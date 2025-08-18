Das Sete Maravilhas do Mundo Antigo, apenas uma segue intacta; conheça

Assine
  • Trata-se da Grande Pirâmide de Gizé (ou Pirâmide de Quéops), construída no Egito por volta de 2.589-2.566 a.C.
    Trata-se da Grande Pirâmide de Gizé (ou Pirâmide de Quéops), construída no Egito por volta de 2.589-2.566 a.C. Foto: Wikimedia Commons/Nina
  • Essa é a mais antiga e maior das três pirâmides de Gizé e levou 20 anos para ficar pronta.
    Essa é a mais antiga e maior das três pirâmides de Gizé e levou 20 anos para ficar pronta. Foto: Ricardo Liberato - Wikimédia Commons
  • Formada por mais de dois milhões de blocos de pedra, a Pirâmide de Quéops tem uma base de 230 metros.
    Formada por mais de dois milhões de blocos de pedra, a Pirâmide de Quéops tem uma base de 230 metros. Foto: Wikimedia Commons/MusikAnimal
  • Patrimônio Mundial da Unesco, foi a estrutura mais alta do mundo por mais de 3 mil anos — chega a 146 metros de altura.
    Patrimônio Mundial da Unesco, foi a estrutura mais alta do mundo por mais de 3 mil anos — chega a 146 metros de altura. Foto: Wikimedia Commons/Mstyslav Chernov
  • Sua complexa engenharia, com passagens, câmaras secretas e poços internos, continua a intrigar arqueólogos e admiradores até hoje.
    Sua complexa engenharia, com passagens, câmaras secretas e poços internos, continua a intrigar arqueólogos e admiradores até hoje. Foto: Divulgação/Ministério de Antiguidades do Egito
  • A maioria das Maravilhas do Mundo Antigo foi destruída por desastres naturais, incêndios ou guerras. Conheça todas!
    A maioria das Maravilhas do Mundo Antigo foi destruída por desastres naturais, incêndios ou guerras. Conheça todas! Foto: Montagem/Wikimedia Commons/Domínio Público
  • Estátua de Zeus em Olímpia (Grécia) – Era uma escultura colossal do deus Zeus, feita em ouro e marfim pelo famoso escultor Fídias no século 5 a.C., medindo cerca de 12 metros de altura.
    Estátua de Zeus em Olímpia (Grécia) – Era uma escultura colossal do deus Zeus, feita em ouro e marfim pelo famoso escultor Fídias no século 5 a.C., medindo cerca de 12 metros de altura. Foto: Domínio Público
  • Templo de Ártemis em Éfeso (atual Turquia) – Era um majestoso templo dedicado à deusa Ártemis, construído no século 6 a.C., com 127 colunas de mármore.
    Templo de Ártemis em Éfeso (atual Turquia) – Era um majestoso templo dedicado à deusa Ártemis, construído no século 6 a.C., com 127 colunas de mármore. Foto: Domínio Público
  • Funcionava como um centro religioso e cultural importante da época. Foi incendiado propositalmente em 356 a.C. por Heróstrato, depois reconstruído, mas destruído definitivamente pelos godos no ano 262 d.C.
    Funcionava como um centro religioso e cultural importante da época. Foi incendiado propositalmente em 356 a.C. por Heróstrato, depois reconstruído, mas destruído definitivamente pelos godos no ano 262 d.C. Foto: Wikimedia Commons/Ferit BAYCUMAN
  • Mausoléu de Halicarnasso (Turquia) – Foi um grandioso túmulo construído por volta de 350 a.C. para Mausolo, rei de Cária, por sua esposa Artemísia. Tornou-se tão famoso que a palavra “mausoléu” passou a designar qualquer grande sepultura.
    Mausoléu de Halicarnasso (Turquia) – Foi um grandioso túmulo construído por volta de 350 a.C. para Mausolo, rei de Cária, por sua esposa Artemísia. Tornou-se tão famoso que a palavra “mausoléu” passou a designar qualquer grande sepultura. Foto: Domínio Público
  • O Mausoléu de Halicarnasso sobreviveu por séculos, mas foi destruído por uma série de terremotos entre os séculos 12 e 15. Suas pedras foram usadas pelos Cavaleiros de São João para construir o Castelo de Bodrum.
    O Mausoléu de Halicarnasso sobreviveu por séculos, mas foi destruído por uma série de terremotos entre os séculos 12 e 15. Suas pedras foram usadas pelos Cavaleiros de São João para construir o Castelo de Bodrum. Foto: Domínio Público
  • Colosso de Rodes (Grécia) – Era uma estátua de bronze de cerca de 33 metros de altura representando o deus do Sol, Hélio, erguida no porto da ilha de Rodes por volta de 280 a.C.
    Colosso de Rodes (Grécia) – Era uma estátua de bronze de cerca de 33 metros de altura representando o deus do Sol, Hélio, erguida no porto da ilha de Rodes por volta de 280 a.C. Foto: Domínio Público
  • Simbolizava a vitória de Rodes contra um cerco militar e seu poder marítimo. A estátua foi derrubada por um terremoto em 226 a.C. e nunca reconstruída. Seus restos ficaram no chão por séculos até serem vendidos como sucata.
    Simbolizava a vitória de Rodes contra um cerco militar e seu poder marítimo. A estátua foi derrubada por um terremoto em 226 a.C. e nunca reconstruída. Seus restos ficaram no chão por séculos até serem vendidos como sucata. Foto: Domínio Público
  • Danificado por terremotos entre os séculos 10 e 14, suas ruínas foram usadas para construir o Forte de Qaitbay no mesmo local.
    Danificado por terremotos entre os séculos 10 e 14, suas ruínas foram usadas para construir o Forte de Qaitbay no mesmo local. Foto: Flickr - Elias Rovielo
  • Jardins Suspensos da Babilônia (atual Iraque) – Supostamente construídos pelo rei Nabucodonosor II, no século 6 a.C., para sua esposa, que sentia saudades das montanhas verdejantes de sua terra natal.
    Jardins Suspensos da Babilônia (atual Iraque) – Supostamente construídos pelo rei Nabucodonosor II, no século 6 a.C., para sua esposa, que sentia saudades das montanhas verdejantes de sua terra natal. Foto: Autor Desconhecido/Domínio Público
  • Até hoje, não há provas arqueológicas concretas da existência dos Jardins da Babilônia; pode ter sido destruído por terremotos ou ter sido apenas um mito baseado em relatos antigos.
    Até hoje, não há provas arqueológicas concretas da existência dos Jardins da Babilônia; pode ter sido destruído por terremotos ou ter sido apenas um mito baseado em relatos antigos. Foto: Domínio Público
