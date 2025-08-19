Papagaio com penas vermelhas ganha apelido de 'Drácula'

Os papagaios, de forma geral, estão na lista dos animais mais inteligentes do mundo. A ave pesa até 400g e mede cerca de 37 cm, vivendo aproximadamente 70 anos. Existem mais de 350 espécies no planeta. São geralmente monogâmicos, vivendo com apenas um companheiro a vida toda. Foto: Amy Irizarry por Pixabay