Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Escalador de 28 anos morre após sofrer queda na Serra do Cipó, em Minas Gerais

FL
Flipar
  • Guilherme Augusto Neto sofreu o acidente no setor de escalada conhecido como Vale da Perseguida, localizado na zona rural do município.
    Guilherme Augusto Neto sofreu o acidente no setor de escalada conhecido como Vale da Perseguida, localizado na zona rural do município. Foto: Reprodução/YouTube
  • Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o chamado de socorro foi registrado às 18h14.
    Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o chamado de socorro foi registrado às 18h14. Foto: Divulgação/CBMMG
  • Equipes do Batalhão de Emergências Ambientais e Desastres (BEMAD) foram enviadas ao local.
    Equipes do Batalhão de Emergências Ambientais e Desastres (BEMAD) foram enviadas ao local. Foto: Flickr - upslon
  • Guilherme era natural de Santa Catarina e foi localizado já sem sinais vitais a aproximadamente 200 metros da Pousada Carumbé.
    Guilherme era natural de Santa Catarina e foi localizado já sem sinais vitais a aproximadamente 200 metros da Pousada Carumbé. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • O acesso por estrada de terra e trilhas sem sinalização dificultaram a chegada das equipes.
    O acesso por estrada de terra e trilhas sem sinalização dificultaram a chegada das equipes. Foto: kwalldio - Panoramio
  • Após os trabalhos de resgate, o corpo foi entregue às autoridades competentes e posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
    Após os trabalhos de resgate, o corpo foi entregue às autoridades competentes e posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Foto: Montagem/Divulgação/CBMMG
  • A Serra do Cipó reúne mais de 750 vias de escalada catalogadas, com opções que vão do nível iniciante ao profissional, incluindo rotas consideradas clássicas no Brasil.
    A Serra do Cipó reúne mais de 750 vias de escalada catalogadas, com opções que vão do nível iniciante ao profissional, incluindo rotas consideradas clássicas no Brasil. Foto: Flickr - upslon
  • A Serra é uma das regiões naturais mais conhecidas e visitadas do estado de Minas Gerais.
    A Serra é uma das regiões naturais mais conhecidas e visitadas do estado de Minas Gerais. Foto: Reprodução/YouTube
  • Fica a cerca de 100 km de Belo Horizonte, dentro do Parque Nacional da Serra do Cipó e da Área de Proteção Ambiental Morro da Pedreira.
    Fica a cerca de 100 km de Belo Horizonte, dentro do Parque Nacional da Serra do Cipó e da Área de Proteção Ambiental Morro da Pedreira. Foto: Flickr - upslon
  • O destino é bastante procurado por turistas que buscam contato com a natureza, prática de esportes ao ar livre e descanso em meio a paisagens preservadas.
    O destino é bastante procurado por turistas que buscam contato com a natureza, prática de esportes ao ar livre e descanso em meio a paisagens preservadas. Foto: Flickr - upslon
  • A área é marcada por formações rochosas, cânions, rios cristalinos e cachoeiras de tamanhos variados, algumas de fácil acesso e outras mais desafiadoras.
    A área é marcada por formações rochosas, cânions, rios cristalinos e cachoeiras de tamanhos variados, algumas de fácil acesso e outras mais desafiadoras. Foto: Caico Gontijo Caico/Pixabay
  • A Cachoeira da Farofa, a Cachoeira do Véu da Noiva e a Cachoeira Grande são algumas das mais populares da região.
    A Cachoeira da Farofa, a Cachoeira do Véu da Noiva e a Cachoeira Grande são algumas das mais populares da região. Foto: Wikimedia Commons/Rodrigo.Argenton
  • Além da riqueza natural, a Serra do Cipó também abriga o Parque Nacional da Serra do Cipó, unidade de conservação criada para proteger a fauna, a flora e as nascentes da região.
    Além da riqueza natural, a Serra do Cipó também abriga o Parque Nacional da Serra do Cipó, unidade de conservação criada para proteger a fauna, a flora e as nascentes da região. Foto: Flickr - upslon
  • O local também é um importante centro de biodiversidade, graças à vegetação composta principalmente por cerrado e campos rupestres, com grande variedade de espécies endêmicas.
    O local também é um importante centro de biodiversidade, graças à vegetação composta principalmente por cerrado e campos rupestres, com grande variedade de espécies endêmicas. Foto: Flickr - upslon
  • A fauna também é rica, abrigando animais como lobos-guarás, tamanduás-bandeira e diversas aves.
    A fauna também é rica, abrigando animais como lobos-guarás, tamanduás-bandeira e diversas aves. Foto: Kev/Pixabay
  • Além de suas belezas naturais, a Serra do Cipó tem um charme histórico e cultural, com pequenos distritos que preservam casinhas simples, igrejas coloniais e um clima acolhedor.
    Além de suas belezas naturais, a Serra do Cipó tem um charme histórico e cultural, com pequenos distritos que preservam casinhas simples, igrejas coloniais e um clima acolhedor. Foto: Reprodução/YouTube
  • Lapinha e Santana do Riacho são dois exemplos desses locais encantadores conhecidos pela hospitalidade mineira e pelo ambiente tranquilo.
    Lapinha e Santana do Riacho são dois exemplos desses locais encantadores conhecidos pela hospitalidade mineira e pelo ambiente tranquilo. Foto: Reprodução/YouTube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay