Incenso: resina da Antiguidade até hoje aromatiza ambientes e inspira sensações
Sua origem remonta a civilizações como a egípcia, a indiana e a mesopotâmica, onde era queimado em templos como oferenda às divindades. Foto: Imagem de Lê V? por Pixabay
O uso do incenso se espalhou pelo Mediterrâneo, chegando à Grécia e a Roma, que o empregavam em cultos e cerimônias públicas. Foto: Pixabay
Além da função ritual, o incenso sempre teve utilidade prática: perfumar ambientes, espantar insetos e conservar roupas e tecidos. Foto: Pixabay
Os tipos de incenso variam de acordo com a matéria-prima, podendo ser naturais, feitos de resinas puras, ou mistos, com ervas e óleos essenciais. Foto: Imagem de Daniela Mackova por Pixabay
Entre as variedades naturais, destacam-se o olíbano, a mirra e o copal, cada um com aroma e simbologia próprios. Foto: Daye kim por Pixabay
O incenso também pode ser encontrado em bastões, cones, pó ou granulado, adaptando-se a diferentes modos de queima. Foto: achirathep por Pixabay
No campo místico, acredita-se que o incenso eleva a vibração espiritual, purifica energias negativas e favorece a meditação. Foto: József Szabó por Pixabay
Cada aroma é associado a uma intenção: a lavanda para tranquilidade, o sândalo para proteção e o jasmim para amor. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
Na Ásia, especialmente no Japão e na China, o incenso é usado em templos budistas e taoístas para honrar os ancestrais. Foto: Paul Henri Degrande por Pixabay
Na Índia, seu uso está ligado tanto ao hinduísmo quanto à medicina ayurvédica, associando aromas ao equilíbrio dos doshas. Foto:
O Cristianismo também adotou o incenso em suas liturgias, como símbolo da oração que sobe ao céu. Foto: Pirmin Lenherr por Pixabay
Do ponto de vista histórico, o incenso foi uma das mercadorias mais valiosas nas rotas comerciais entre Ásia, África e Europa. Foto: István Asztalos por Pixabay
As chamadas “Rotas do Incenso” ligavam o sul da Arábia ao Mediterrâneo, movimentando reinos e economias inteiras. Foto:
Além do uso espiritual, hoje o incenso é empregado em aromaterapia, buscando relaxamento e bem-estar psicológico. Foto:
No mercado moderno, há incensos artesanais, feitos de ervas puras, e industriais, que utilizam bases perfumadas. Foto: Daye kim por Pixabay
O incenso foi também um dos presentes levados pelos Reis Magos ao menino Jesus, simbolizando sua divindade. Foto: Imagem de Moondance por Pixabay
Esse gesto representava o reconhecimento de Cristo como ser celestial digno de adoraÃ§Ã£o e reverÃªncia. Foto: Imagem de Josep Monter Martinez por Pixabay