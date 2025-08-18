Flipar
Tom Cruise recusa homenagem e mídia internacional especula sobre rixa com presidente
-
Veículos como People, Entertainment Weekly, IndiaTimes e HuffPost confirmaram a decisão, citando fontes ligadas ao Kennedy Center. O evento, marcado para dezembro, terá Trump como anfitrião e presidente do conselho após mudanças na direção. Foto: Reprodução/TV Globo
-
No Brasil, Folha de S.Paulo e Veja repercutiram o caso, citando a atenção recebida no exterior. Colunistas e análises apontam que a recusa de Cruise se soma a outras ausências vistas como resistência à politização do evento. Foto: Reprodução Instagram
-
Um dos maiores nomes do cinema mundial, Tom Cruise já declarou que pretende fazer filmes de aventura - inclusive a franquia de sucesso 'Missão Impossível' - até os 100 anos de idade. Ou até mais. Quem sabe? Foto: Divulgação
-
Em 2023, ele já havia declarado que se inspirava em Harrison Ford, que, mesmo após alcançar a terceira idade, se mantém atuante. Ele gravou seu último filme, 'Indiana Jones e o Chamado do Destino' em 2023, aos 80 anosne foi rejuvenescido com tecnologia em algumas cenas. Foto: Divulgação
-
-
Quando esteve em Cannes para a première mundial de "Missão: Impossível - O Acerto Final", Cruise evitou afirmar que este seria o último filme da franquia. Foto: Divulgação
-
"Deixem-nos apenas mostrar o filme hoje à noite. Esta é a culminação de quase 30 anos, e queremos que o público simplesmente aproveite", desconversou. Foto: Reprodução
-
O filme e o astro de 62 anos receberam cinco minutos de aplausos depois da exibição do filme em uma das sessões do festival. Foto: Reprodução
-
-
O novo "MissÃ£o" continua a histÃ³ria iniciada em "Acerto de Contas â?? Parte 1", com Ethan Hunt (interpretado por Tom Cruise) enfrentando uma inteligÃªncia artificial. Foto: ReproduÃ§Ã£o
-
A franquia "Missão Impossível" começou em 1996 e consolidou Tom Cruise como ícone de ação. Foto: Divulgação
-
Ao todo, os filmes da saga já faturaram mais de US$ 4 bilhões. Veja curiosidades e relembre todos os filmes! Foto: Divulgação
-
-
Baseada na sÃ©rie de TV homÃŽnima dos anos 1960, a saga se tornou um marco no gÃªnero de espionagem e aÃ§Ã£o graÃ§as Ã s suas cenas eletrizantes, reviravoltas narrativas e um protagonista disposto a realizar ele mesmo suas acrobacias. Foto: divulgaÃ§Ã£o/Paramount Pictures
-
O primeiro filme, dirigido por Brian De Palma, trouxe uma trama de traiÃ§Ã£o e espionagem sofisticada, com destaque para a icÃŽnica cena em que Ethan Hunt desce suspenso por cabos em uma sala de seguranÃ§a. Foto: ReproduÃ§Ã£o
-
"MissÃ£o ImpossÃvel" (1996) serviu nÃ£o sÃ³ para introduzir Ethan Hunt, como tambÃ©m a equipe do IMF (Impossible Missions Force), que se tornou marcante durante toda a saga. Foto: ReproduÃ§Ã£o
-
-
Em "Missão: Impossível 2" (lançado em 2000), com direção de John Woo, a franquia começou a ganhar cenas de ação mais estilizadas, incluindo uma perseguição de moto no deserto. Foto: Divulgação
-
O terceiro filme foi dirigido por J.J. Abrams e aprofundou o lado emocional de Ethan Hunt, introduzindo o vilão Owen Davian (interpretado por Philip Seymour Hoffman), um dos mais memoráveis da série. Foto: Reprodução
-
A partir do quarto filme, "Protocolo Fantasma" (2011), dirigido por Brad Bird, a franquia ganhou novo fôlego, com cenas espetaculares como a escalada do Burj Khalifa, em Dubai, realizada por Tom Cruise sem dublê. Foto: Divulgação/Paramount Pictures
-
-
Em 2015, veio "Missão Impossível: Nação Secreta", dirigido por Christopher McQuarrie, que introduziu a personagem Ilsa Faust (vivida por Rebecca Ferguson). Foto: Divulgação/Paramount Pictures
-
As cenas de ação mirabolantes continuaram, com destaque para a perseguição de moto em Casablanca e a sequência em que Tom Cruise fica pendurado do lado de fora de um avião. Foto: Divulgação/Paramount Pictures
-
Em 2018, estreou "Missão Impossível: Efeito Fallout", que também foi dirigido por McQuarrie. É considerado por muitos o auge da série, com cenas memoráveis como a sequência de perseguição em Paris e o "duelo" de helicópteros. Foto: Reprodução
-
-
A primeira parte do "final" da saga veio em 2023 com "Missão Impossível: Acerto de Contas – Parte 1" e continuou tendo McQuarrie na direção. Agora, Ethan Hunt enfrentava uma inteligência artificial. Foto: Divulgação/Paramount Pictures
-
Além de cenas de luta em cima de um trem em movimento, o filme conta com um salto de moto em um penhasco que Tom Cruise treinou por quase um ano! Foto: Reprodução/Paramount Pictures
-
A franquia "Missão Impossível" ajudou a consolidar Tom Cruise como uma das maiores estrelas do cinema mundial e serviu de inspiração para outras séries do gênero, como, por exemplo, a sequência de filmes do personagem Jason Bourne. Foto: Divulgação/Paramount Pictures
-