Asteroide em rota de colisão com a Terra pode atingir América do Sul

    Para isso, os cientistas usam ferramentas como o Telescópio Espacial James Webb, o mais potente já enviado ao espaço. Foto:
    Segundo a NASA, a probabilidade de colisão é de 1 em 43. A agência mantém o alerta, classificando o asteroide como nível "3" na Escala de Risco de Turim. Foto: FOTO: Overlay Stock photos by Vecteezy
    Estima-se que o asteroide tenha entre 40 e 90 metros de largura, comparável ao tamanho de um grande edifício, segundo o Dr. Paul Chodas, do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS) da NASA. Foto: FOTO: By Sinucep / Wikimedia Commons
    Embora seu tamanho seja significativamente menor que o do asteroide que extinguiu os dinossauros há 66 milhões de anos, o 2024 YR4 ainda pode causar destruição em grande escala se colidir com a Terra. Foto: FOTO: Asteroid Stock photos by Vecteezy
    Os asteroides conhecidos como "destruidores de planetas" tÃªm pelo menos 1 km de diÃ¢metro â?? o que causou a extinÃ§Ã£o dos dinossauros tinha 10 km! Foto: imagem gerada por i.a
    Já é sabido que os cientistas têm pouco tempo para estudar o 2024 YR4, pois ele desaparecerá de vista em abril. Se isso acontecer, ele permanecerá na lista de riscos até reaparecer em junho de 2028. Foto: FOTO: By Michael Seeley / Wikimedia Commons
    O asteroide foi detectado em 27/12/24, pelo telescópio Atlas, que fica localizado no Rio Hurtado, no Chile. Foto: FOTO: CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/C. Corco
    Desde entÃ£o, diversos telescÃ³pios ao redor do mundo tÃªm acompanhado o 2024 YR4. Foto: Patrick Hendry Unsplash
    Como os cientistas se baseiam na luz refletida na sua superfície para definir seu tamanho, desde que foi descoberto essa estimativa foi se alterando. Foto: FOTO: By ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA
    O engenheiro da NASA, David Rankin, sugeriu um "corredor da morte" com possíveis áreas de impacto que incluiria partes da América do Sul, Sul da Ásia, Mar Arábico e Norte da África. Foto: FOTO: Reprodução
    Países como Índia, Venezuela, Paquistão, Equador, Bangladesh, Etiópia, Colômbia, Sudão e Nigéria estariam em risco, dependendo da rotação da Terra no momento do impacto. Foto: Javier Miranda Unsplash
    Caso o impacto seja confirmado, os especialistas consideram três métodos para desviar o asteroide: o uso de uma bomba nuclear, lasers solares ou impactadores cinéticos. Foto: FOTO: By The wub / Wikimedia Commons
    Seu impacto poderia causar danos em uma área de 2.150 km², comparável ao evento de Tunguska em 1908, que devastou boa parte de uma floresta na Sibéria. Foto: By Denys / Wikimedia Commons
    A colisão do asteroide com a Terra já tem até uma data prevista: 22 de dezembro de 2032. Saiba mais sobre asteroides! Foto: Asteroid Stock photos by Vecteezy
    Ao contrário do que muita gente pensa, asteroide e meteoro não são a mesma coisa, embora estejam relacionados. Foto: Frantisek Krejci por Pixabay
    Quando um meteoroide (pedaço de asteroide) entra na atmosfera da Terra e se queima devido ao atrito com o ar, ele produz um rastro de luz brilhante no céu, conhecido como meteoro (ou popularmente como "estrela cadente"). Foto: Samuel PASTEUR-FOSSE/Unplash
    Asteroides são corpos rochosos e metálicos que orbitam o Sol, principalmente no Cinturão de Asteroides, localizado entre Marte e Júpiter. Foto:
    Eles são considerados remanescentes da formação do Sistema Solar, há cerca de 4,6 bilhões de anos, e são compostos principalmente de rochas, metais e, em alguns casos, materiais voláteis. Foto:
    Seu tamanho varia desde pequenas pedras, com poucos metros de diâmetro, até corpos maiores, como Ceres, que tem cerca de 940 km de diâmetro e é classificado como um planeta anão. Foto:
    Diferentemente dos planetas, os asteroides não possuem uma forma esférica definida devido à sua baixa gravidade. Foto:
    Acredita-se que os asteroides não tenham se aglutinado para formar um planeta devido à influência gravitacional de Júpiter, que afetou sua formação. Foto: NASA Domínio Público
    Asteroides podem oferecer pistas valiosas sobre a composição e a história do Sistema Solar. Foto: FOTO: By Kevin M. Gill / Wikimedia Commons
    Missões espaciais, como a Hayabusa (Japão) e a OSIRIS-REx (NASA), foram enviadas para coletar amostras de asteroides e trazê-las à Terra para análise. Foto: FOTO: Divulgação / NASA
    Além disso, há interesse em explorar asteroides para mineração espacial, já que alguns contêm metais preciosos e recursos que poderiam ser úteis no futuro. Foto: FOTO: By Steve Jurvetson / Wikimedia Commons
