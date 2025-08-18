Festa da Achiropita vai até 31/8: do milagre na Calábria à maior celebração italiana de São Paulo

A Cantina Madonna Achiropita, um ambiente fechado, oferece jantar com música ao vivo. A entrada é paga - de R$?100 a R$?200 - com direito a antepastos, macarrão e show com a banda Felice Itália e os três tenores brasileiros. Mais de 1.200 voluntários participam da organização do evento. Foto: Reprodução do Instagram @festadaachiropitaoficial