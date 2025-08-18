Arqueólogos descobrem necrópole com ‘Tábuas da Maldição’ usadas em rituais

Assine
  O cemitério, localizado abaixo de um hospital do século 18, chama a atenção por características atípicas, como a posição dos túmulos, a presença de tinta nos caixões de madeira e a ausência de vestígios de cremação.
    O cemitério, localizado abaixo de um hospital do século 18, chama a atenção por características atípicas, como a posição dos túmulos, a presença de tinta nos caixões de madeira e a ausência de vestígios de cremação. Foto: Serviço Arqueológico de Orléans
  Além disso, apenas homens foram enterrados no local, levando à hipótese de que pertenciam a um grupo específico, como profissionais de uma mesma profissão.
    Além disso, apenas homens foram enterrados no local, levando à hipótese de que pertenciam a um grupo específico, como profissionais de uma mesma profissão. Foto: Serviço Arqueológico de Orléans
  Outro achado intrigante foram diversas tábuas de maldição, comuns em rituais da época, enterradas nos túmulos.
    Outro achado intrigante foram diversas tábuas de maldição, comuns em rituais da época, enterradas nos túmulos. Foto: Serviço Arqueológico de Orléans
  Usadas para orações e pedidos aos deuses, essas placas eram fixadas em túmulos ou poços.
    Usadas para orações e pedidos aos deuses, essas placas eram fixadas em túmulos ou poços. Foto: Serviço Arqueológico de Orléans
  Uma das tábuas, escrita em gaulês — uma língua celta extinta —, foi achada perto das pernas de um homem enterrado junto com moedas e um vaso quebrado.
    Uma das tábuas, escrita em gaulês — uma língua celta extinta —, foi achada perto das pernas de um homem enterrado junto com moedas e um vaso quebrado. Foto: Reprodução do X @Lucius_Gellius
  Após a descoberta, a tábua passou por um tratamento químico para evitar corrosão.
    Após a descoberta, a tábua passou por um tratamento químico para evitar corrosão. Foto: Reprodução do X @F_Desouche
  Usando a técnica RTI (Reflectance Transformation Imaging), que amplia a visualização de superfícies, os especialistas conseguiram revelar as inscrições em letra cursiva, fornecendo detalhes sobre práticas religiosas e culturais da época.
    Usando a técnica RTI (Reflectance Transformation Imaging), que amplia a visualização de superfícies, os especialistas conseguiram revelar as inscrições em letra cursiva, fornecendo detalhes sobre práticas religiosas e culturais da época. Foto: Serviço Arqueológico de Orléans
  Segundo Pierre-Yves Lambert, especialista em linguística celta, a tábua do túmulo F2199 é dedicada ao deus Marte e traz nomes de pessoas amaldiçoadas por ações consideradas injustas.
    Segundo Pierre-Yves Lambert, especialista em linguística celta, a tábua do túmulo F2199 é dedicada ao deus Marte e traz nomes de pessoas amaldiçoadas por ações consideradas injustas. Foto: Serviço Arqueológico de Orléans
  Outra tábua foi submetida à tomografia de raio-X, mas ainda não foi desenrolada virtualmente. As escavações terminam em janeiro, mas as análises seguirão nos laboratórios.
    Outra tábua foi submetida à tomografia de raio-X, mas ainda não foi desenrolada virtualmente. As escavações terminam em janeiro, mas as análises seguirão nos laboratórios. Foto: Reprodução do X @Lucius_Gellius
  Orléans, onde as tábuas foram encontradas, é uma cidade histórica localizada no centro-norte da França, às margens do rio Loire, na região do Centro-Vale do Loire.
    Orléans, onde as tábuas foram encontradas, é uma cidade histórica localizada no centro-norte da França, às margens do rio Loire, na região do Centro-Vale do Loire. Foto: Nono vlf /wikimédia Commons
  Com uma população de aproximadamente 117.000 habitantes (dados de 2022), a cidade é conhecida pela sua arquitetura impressionante e papel significativo na cultura e na política francesa.
    Com uma população de aproximadamente 117.000 habitantes (dados de 2022), a cidade é conhecida pela sua arquitetura impressionante e papel significativo na cultura e na política francesa. Foto: Sfetcutamina29 /wikimédia Commons
  Fundada na antiguidade, Orléans foi originalmente um importante assentamento gaulês chamado Cenabum, antes de se tornar uma cidade romana chamada Aurelianum, em homenagem ao imperador romano Aureliano.
    Fundada na antiguidade, Orléans foi originalmente um importante assentamento gaulês chamado Cenabum, antes de se tornar uma cidade romana chamada Aurelianum, em homenagem ao imperador romano Aureliano. Foto: wikimedia commons/Giovanni Dall'Orto
  Um dos eventos mais marcantes da história de Orléans está ligado à Guerra dos Cem Anos (1337-1453). A cidade ficou famosa por seu cerco em 1429, quando Joana d'Arc liderou as tropas para libertar a cidade do domínio inglês.
    Um dos eventos mais marcantes da história de Orléans está ligado à Guerra dos Cem Anos (1337-1453). A cidade ficou famosa por seu cerco em 1429, quando Joana d'Arc liderou as tropas para libertar a cidade do domínio inglês. Foto: wikimedia commons/domínio público
  Orléans é também um importante centro cultural e educacional. A Universidade de Orléans, fundada em 1306, é uma das mais antigas da França.
    Orléans é também um importante centro cultural e educacional. A Universidade de Orléans, fundada em 1306, é uma das mais antigas da França. Foto: Croquant/wikimédia Commons
  A cidade possui um centro histórico encantador, com ruas estreitas e edifícios medievais bem preservados.
    A cidade possui um centro histórico encantador, com ruas estreitas e edifícios medievais bem preservados. Foto: FFuse /wikimédia Commons
  Entre suas atrações mais conhecidas está a imponente Catedral de Sainte-Croix, com uma arquitetura gótica magnífica.
    Entre suas atrações mais conhecidas está a imponente Catedral de Sainte-Croix, com uma arquitetura gótica magnífica. Foto: GIRAUD Patrick/wikimédia Commons
  Orléans também é conhecida por suas belas praças, como a Place du Martroi, que abriga uma estátua imponente de Joana d'Arc montada a cavalo.
    Orléans também é conhecida por suas belas praças, como a Place du Martroi, que abriga uma estátua imponente de Joana d'Arc montada a cavalo. Foto: Pier B. /wikimédia Commons
  Os visitantes podem passear ao longo das margens do Loire, um rio classificado como Patrimônio Mundial pela UNESCO devido à sua importância histórica e paisagística.
    Os visitantes podem passear ao longo das margens do Loire, um rio classificado como Patrimônio Mundial pela UNESCO devido à sua importância histórica e paisagística. Foto: - Flickr Laurent Hochart
  Outros pontos de interesse incluem a Casa de Joana d'Arc, um museu dedicado à heroína, e o Hôtel Groslot (foto), um edifício renascentista que serviu como prefeitura e hoje é usado para eventos culturais.
    Outros pontos de interesse incluem a Casa de Joana d'Arc, um museu dedicado à heroína, e o Hôtel Groslot (foto), um edifício renascentista que serviu como prefeitura e hoje é usado para eventos culturais. Foto: - wikimedia commons/ Fab5669t
  • OrlÃ©ans tambÃ©m ostenta uma excelente infraestrutura de transporte, bem conectada a Paris, que estÃ¡ situada a cerca de 120 km de distÃ¢ncia.
    OrlÃ©ans tambÃ©m ostenta uma excelente infraestrutura de transporte, bem conectada a Paris, que estÃ¡ situada a cerca de 120 km de distÃ¢ncia. Foto: Bmazerolles /wikimÃ©dia Commons
