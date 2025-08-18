Lagosta azul e outros animais exóticos e raros de encontrar

SAOLA - Chamado de “unicórnio asiático”, o saola é um antílope extremamente raro e esquivo, encontrado apenas nas florestas montanhosas do Vietnã e Laos. Sua raridade se deve ao habitat isolado e à destruição de florestas causada pela agricultura e expansão humana. É tão difícil de encontrar que só foi descoberto pela ciência em 1992, e os avistamentos na natureza são extremamente raros até hoje. Foto: Silviculture wikimedia commons