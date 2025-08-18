Inquilinos descobrem quarto secreto na casa: dona invadia à vontade

Em um dia de junho de 2024, o marido da professora ouviu ruídos de passos no quarto trancado, além do arrastar de móveis. Ao bater na porta, descobriu que a vizinha estava no local. Ela era a proprietária do imóvel e entrava no cômodo por uma “passagem secreta” conectada à casa em que morava. Foto: Reprodução/TikTok