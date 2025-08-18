Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Mal sabiam que seriam os próximos: Astronautas morreram pouco após homenagem aos mortos da Challenger

FL
Flipar
  • Os 7 astronautas a bordo morreriam de forma trÃ¡gica, 16 dias depois, em 1 de fevereiro, quando o ÃŽnibus explodiu no ar no retorno Ã  Terra.
    Os 7 astronautas a bordo morreriam de forma trÃ¡gica, 16 dias depois, em 1 de fevereiro, quando o ÃŽnibus explodiu no ar no retorno Ã  Terra. Foto: NASA - DomÃ­nio PÃºblico
  • A história do Columbia começa em 12/4/1981, quando ele foi lançado pela NASA, a agência espacial americana. Em 27 anos, o Columbia fez 124 voos e 4.808 órbitas
    A história do Columbia começa em 12/4/1981, quando ele foi lançado pela NASA, a agência espacial americana. Em 27 anos, o Columbia fez 124 voos e 4.808 órbitas Foto: Reprodução YouTube Dobra Espacial
  • O foguete permaneceu, ao todo, dez meses em órbita (precisamente 300 dias, 17 horas, 40 minutos e 22 segundos). Percorreu 201,4 milhões de quilômetros.
    O foguete permaneceu, ao todo, dez meses em órbita (precisamente 300 dias, 17 horas, 40 minutos e 22 segundos). Percorreu 201,4 milhões de quilômetros. Foto: Reprodução YouTube Dobra Espacial
  • Pelo Columbia, passaram 160 tripulantes. Os últimos foram David Brown, Rick Husband, Laurel Clark, Kalpana Chawla, Michael P. Anderson, William C. McCool e Ilan Ramon (em ordem, na foto).
    Pelo Columbia, passaram 160 tripulantes. Os últimos foram David Brown, Rick Husband, Laurel Clark, Kalpana Chawla, Michael P. Anderson, William C. McCool e Ilan Ramon (em ordem, na foto). Foto: NASA Domínio Público
  • Eles voltavam da 28ª missão do ônibus espacial, realizada para pesquisar os efeitos da falta de gravidade em insetos e flores.
    Eles voltavam da 28ª missão do ônibus espacial, realizada para pesquisar os efeitos da falta de gravidade em insetos e flores. Foto: NASA Domínio público
  • Dezesseis minutos antes do pouso, eles informaram ao centro de controle em terra que havia um problema com um dos instrumentos no painel de comando. Foi o último contato da tripulação com a Nasa.
    Dezesseis minutos antes do pouso, eles informaram ao centro de controle em terra que havia um problema com um dos instrumentos no painel de comando. Foi o último contato da tripulação com a Nasa. Foto: Reprodução YouTube Dobra Espacial
  • Engenheiros já tinham percebido, ao revisarem as imagens do lançamento, que um pedaço de espuma (na foto, pedaço amarelo indicado pela seta) havia se soltado na decolagem e tinha danificado a proteção de carbono da asa esquerda. Esse problema era considerado comum, mas foi fatal.
    Engenheiros já tinham percebido, ao revisarem as imagens do lançamento, que um pedaço de espuma (na foto, pedaço amarelo indicado pela seta) havia se soltado na decolagem e tinha danificado a proteção de carbono da asa esquerda. Esse problema era considerado comum, mas foi fatal. Foto: Reprodução YouTube Dobra Espacial
  • Na reentrada na atmosfera, o calor causado pela fricção com a atmosfera penetrou na asa esquerda e destruiu sua estrutura. A temperatura atingiu 1.400ºC e os sensores eletrônicos foram destruídos.
    Na reentrada na atmosfera, o calor causado pela fricção com a atmosfera penetrou na asa esquerda e destruiu sua estrutura. A temperatura atingiu 1.400ºC e os sensores eletrônicos foram destruídos. Foto: Reprodução YouTube Dobra Espacial
  • O ônibus espacial foi se desintegrando no ar, formando várias bolas de fogo (foto), quando sobrevoava o Texas, a 63 km de altitude, na volta para o planeta. Faltavam 16 minutos (2.250 km) para a aterrissagem.
    O ônibus espacial foi se desintegrando no ar, formando várias bolas de fogo (foto), quando sobrevoava o Texas, a 63 km de altitude, na volta para o planeta. Faltavam 16 minutos (2.250 km) para a aterrissagem. Foto: Reprodução YouTube Dobra Espacial
  • Um piloto de helicóptero que voltava de uma missão viu rastros incomuns e filmou um vídeo (foto) que acabou sendo útil para a investigação.
    Um piloto de helicóptero que voltava de uma missão viu rastros incomuns e filmou um vídeo (foto) que acabou sendo útil para a investigação. Foto: Reprodução YouTube Dobra Espacial
  • As buscas foram feitas em três estados: Texas, Louisiana e Mississippi. 83.900 fragmentos foram encontrados. A maioria não passava de meio metro quadrado. Mas também havia peças grandes, como um dos motores principais do foguete, pesando 360 kg (foto), encontrado na Louisiana.
    As buscas foram feitas em três estados: Texas, Louisiana e Mississippi. 83.900 fragmentos foram encontrados. A maioria não passava de meio metro quadrado. Mas também havia peças grandes, como um dos motores principais do foguete, pesando 360 kg (foto), encontrado na Louisiana. Foto: NASA Domínio Público
  • Destroços atingiram casas e os moradores foram orientados pela NASA a não tocar em nada porque poderia haver material tóxico.
    Destroços atingiram casas e os moradores foram orientados pela NASA a não tocar em nada porque poderia haver material tóxico. Foto: NASA Domínio Público
  • Em Cabo Canaveral, as famílias que tinham comparecido para ver presencialmente a chegada do ônibus foram transportadas para outros locais.
    Em Cabo Canaveral, as famílias que tinham comparecido para ver presencialmente a chegada do ônibus foram transportadas para outros locais. Foto: Reprodução TV Globo
  • Em Israel, muitos acompanhavam ao vivo a volta do ônibus, pois Ilan Ramon, que estava a bordo, era o primeiro israelense a viajar ao espaço.
    Em Israel, muitos acompanhavam ao vivo a volta do ônibus, pois Ilan Ramon, que estava a bordo, era o primeiro israelense a viajar ao espaço. Foto: NASA - Domínio Público
  • A família de Ilan estava atônita. O pai se preparava para uma entrevista (na foto, com microfone) quando viu as imagens da explosão. Sobrevivente do Holocausto, ele vivia mais uma tragédia pessoal.
    A família de Ilan estava atônita. O pai se preparava para uma entrevista (na foto, com microfone) quando viu as imagens da explosão. Sobrevivente do Holocausto, ele vivia mais uma tragédia pessoal. Foto: Reprodução TV Globo
  • Três dias antes de morrer, os astronautas do Columbia fizeram 1 minuto de silêncio em memória dos 7 colegas mortos na explosão do ônibus espacial Challenger, em 28/1/1986. Mal sabiam que seriam as próximas vítimas.
    Três dias antes de morrer, os astronautas do Columbia fizeram 1 minuto de silêncio em memória dos 7 colegas mortos na explosão do ônibus espacial Challenger, em 28/1/1986. Mal sabiam que seriam as próximas vítimas. Foto: NASA Domínio Público
  • Todas as partes de corpos humanos encontradas foram transportadas no dia 5 de fevereiro para as instalações mortuárias da base área de Dover (foto), em Delaware, equipada para receber corpos expostos a produtos químicos perigosos e fazer a identificação.
    Todas as partes de corpos humanos encontradas foram transportadas no dia 5 de fevereiro para as instalações mortuárias da base área de Dover (foto), em Delaware, equipada para receber corpos expostos a produtos químicos perigosos e fazer a identificação. Foto: Miami VP Domínio público
  • Entre os destroços recuperados, havia sobreviventes: minhocas armazenadas em caixas de Petri (usadas para armazenamento de organismos destinados a pesquisas). Elas serviam para pesquisas biológicas sobre o efeito da gravidade na fisiologia dos seres vivos.
    Entre os destroços recuperados, havia sobreviventes: minhocas armazenadas em caixas de Petri (usadas para armazenamento de organismos destinados a pesquisas). Elas serviam para pesquisas biológicas sobre o efeito da gravidade na fisiologia dos seres vivos. Foto: Domínio público
  • Uma comissão independente foi criada para apurar as causas do acidente paralelamente ao inquérito oficial. Restos do ônibus espacial foram organizados num grande galpão para as análises (foto). O relatório de 400 páginas foi apresentado após 7 meses de trabalhos.
    Uma comissão independente foi criada para apurar as causas do acidente paralelamente ao inquérito oficial. Restos do ônibus espacial foram organizados num grande galpão para as análises (foto). O relatório de 400 páginas foi apresentado após 7 meses de trabalhos. Foto: NASA Domínio Público
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay