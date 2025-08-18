Flipar
Piores cheiros: o que existe de mais fedorento no mundo
De acordo com pesquisadores, moléculas mais pesadas e voláteis geralmente são associadas a odores desagradáveis, enquanto moléculas mais leves tendem a ser mais agradáveis ao olfato. Foto: Age Cymru/Unsplash
Embora não haja estudos que determinem quais são cheiros mais fedorentos do mundo, o Guinness World Records já identificou alguns itens considerados os mais malcheirosos em suas respectivas categorias; confira! Foto: benzoix/freepik
Queijo – Vieux-Boulogne: Em 2004, cientistas da Universidade de Cranfield, no Reino Unido, o classificaram este queijo francês como o mais fedorento do mundo. Foto: reprodução/instagram
Ele superou 14 outros tipos durante uma avaliação conduzida por 19 especialistas em olfato, além de uma espécie de "nariz eletrônico". Foto: reprodução/instagram
A intensidade de seu cheiro foi descrita por um jornalista como semelhante ao de um curral cheio de esterco, sendo detectável a até 50 metros de distância. O odor é tão forte que seu transporte em veículos públicos na França é proibido. Foto: reprodução/instagram
Planta – Rafflesia arnoldii: Conhecida popularmente como flor-cadáver, essa planta emite um odor semelhante ao de carne em decomposição, estratégia que utiliza para atrair moscas que atuam como polinizadoras. Foto: pixabay
Além disso, a Rafflesia arnoldii se destaca por ser a maior flor do mundo, podendo atingir até 1,1 m de diâmetro e pesar cerca de 11 kg. Suas pétalas, grossas e carnudas, podem chegar a quase 2 cm de espessura. Foto: wikimedia commons/Olaf
Pássaro – Jacu-cigano: Essa ave encontrada nas regiões de rios e lagos de águas calmas da Amazônia, chama a atenção por sua aparência peculiar, com penas eriçadas e uma cabeça colorida. Foto: flickr - Alejandro Bayer Tamayo
No entanto, o que mais se destaca no Jacu-cigano é o cheiro forte que ele libera porque ele se alimenta de folhas e as digere de maneira semelhante ao processo digestivo de uma vaca, ou seja, fermenta o alimento em seu intestino e gera um odor que lembra esterco. Foto: wikimedia commons/Philipp Hoenle
Fruta – Durian: Nativo do Sudeste Asiático, o durian é uma fruta conhecida por sua casca cheia de espinhos. No entanto, o que mais afasta possíveis consumidores é o seu cheiro intenso e desagradável. Foto: wikimedia commons/Dudva
Em vários países da região, o consumo dessa fruta é proibido em hotéis e transportes públicos, já que seu aroma remete a enxofre, esgoto e alimentos estragados. Foto: freepik/jcomp
Apesar do odor marcante, muitas pessoas apreciam o sabor doce do durian. Até por isso, a fruta é muito consumida em alguns lugares. Foto: wikimedia commons/Maksym Kozlenko
Planeta – Urano: Um estudo científico revelou que a atmosfera de Urano possui sulfeto de hidrogênio, substância responsável por um odor semelhante ao de ovo podre. Foto: domínio público
Além disso, Urano possui outro recorde impressionante: é o planeta com a temperatura atmosférica mais fria já registrada no Sistema Solar: –224 °C. Foto: NASA/Domínio Público
Sapo-fedorento: O nome já entrega. Quando se sente ameaçado, esse pequeno anfíbio libera um cheiro na pele composto pela mesma substância encontrada no líquido fétido liberado pelos gambás. Foto: American Museum of Natural History/Reprodução
Uma curiosidade é que o sapo-fedorento (Aromobates nocturnus) permaneceu desconhecido pela ciência até ser identificado em 1991, na Venezuela. Foto: Reprodução USP Foto: Leandro Moraes
Ele tem apenas 6,2 cm de comprimento e é considerado o maior representante da família dos sapos-flecha-venenosos. Foto: Freetoast wikimedia commons
Pratos – arenque e tofu fermentados: Dois pratos frequentemente disputam o título de comida mais malcheirosa do mundo: o surströmming (foto), da Suécia, e o tofu-fedorento, de Taiwan. Foto: Wikimedia Commons/Lapplaender
O surströmming é preparado com arenque fermentado do Mar Báltico, caracterizado por sua textura pegajosa e um cheiro forte que lembra ovos estragados. Foto: flickr - Wrote
Já o tofu-fedorento, preparado com tofu fermentado, exala um odor frequentemente comparado ao de lixo em decomposição. Foto: reprodução/tv globo
Apesar dos odores intensos e pouco convidativos, ambos os pratos têm seus apreciadores, que garantem que o sabor compensa o cheiro. Será? Foto: wikimedia commons