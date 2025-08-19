Assine
Após boatos, Diogo Nogueira nega ter feito harmonização facial: 'Nenhuma'

  • Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, ele explicou que apenas realizou um transplante capilar e deixou a barba crescer.
  "Está do jeito que eu queria, graças a Deus. Eu só fiz o cabelo, deixei um pouco de barba; por isso, dá a sensação que eu fiz harmonização facial. Mas não fiz nenhuma, absolutamente", comentou.
  • No fim de julho, a harmonização facial foi pauta novamente, desta vez envolvendo o ator Ricardo Macchi, conhecido por interpretar o cigano Igor na novela
  • Aos 55 anos, ele foi notícia ao realizar diversos procedimentos estéticos como aplicação de botox, laser, preenchimento labial e mandibular, correção do
  • Macchi, que foi galã da TV nos anos 1990, compartilhou o resultado nas redes sociais, mostrando o novo visual repaginado. Relembre outros artistas que se submeteram ao procedimento!
  • Humberto Martins – O ator fez harmonização facial em 2022 e disse ter ficado satisfeito com o resultado, que suavizou suas linhas de expressão.
  • Duda Guerra – A namorada de Benício Huck (filho de Luciano Huck e Angélica) fez ajustes no rosto em outubro de 2024. Ela disse que se sentia incomodada com a
  • Dedé Santana – Fez o procedimento em fevereiro de 2023, surpreendendo fãs com um visual rejuvenescido. Na ocasião, chegou a dizer que havia
  • Stenio Garcia – O ator harmonizou o rosto em junho de 2023, mas negou relação entre o tratamento e uma internação no mês seguinte.
  • Maurício Mattar – Comemorou os resultados da harmonização facial em julho de 2022, assim como o ex-BBB Lucas Bissoli, que fez na mesma clínica.
  • Raul Gazolla – O ator suavizou rugas e olheiras e definiu a mandíbula.
  • Eliezer – O ex-participante do BBB 22 gastou R$ 14 mil para harmonizar seu rosto e ainda afirmou:
  • Nelson Rubens – O apresentador da RedeTV! passou por um procedimento com 19 seringas de preenchimento para reposição volumétrica facial.
  • Wesley Safadão – O cantor já ajustou as maçãs do rosto e fez botox.
  • Joelma – A cantora paraense já realizou inúmeros procedimentos no rosto. Em 2019, ela confessou que
  • Alok – Além dos sucessos musicais, o DJ também
  • Diego Hypólito – O ginasta e ex-BBB alinhou o nariz, empinou o queixo e fez preenchimento no lábio superior.
  • GKay – A influenciadora reduziu os efeitos da harmonização em 2023, depois de não ter gostado muito do resultado da que fez em 2022.
  • Marrone – O sertanejo apareceu com o rosto completamente modificado em março de 2023 e chegou a virar meme nas redes sociais. Em 2024, ele disse que
  • A harmonização facial é um conjunto de procedimentos estéticos que busca equilibrar os traços do rosto, proporcionando simetria e realce das características naturais.
  • Entre as técnicas mais utilizadas estão o preenchimento com ácido hialurônico, a aplicação de toxina botulínica, fios de sustentação e bioestimuladores de colágeno.
  • O objetivo não é transformar totalmente a fisionomia, mas suavizar linhas de expressão, corrigir pequenas assimetrias e melhorar o contorno facial.
  • O procedimento se popularizou nos últimos anos, principalmente entre celebridades e influenciadores. Apesar dos resultados imediatos, exige manutenção, pois os efeitos não são permanentes.
