
  • Em 2012, o Forvo foi considerado o maior guia de pronúncias da internet no planeta.
    Em 2012, o Forvo foi considerado o maior guia de pronúncias da internet no planeta. Foto: reprodução
  • Todas as pronúncias gravadas são feitas por pessoas nativas que falam determinada língua.
    Todas as pronúncias gravadas são feitas por pessoas nativas que falam determinada língua. Foto: Imagem de Sofia Terzoni por Pixabay
  • Os participantes fazem votação para escolher as melhores pronúncias, que reproduzam de forma mais fiel cada palavra.
    Os participantes fazem votação para escolher as melhores pronúncias, que reproduzam de forma mais fiel cada palavra. Foto:
  • As palavras também passam por revisões e podem ser editadas por voluntários do site.
    As palavras também passam por revisões e podem ser editadas por voluntários do site. Foto: site dicionário criativo
  • O Forvo.com usa uma tecnologia Adobe Flash para a gravação dos clipes.
    O Forvo.com usa uma tecnologia Adobe Flash para a gravação dos clipes. Foto: Reprodução site Forvo
  • Desde 2021, um concorrente do Forvo vem crescendo bastante: O Lingua Libre. Este site permite que pessoas descarreguem livremente as pronúncias.
    Desde 2021, um concorrente do Forvo vem crescendo bastante: O Lingua Libre. Este site permite que pessoas descarreguem livremente as pronúncias. Foto: Marc Brouillon WMFr - Wikimédia Commons
  • E você? Tem dúvidas de como pronunciar determinada palavra? passa lá nos sites de pronúncia. Ajudam muito.
    E você? Tem dúvidas de como pronunciar determinada palavra? passa lá nos sites de pronúncia. Ajudam muito. Foto: Imagem de chulhwan yoon por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay