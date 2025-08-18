Assine
Todos morreram: fotógrafo brasileiro foi enterrado perto da montanha onde morreu com os companheiros

  • Edson e dois colegas peruanos, Efraín Pretel Álonzo e Jesús Huerta Picón, iniciaram a subida no dia 29/05 e deveriam retornar em 01/06, mas não deram mais notícias. Todos morreram.
    Edson e dois colegas peruanos, Efraín Pretel Álonzo e Jesús Huerta Picón, iniciaram a subida no dia 29/05 e deveriam retornar em 01/06, mas não deram mais notícias. Todos morreram. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Luzes chegaram a ser vistas no topo da montanha, sugerindo que eles haviam chegado ao cume, mas poderiam ter enfrentado problemas na descida. Na ocasião, uma equipe que foi ao local só achou a barraca vazia. O grupo sofreu algum acidente pela dificuldade técnica do lugar.
    Luzes chegaram a ser vistas no topo da montanha, sugerindo que eles haviam chegado ao cume, mas poderiam ter enfrentado problemas na descida. Na ocasião, uma equipe que foi ao local só achou a barraca vazia. O grupo sofreu algum acidente pela dificuldade técnica do lugar. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Os corpos dos três foram encontrados na montanha gelada. A Associação de Guias de Montanha do Peru pediu apoio do Ministério da Defesa e da Polícia Nacional para o resgate com helicóptero.
    Os corpos dos três foram encontrados na montanha gelada. A Associação de Guias de Montanha do Peru pediu apoio do Ministério da Defesa e da Polícia Nacional para o resgate com helicóptero. Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
  • O corpo de Edson Vandeira foi enterrado no vilarejo de Yungar, ao norte de Huaraz, em frente à montanha onde morreu. “Nosso desejo era de que ele continuasse na montanha, por ser a grande paixão dele”, afirmou Jackeline Vandeira, irmã de Edson.
    O corpo de Edson Vandeira foi enterrado no vilarejo de Yungar, ao norte de Huaraz, em frente à montanha onde morreu. “Nosso desejo era de que ele continuasse na montanha, por ser a grande paixão dele”, afirmou Jackeline Vandeira, irmã de Edson. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Natural de Campo Grande (MS), Edson era montanhista, fotógrafo e guia. Ele residia no Peru. Praticava montanhismo desde 2008 e era conhecido por seu trabalho em fotografia de aventura e natureza.
    Natural de Campo Grande (MS), Edson era montanhista, fotógrafo e guia. Ele residia no Peru. Praticava montanhismo desde 2008 e era conhecido por seu trabalho em fotografia de aventura e natureza. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Com experiência internacional, liderou expedições no Brasil, Andes e Himalaia, além de participar de nove missões na Antártida, onde trabalhava com segurança e logística.
    Com experiência internacional, liderou expedições no Brasil, Andes e Himalaia, além de participar de nove missões na Antártida, onde trabalhava com segurança e logística. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Em 2021, foi finalista do prêmio "Wildlife Photographer of the Year" com um trabalho sobre queimadas no Pantanal.
    Em 2021, foi finalista do prêmio "Wildlife Photographer of the Year" com um trabalho sobre queimadas no Pantanal. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Em 2022, o brasileiro participou da série "Andes Extremo", do History Channel. Além disso, ele teve suas fotos publicadas na revista National Geographic.
    Em 2022, o brasileiro participou da série "Andes Extremo", do History Channel. Além disso, ele teve suas fotos publicadas na revista National Geographic. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • O Nevado Artesonraju é uma das montanhas mais conhecidas dos Andes peruanos, localizada na Cordilheira Branca, dentro do Parque Nacional Huascarán, na região de Ancash.
    O Nevado Artesonraju é uma das montanhas mais conhecidas dos Andes peruanos, localizada na Cordilheira Branca, dentro do Parque Nacional Huascarán, na região de Ancash. Foto: Wikimedia Commons/Jonas Jancarik
  • Com 6.025?metros de altura, a montanha muitas vezes é comparada ao famoso Matterhorn, nos Alpes suíços.
    Com 6.025?metros de altura, a montanha muitas vezes é comparada ao famoso Matterhorn, nos Alpes suíços. Foto: Reprodução/YouTube
  • Seu nome tem origem no termo quechua "Artisonraju", que significa "Pico de Neve" ou "Montanha de Neve".
    Seu nome tem origem no termo quechua "Artisonraju", que significa "Pico de Neve" ou "Montanha de Neve". Foto: NASA
  • Por conta da escalada técnica e desafiadora, o Artesonraju é um destino cobiçado por alpinistas experientes.
    Por conta da escalada técnica e desafiadora, o Artesonraju é um destino cobiçado por alpinistas experientes. Foto: Reprodução/YouTube
  • A temporada ideal para a escalada vai de maio a setembro, quando as condições climáticas são mais estáveis.
    A temporada ideal para a escalada vai de maio a setembro, quando as condições climáticas são mais estáveis. Foto: Tom/Pixabay
  • Além de sua importância esportiva, o Artesonraju ganhou fama mundial por servir de inspiração para o logotipo da Paramount Pictures.
    Além de sua importância esportiva, o Artesonraju ganhou fama mundial por servir de inspiração para o logotipo da Paramount Pictures. Foto: Divulgação
  • A primeira escalada registrada no Artesonraju ocorreu em 19 de agosto de 1932, pelos alpinistas europeus E.?Hein e E.?Schneider.
    A primeira escalada registrada no Artesonraju ocorreu em 19 de agosto de 1932, pelos alpinistas europeus E.?Hein e E.?Schneider. Foto: Wikimedia Commons/Flothias
  • A subida tem duas rotas principais: a face sudeste, acessível a partir da Laguna Parón, e a crista nordeste, partindo do vale de Santa Cruz.
    A subida tem duas rotas principais: a face sudeste, acessível a partir da Laguna Parón, e a crista nordeste, partindo do vale de Santa Cruz. Foto: Wikimedia Commons/ Kkleinberg
  • A rota sudeste, considerada tecnicamente moderada, é realizada em cerca de cinco dias. Já a rota nordeste é um pouco mais longa, durando em média seis dias.
    A rota sudeste, considerada tecnicamente moderada, é realizada em cerca de cinco dias. Já a rota nordeste é um pouco mais longa, durando em média seis dias. Foto: Reprodução/YouTube
  • Para quem busca apenas apreciar a natureza, a região ao redor do Artesonraju tem paisagens deslumbrantes, como a do Lago Parón.
    Para quem busca apenas apreciar a natureza, a região ao redor do Artesonraju tem paisagens deslumbrantes, como a do Lago Parón. Foto: Reprodução/TV Globo
