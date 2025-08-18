Flipar
Por causa das dores, Andressa Urach se arrepende de cirurgia para mudar cor dos olhos
-
"Tá doendo muito, lacrimeja muito e mal consigo enxergar. [...] Tô muito arrependida. E medo de ficar cega!", disse ela, que realizou o procedimento na França. Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
-
No Brasil, a cirurgia só é permitida em casos específicos, como para pacientes que já perderam a visão devido a doenças graves. Foto: Montagem/Reprodução
-
O procedimento, alÃ©m de irreversÃvel, pode causar cegueira e outros riscos, como infecÃ§Ãµes, fotofobia e reduÃ§Ã£o do campo visual. Foto: Pexels/Jeffrey Riley II
-
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e o Conselho Federal de Medicina (CFM) não recomendam a prática, alertando que ela não tem base científica e pode dificultar futuros diagnósticos e cirurgias, como a de catarata. Foto: Paul Diaconu por Pixabay
-
-
Ao portal g1, o diretor da Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO), Flavio Mac Cord, explicou que "o procedimento é utilizado em casos em que realmente o olho está 'branco', como consequência de alguma doença muito grave, como um glaucoma avançado". Foto: Reprodução/TV Globo
-
Especialistas sugerem o uso de lentes de contato coloridas como alternativa segura para quem deseja mudar a aparência dos olhos. Foto: - Reprodução do Youtube
-
Andressa Urach é modelo, ex-miss e influenciadora que ganhou destaque na mídia por polêmicas na vida pessoal e profissional. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Nascida em 11 de outubro de 1987, em Ijuí, Rio Grande do Sul, Urach ganhou notoriedade no cenário nacional ao participar do concurso Miss Bumbum em 2012, no qual foi vice-campeã. Foto: Reprodução/Instagram
-
Antes disso, ela foi assistente de palco do programa Legendários, da Rede Record, em 2011, e depois dançarina do cantor Latino. Foto: Divulgação/RecordTV
-
Em 2013, ela participou da 6ª edição do "A Fazenda", e ficou marcada por polêmicas, além de ter gerado uma série de memes. Foto: Reprodução/RecordTV
-
-
Em 2015, Urach lançou sua autobiografia, intitulada "Morri para Viver". O livro conta sua história de fama, envolvimento com drogas e como ganhava dinheiro para encontros amorosos. E já vendeu mais de 1 milhão de cópias. Foto: Divulgação/Aline Souza
-
No mesmo ano, Urach foi contratada pela Record e estreou como repórter no quadro "Eu Sobrevivi", do programa "Domingo Show". Foto: Divulgação/RecordTV
-
Outra das grandes polêmicas envolvendo a modelo foi um suposto relacionamento com o jogador Cristiano Ronaldo. O atleta sempre negou. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
-
-
A própria Andressa Urach já afirmou publicamente que inventou alguns falsos namoros para se manter na mídia. Foto: Reprodução/Instagram
-
Por volta dessa época, Urach revelou que havia se convertido ao evangelicalismo, chegando a atuar como obreira — e até cantora gospel — na Igreja Universal. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
Em 2020, acusou a igreja de lavagem cerebral, rompeu com a RecordTV e, em 2021, anunciou seu retorno ao Miss Bumbum Brasil, desta vez como garota-propaganda. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Em 2023, anunciou que voltaria a publicar conteúdo em plataformas de conteúdo adulto. Na época, causou polêmica ao revelar que seu próprio filho de 18 anos gravava suas cenas explícitas. Foto: Reprodução/Instagram
-
Urach se casou mais de uma vez. Em 2016, formalizou a união com Tiago Costa. Juntos, eles tiveram Arthur Urach Costa, nascido em 2005. Foto: Reprodução/Facebook
-
Desde 2020, Urach é casada no papel com o empresário Thiago Lopes, com quem teve seu segundo filho, Leon, nascido em fevereiro de 2022. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Nesse meio tempo, em 2021, a modelo precisou ficar internada após uma tentativa de suicídio e revelou estar em processo de divórcio com o empresário. Em 2023, a guarda do filho se tornou unilateral para Thiago. Foto: Reprodução/Instagram
-
Boa parte da exposição midiática de Urach vem dos seus procedimentos estéticos controversos. Em 2014, ela ficou internada em estado grave por semanas depois de aplicar hidrogel nas pernas. Foto: Reprodução/Instagram
-
Em 2024, implantou um mega hair avaliado em R$?100 mil, utilizando fios de ouro 24k. No mesmo ano, ela dividiu a língua ao meio como uma forma de “romper com o passado religioso”. Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
-